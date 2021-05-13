ຊາວລາວ ອາເມຣິກັນ ຢູ່ໃນລັດເວີຈີເນຍ ແລະຄາໂຣໄລນາເໜືອ ກ່າວເຖິງສະພາບການຂາດແຄນນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟ

ໃນຂະນະທີ່ບໍລິສັດທໍ່ສົ່ງນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟ Colonial Pipeline ໄດ້ໂຈະການສະ ໜອງນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟໃຫ້ບັນດາປ້ຳນ້ຳມັນໃນລັດ ທີ່ຢູ່ຕາມຊາຍຝັ່ງທະເລຕາເວັນອອກ ຈາກພາກໃຕ້ຕະຫຼອດເຖິງພາກເໜືອ ຍ້ອນຖືກໂຈມຕີຕໍ່ລະບົບອິນເຕີເນັດເພື່ອຮຽກຄ່າໄຖ່ ຫຼື ransomware ນັບຕັ້ງແຕ່ວັນເສົາທີ 8 ພຶດສະພາເປັນຕົ້ນ ມາ ລັດເວີຈີເນຍ ຈຶ່ງໄດ້ປະກາດພາວະສຸກເສີນ. ປ້ຳນ້ຳມັນໃນຫລາຍໆແຫ່ງທົ່ວຂົງເຂດດັ່ງກ່າວ ບໍ່ມີນ້ຳມັນຂາຍ ແລະສ່ວນປ້ຳນ້ຳມັນທີ່ຍັງມີນ້ຳມັນເຫຼືອຢູ່ນັ້ນ ກໍມີລົດລຽນແຖວຍາວຢຽດ. ວີໂອເອພາກພາສາລາວໄດ້ສອບຖາມຊາວລາວອາເມ ຣິກັນໃນລັດ North Carolina ແລະ Virginia ກ່ຽວກັບ ສະພາບການຂາດ ແຄນນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟໃນປັດຈຸບັນ. ຊຶ່ງທ່ານຂາວພອນ ປະຊາຊົນໃນຄຸ້ມ ແຮມຕັນ ເມືອງນິວພອດນິວ໌ ຂອງລັດເວີຈີເນຍ ກ່າວວ່າ
ແລະທ່ານ ແອັ່ງ ທີ່ອາໄສຢູ່ເມືອງຊາຣລັອດ ລັດຄາໂຣໄລນາເໜືອ ກ່າວເຖິງສະຖານະການຢູ່ໃນພື້ນທີ່ຂອງທ່ານວ່າ:
ດັ່ງທີີ່ວີໂອເອລາວ ໄດ້ລາຍງານໄປວ່າ ທ່າມກາງທີ່ມີການຂາດແຄນ ຢູ່ໃນບາງຂົງເຂດ ລັດຖະບານສະຫະລັດກຳລັງຊອກຫາທາງເພື່ອໃຫ້ການຄໍ້າປະກັນ ຕໍ່ບັນດາຄົນເດີນທາງ ທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ ນໍ້າມັນມີຂາຍຄືນອີກຢ່າງເຕັມສ່ວນ ພາຍໃນບໍ່ເທົ່າໃດມືຶ້ຕໍ່ໜ້ານີ້.
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