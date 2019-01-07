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ເປັນທີ່ແຈ້ງ​ຂາວວ່າ ທະ​ຫານ​ປະ​ເທດ​ກາ​ບົ​ງ ເປັນຜູ້ກໍ່ລັດ​ຖະ​ປະ​ການ

ປະ​ທາ​ນາ​ທິບ​ໍ​ດີ​ກາ​​ບົງ ທ່ານ​ອາ​ລີ ບົງ​ໂກ ກຳ​ລັງ​ໃຫ້​ການ​ສຳ​ພາດ​ຢູ່​ນະ​ຄອນ​ລີ​ເບ​ຣີ​ວີ​ລ ປະ​ເທດ​ກາ​ບົງ ວັນ​ທີ 24 ກັນ​ຍາ 2016.

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ເປັນທີ່​ຈະແຈ້ງ​ວ່າ ທະ​ຫານປະ​ເທດກາ​ບົ​ງ ເປັນຜູ້ກໍ່​ລັດ​ຖະ​ປະ​ຫານ.

ພວກ​ນາຍທະ​ຫານ​ໄດ້​ພາກັນຍຶດ​ເອົາ​ສະ​ຖາ​ນີ​ວິ​ທະ​ຍຸ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ກາ​ບົງ ສະ​ຖາ​ນີ​ວິ​ທະ​ຍຸ​ຂອງລັດ ໃນ​ຕອນ​ເຊົ້າ​ວັນ​ຈັນ​ມື້​ນີ້​ໃນ​ນະ​ຄອນ​ຫຼວງ​ລີ​ເບ​ຣີ​ວີ​ລ.

ພວກ​ທະ​ຫານ​ໄດ້​ປະ​ກາດ​ຄວາມ​ຕັ້ງ​ໃຈ​ຂອງເຂົາ​ເຈົ້າ​ທີ່​ຈະ​ສະ​ຖາ​ປະ​ນາ​ປົວ​ແປງ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊ​າດ.

ຮ້ອຍ​ໂທ​ແຄ​ລ​ລີ ອົນ​ໂດ ໂອ​ບຽງ ກ່າວ​ຢູ່​ໃນ​ການ​ອອກ​ອາ​ກາດ​ວ່າ ​ຖະ​ແຫຼງ​ການ​ຂອງ ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ອາ​ລີ ບົງ​ໂກ ​ທາງວິ​ທະ​ຍຸຫວ່າງ​ມໍ່ໆ​ມາ​ນີ້ “ໄດ້​ເຮັດ​ໃຫ້​ເຫັນ​ຄວາມ​ສົງ​ໄສ ກ່ຽວ​ກັບ​ຄວາມ​ສາ​ມາດ​ຂອງ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ທີ່​ຈະ​ດຳ​ເນີນ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ງານ​ຄວາມ​ຮັບ​ຜິ​ດ​ຊອບ​ຂອງ​ທ່ານ.

ທ່ານປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ຢູ່​ໃນ​ໂມ​ຣົກ​ໂກ ກຳ​ລັງ​ຟື້ນໂຕຄືນ​ຈາກ​ການເປັນອຳ​ມະ​ພາດ.

ອົງ​ການ​ຂ່າວ​ຝ​ຣັ່ງ AFP ລ​າຍ​ງານ​ວ່າ ໄດ້​ຍິນ​ສຽງປືນ​ຢູ່​ໃນ​ຫ້ອງ​ການ​ໂທ​ລະ​ພາບ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ໃນ​ນະ​ຄອນ​ລີ​ເບ​ຣີ​ວິ​ລ ໃນ​ຂະ​ນະ​ດຽວ​ກັນ ຖະ​ແຫຼງ​ການ​ຂອງ​ທະ​ຫານ​ກໍໄດ້ຖືກ​ອ່ານ​ຢູ່​ໃນ​ວິ​ດທ​ະ​ຍຸ.

ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ສະ​ຫະ​ລັດ ທ່ານ​ດໍ​ໂນລ ທ​ຣຳ ຫວ່າງ​ມໍ່​ໆ​ມາ​ນີ້​ ໄດ້​ສົ່​ງ​ທະ​ຫານ​ອາ​ເມ​ຣິ​ກັນ​ໄປ​ກາ​ບົງ ເພາະ​ວ່າ​ໄດ້ເກີດມີ​ຄວາມ​ບໍ່​ສະ​ຫງົ​ບ​ທາງ​ກາ​ນ​ເມືອງ​ຢູ່​ປະ​ເທດ​ເພື່ອນ​ບ້ານ​ຄອງ​ໂກນັ້ນ.

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