ບັນດາຜູ້ນໍາກຸ່ມ G20 ໃນວັນອາທິດວານນີ້ ໄດ້ກ່າວຄໍາສັນລະເສີນຕໍ່ມະຫາຕະມະ ຄານທີ (Gandhi) ຢູ່ທີ່ອະນຸສອນສະຖານ ຣາຈ ກາດທ໌ (Raj Ghat) ຂອງເດລີ, ເຊິ່ງອຸທິດໃຫ້ແກ່ທ່ານຄານທີ ຜູ້ທີ່ນໍາໃຊ້ການຕໍ່ສູ້ໂດຍບໍ່ໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງ ເພື່ອປົດປ່ອຍ ອິນເດຍ ຈາກການປົກຄອງຂອງອັງກິດ.
ບັນດາຜູ້ນໍາໂລກເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສຸດຍອດກຸ່ມ G20 ເປັນເວລາ 2 ມື້ຢູ່ອິນເດຍ ໃນປີນີ້ ມີການຕົກລົງເຫັນດີຮ່ວມກັນໃນວັນເສົາແລ້ວ ຕໍ່ການປະກາດຮ່ວມກັນກ່ຽວກັບ ການຮຸກຮານຢູເຄຣນ ຂອງ ຣັດເຊຍ.
ການປະກາດໃນວັນເສົາທີ່ຜ່ານມາ ກ່ຽວກັບຄວາມຂັດແຍ້ງນັ້ນ ແມ່ນອ່ອນກວ່າການປະກາດຢູ່ກອງປະຊຸມສຸດຍອດ ທີ່ຈັດຂຶ້ນໃນເກາະບາຫຼີ ເມື່ອປີກາຍນີ້. ປີແລ້ວນີ້ ກຸ່ມ G20 ໄດ້ປະນາມການຮຸກຮານຢູເຄຣນ ຂອງ ຣັດເຊຍ ແລະໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຣັດເຊຍ ຖອນທະຫານຂອງຕົນອອກໄປ. ໃນປີນີ້, ການປະກາດຂອງກຸ່ມ ບໍ່ເຖິງລະດັບເປັນການປະນາມ ທີ່ຣັດເຊຍຍັງສືບຕໍ່ມີໜ້າຢູ່ໃນຢູເຄຣນ.
ຂໍ້ຕົກລົງເຫັນດີ ທີ່ເປັນເອກະພາບກັນຂອງກຸ່ມ ກ່ຽວກັບການປະກາດ ໃນປີນີ້ ແມ່ນຄວາມສໍາເລັດອັນຍິ່ງໃຫຍ່ສໍາລັບ ອິນເດຍ, ເຊິ່ງຮັບເປັນປະທານຂອງກຸ່ມໃນປັດຈຸບັນ.