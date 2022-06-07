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ວັນອັງຄານ, 07 ມິຖຸນາ 2022
ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

​ລາ​ຄາ​ນ້ຳ​ມັນ​ຍັງ​ສືບ​ຕໍ່ສູງ​ຢູ່​ໃນ ​ຫລາຍ​ພາກ​ຂອງສະ​ຫະ​ລັດ ​

ຜູ້​ຊາຍ​ຄົນ​ນຶ່ງກວດ​ເບິ່ງ​ລາ​ຄາ​ນ້ຳ​ມັນ ຢ​ູ່​ປ້ຳ​ນ້ຳ​ມັນ​ມນ​ເມືອງ Buffalo Grove ລັດ​ອິນ​ລີ​ນອຍ ວັນ​ທີ 26 ມີ​ນາ 2022

ລາຄານໍ້າມັນລັດຢູ່ໃນສະຫະລັດຍັງສືບ​ຕໍ່ສູງ​ຂຶ້ນຢູ່​ໃນ​ຫລາຍ​ພາກ​ຂອງ​ສະ​ຫະ​ລັດ ຢູ່ບ້ານເມີໂດຊິໂນ (Medocino) ຊຶ່ງເປັນໝູ່ບ້ານນ້ອຍໆແຫ່ງນຶ່ງຫ່າງ​ຈາກ ນະຄອນແຊນ ແຟຣນຊິສໂກປະມານ 175 ໄມ ໃນ​ພາກ​ເໜືອ​ຂອງລັດຄາ ລິຟໍເນຍ ຢູ່ ບ່ອນນີ້ນໍ້າມັນທຳມະດາກາລອນນຶ່ງທີ່ເທົ່າກັບ 3.785 ລິດ ມີລາຄາ ຢູ່ 9 ໂດລາ 60 ເຊັນ ຊຶ່ງເປັນແຫ່ງດຽວທີ່ມີລາຄາແພງທີ່ສຸດໃນສະຫະລັດ, ອີງ​ຕາມ ທ່ານສີອຳພອນ ອິນທະວົງທີ່ເມືອງອັອກນາດຢູ່​ເຂດ​ກາງ​ຂອງ​ລັດ​ຄາ​ລິ​ຟໍ​ເນຍແຕ່​ຢ່າງ​ໃດ​ກໍ​ຕາມຢູ່​ອັອກນາດນັ້ນລາຄານໍ້າມັນຂ້ອນ​ຂ້າງ​ຖືກວ່າ ທີ່ທ່ານສູ່ ສີ​ອຳ​ພອນ​ກ່າວ​ຕໍ່ວີໂອເອວ່າ:

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​ເຊີນ​ຟັງ​ລາຍ​ງານ​ຄ່າ​ນ້ຳ​ມັນ​ສູງ​ໃນ​ລັດ​ຄາ​ລິ​ຟໍ​ເນຍ
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ສ່ວນຢູ່ໃນລັດອື່ນໆ ລາຄານໍ້າທຳມະດາກາລອນນຶ່ງຕົກຢູ່ປະມານ 5 ໂດລາ 50 ເຊັນ ຫາ 6 ໂດລາ 60 ເຊັນ. ເຖິງແມ່ນໍ້າມັນມີລາຄາ ແພງຢູ່ໃນສະຫະລັດ ແຕ່ນໍ້າມັນບໍ່ໄດ້ຂາດຕະຫລາດ ແລະກໍບໍ່ໄດ້ ລຽນແຖວຍາດກັນຊື້ເໝືອນດັ່ງຢູ່ປະເທດອື່ນໆ. ສິ່ງທີ່ໜ້າວິຕົກນັ້ນກໍຄື ລະດູຮ້ອນກຳລັງກ້າວເຂົ້າມາ ເປັນຍາມພັກໂຮງຮຽນລະດູຮ້ອນ ແລະມີ ການເດີນທາງໄປພັກຜ່ອນປະຈຳປີ ອັນຈະເປັນຜົນກະທົບດ້ານການ ເງິນໃນການໃຊ້ຈ່າຍເດີນທາງບໍ່ວ່າທາງລົດ ແລະທາງເຮືອບີນ.

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