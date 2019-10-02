ອະດີດຫົວໜ້າກອງທັບ ອິສຣາແອລ ທ່ານ ເບັນນີ ແກ້ນສ໌ ໄດ້ຍົກເລີກການປະຊຸມກັບ
ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເບັນຈາມິນ ເນຕັນຢາຮູ ໃນວັນພຸດມື້ນີ້ ເປັນຄວາມລົ້ມແຫຼວອີກຄັ້ງ
ນຶ່ງໃນະຄວາມພະຍາຍາມທີ່ຈະກໍ່ຕັ້ງລັດຖະບານຮ່ວມກັນ.
ທ່ານ ແກ້ນສ໌ ໄດ້ກ່າວວ່າ ເງື່ອນໄຂເບື້ອງຕົ້ນສຳລັບການເຈລະຈາແມ່ນບໍ່ເໝາະສົມ.
ແຕ່ທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າ ການປະຊຸມກັນອາດຖືກກກຳນົດຄືນໃໝ່ໃນທ້າຍອາທິດນີ້.
ພັກລິຄູດ ຂອງທ່ານ ເນຕັນຢາຮູ ໄດ້ກ່າວວ່າເຂົາເຈົ້າ “ຕົກໃຈ” ກັບການຕັດສິນໃຈຂອງ
ທ່ານ ແກ້ນສ໌ ທີ່ຈະຍົກເລີກການເຈລະຈາ, ແລະ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ທ່ານສະແດງຄວາມຮັບ
ຜິດຊອບ ແລະ ຫຼີກລ່ຽງຄວາມເປັນໄປໄດ້ກ່ຽວກັບ ການເລືອກຕັ້ງອີກຄັ້ງນຶ່ງ.
ພັກສີຟ້າ ແລະ ສີຂາວ ທີ່ນິຍົມແນວທາງການເມືອງເປັນກາງຂອງທ່ານ ແກ້ນສ໌ ໄດ້ຊ
ະນະ 33 ບ່ອນນັ່ງໃນການເລືອກຕັ້ງສະພາແຫ່ງຊາດຂອງເດືອນທີ່ຜ່ານມາ, ໃນຂະນະ
ທີ່ພັກລີຄູດ ໄດ້ຊະນະ 32 ບ່ອນນັ່ງ.
ນີ້ແມ່ນການເລືອກຕັ້ງຄັ້ງທີສອງຂອງປີນີ້ ທີ່ບໍ່ມີພັກການເມືອງໃດໄດ້ຊະນະບ່ອນນັ່ງພຽງ
ພໍ ເພື່ອທີ່ຈະສ້າງລັດຖະບານປະສົມ.
ປະທານາທິບໍດີ ອິສຣາແອລ ທ່ານ ຣູເວັນ ຣິວລິນ (Reuven Rivlin) ໄດ້ຂໍໃຫ້ທ່ານ ເນ
ຕັນຢາຮູ ພະຍາຍາມຕັ້ງລັດຖະບານປະສົມທີ່ຈະຂະຫຍາຍສະຖິຕິ ຂອງທ່ານ ໃນຖາ
ນະເປັນນາຍົກລັດຖະມົນຕີທີ່ດຳລົງຕຳແໜ່ງດົນທີ່ສຸດຂອງ ອິສຣາແອລ.
ແຕ່ທ່ານ ແກ້ນສ໌ ໄດ້ກ່າວວ່າ ທ່ານໄດ້ປະຕິເສດທີ່ຈະເປັນສ່ວນນຶ່ງຂອງລັດຖະບານໃດ
ທີ່ນຳພາໂດຍທ່ານ ເນຕັນຢາຮູ, ຜູ້ທີ່ກຳລັງປະເຊີນກັບຂໍ້ກ່າວຫາການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ.
ທະນາຍຄວາມຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຈະເຂົ້າຮ່ວມໃນການໃຫ້ປາກຄຳລັບ ກັບ
ໄອຍະການສູງສຸດ ທ່ານ ອາວິໄຈ ແມນແດລບລິດ (Avichai Mandelblit) ໃນວັນພຸດ
ມື້ນີ້ ໃນຂະນະທີ່ເຂົາເຈົ້າຫວັງຢາກຫຼີກລ່ຽງການຟ້ອງຮ້ອງຄະດີ.
ຖ້າທ່ານ ເນຕັນຢາຮູ ບໍ່ສາມາດທີ່ຈະຕັ້ງລັດຖະບານໃໝ່ຂຶ້ນມາ, ທ່ານ ຣິວລິນ ເບິ່ງຄືວ່າ
ຈະຂໍໃຫ້ທ່ານ ແກ້ນສ໌ ພະຍາຍາມ ຫຼື ຂໍໃຫ້ສະພາແຫ່ງຊາດເລືອກນາຍົກລັດຖະມົນຕີ
ຄົນນຶ່ງ.