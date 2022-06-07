ລາຄານໍ້າມັນລັດຢູ່ໃນສະຫະລັດຍັງສືບຕໍ່ສູງຂຶ້ນຢູ່ໃນຫລາຍພາກຂອງສະຫະລັດ ຢູ່ບ້ານເມີໂດຊິໂນ (Medocino) ຊຶ່ງເປັນໝູ່ບ້ານນ້ອຍໆແຫ່ງນຶ່ງຫ່າງຈາກ ນະຄອນແຊນ ແຟຣນຊິສໂກປະມານ 175 ໄມ ໃນພາກເໜືອຂອງລັດຄາ ລິຟໍເນຍ ຢູ່ ບ່ອນນີ້ນໍ້າມັນທຳມະດາກາລອນນຶ່ງທີ່ເທົ່າກັບ 3.785 ລິດ ມີລາຄາ ຢູ່ 9 ໂດລາ 60 ເຊັນ ຊຶ່ງເປັນແຫ່ງດຽວທີ່ມີລາຄາແພງທີ່ສຸດໃນສະຫະລັດ, ອີງຕາມ ທ່ານສີອຳພອນ ອິນທະວົງທີ່ເມືອງອັອກນາດຢູ່ເຂດກາງຂອງລັດຄາລິຟໍເນຍແຕ່ຢ່າງໃດກໍຕາມຢູ່ອັອກນາດນັ້ນລາຄານໍ້າມັນຂ້ອນຂ້າງຖືກວ່າ ທີ່ທ່ານສູ່ ສີອຳພອນກ່າວຕໍ່ວີໂອເອວ່າ:
ສ່ວນຢູ່ໃນລັດອື່ນໆ ລາຄານໍ້າທຳມະດາກາລອນນຶ່ງຕົກຢູ່ປະມານ 5 ໂດລາ 50 ເຊັນ ຫາ 6 ໂດລາ 60 ເຊັນ. ເຖິງແມ່ນໍ້າມັນມີລາຄາ ແພງຢູ່ໃນສະຫະລັດ ແຕ່ນໍ້າມັນບໍ່ໄດ້ຂາດຕະຫລາດ ແລະກໍບໍ່ໄດ້ ລຽນແຖວຍາດກັນຊື້ເໝືອນດັ່ງຢູ່ປະເທດອື່ນໆ. ສິ່ງທີ່ໜ້າວິຕົກນັ້ນກໍຄື ລະດູຮ້ອນກຳລັງກ້າວເຂົ້າມາ ເປັນຍາມພັກໂຮງຮຽນລະດູຮ້ອນ ແລະມີ ການເດີນທາງໄປພັກຜ່ອນປະຈຳປີ ອັນຈະເປັນຜົນກະທົບດ້ານການ ເງິນໃນການໃຊ້ຈ່າຍເດີນທາງບໍ່ວ່າທາງລົດ ແລະທາງເຮືອບີນ.
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