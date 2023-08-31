ພວກນາຍທະຫານກອງທັບບົກຂອງ ກາບົງ ເຊິ່ງແມ່ນປະເທດທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນພາກກາງຂອງ ອາຟຣິກາ ກ່າວວ່າເຂົາເຈົ້າໄດ້ຍຶດອຳນາດໃນວັນພຸດວານນີ້, ກັກບໍລິເວນປະທານາທິບໍດີ ອາລີ ບົງໂກ ໃຫ້ຢູ່ໃນບ້ານ ແລະ ໄດ້ແຕ່ງຕັ້ງຜູ້ນຳຄົນໃໝ່ຂອງປະເທດ.
ນາຍພົນ ບຣາຍສ໌ ໂຄຼແຕ ໂອລີກຸຍ ເອັນກູມາ, ຫົວໜ້າຂອງໜ່ວຍພິທັກສາທາລະນະລັດ, ໄດ້ຮັບການແຕ່ຕັ້ງໃຫ້ເປັນປະທານຂອງຄະນະກຳປະການໂອນອຳນາດ.
ທ່ານ ໂອລີກຸຍ ແມ່ນພີ່ນ້ອງຂອງທ່ານ ບົງໂກ. ທ່ານໄດ້ເປັນຜູ້ອາລັກຂາສຳລັບມື້ລາງພໍ່ຂອງທ່ານ ບົງໂກ ຄືປະທານາທິບໍດີ ໂອມາ ບົງໂກ, ແລະ ໄດ້ເປັນຫົວໜ້າຕຳຫຼວດສາຍລັບ ກ່ອນໄດ້ກາຍເປັນຜູ້ນຳຂອງໜ່ວຍພິທັກນັ້ນ.
ພວກທະຫານກະບົດໄດ້ປະກາດການກໍ່ລັດຖະປະຫານໃນໂທລະພາບແຫ່ງຊາດ ບໍ່ດົນຫຼັງຈາກຄະນະກຳມາທິການເລືອກຕັ້ງຂອງປະເທດໄດ້ປະກາດວ່າທ່ານ ບົງໂກ ໄດ້ຊະນະການດຳລົງຕຳແໜ່ງສະໄໝທີສາມໃນການເລືອກຕັ້ງທົ່ວໄປຂອງ ວັນເສົາທີ່ຜ່ານມາ.
ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ໄດ້ກ່າວວ່າຜົນການເລືອກຕັ້ງແມ່ນບໍ່ຖືກຕ້ອງ, ສະຖາບັນຂອງລັດທຸກແຫ່ງແມ່ນຖືກຍຸບ ແລະ ເຂດຊາຍແດນທຸກແຫ່ງແມ່ນຖືກປິດຈົນກວ່າຈະມີແຈ້ງການຕໍ່ໄປ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ຄົນນຶ່ງໄດ້ກ່າວວ່າ “ພວກເຮົາໄດ້ຕັດສິນໃຈທີ່ຈະປ້ອງກັນສັນຕິພາບດ້ວຍການສິ້ນສຸດລະບອບການປົກຄອງໃນປັດຈຸບັນ.”
ທຳອິດມັນບໍ່ຈະແຈ້ງວ່າແມ່ນໃຜເປັນຜູ້ນຳພາການກໍ່ລັດຖະປະຫານ. ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ວິດີໂອໃນໂທລະພາບລັດຖະບານໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນຜູ້ຊາຍຄົນນຶ່ງທີ່ມີຄວາມອິດເມື່ອຍຖືກຫາມໂດຍທະຫານຮ້ອງອອກມາວ່າ, “ປະທານາທິບໍດີ ໂອລີກຸຍ,” ເຊິ່ງເປັນການອ້າງອີງເຖິງທ່ານ ບຣາຍສ໌ ໂອລີກຸຍ ເອັນກູມາ, ຫົວໜ້າຂອງໜ່ວຍພິທັກສາທາລະນະລັດຂອງ ກາບົງ.
ທ່ານ ບົງໂກ ຕໍ່ມາໄດ້ປາກົດຕົວໃນວິດີໂອຮຽກຮ້ອງຕໍ່ “ບັນດາໝູ່ເພື່ອຂອງ ກາບົງ” ໃຫ້ “ສົ່ງສຽງອອກມາ” ເພື່ອສະແດງການສະໜັບສະໜູນທ່ານ. ປະທານາທິບໍດີອາຍຸ 64 ປີ, ທີ່ໄດ້ນັ່ງຢູ່ເທິງຕັ່ງ, ໄດ້ກ່າວວ່າທ່ານຢູ່ສະຖານທີ່ພັກຂອງທ່ານ ແລະ ວ່າພັນລະຍາ ແລະ ລູກຊາຍຂອງທ່ານແມ່ນຢູ່ບ່ອນອື່ນ.
ແຕ່ຝູງຄົນທີ່ໄດ້ພາກັນຫຼັ່ງໄຫຼອອກມາຖະໜົນຂອງນະຄອນຫຼວງ ລີເບີວິລ໌, ໄດ້ສະເຫຼີມສະຫຼອງຂ່າວກ່ຽວກັບການປົດປະທານາທິບໍດີ, ດ້ວຍຜູ້ປະທ້ວງຫຼາຍຄົນເວົ້າວ່າເຂົາເຈົ້າດີໃຈທີ່ຄອບຄົວຂອງທ່ານ ບົງໂກ ໄດ້ອອກຈາກອຳນາດ.