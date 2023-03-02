ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດຂອງກຸ່ມ 20 ປະເທດ ຫລື G-20 ໄດ້ປະຊຸມກັນ ໃນ ວັນພະຫັດມື້ນີ້ ທີ່ນະຄອນຫຼວງນິວເດລີຂອງອິນເດຍ, ບ່ອນທີ່ນາຍົກລັດຖະມົນຕີນາເຣນດຣາ ໂມດີ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ປະເທດຕ່າງໆເຮັດວຽກຮ່ວມກັນ ເຖິງແມ່ນວ່າ ພວກ ເຂົາເຈົ້າບໍ່ເຫັນດີນຳກັນ ໃນບາງບັນຫາກໍຕາມ.
"ໃນຖານະເປັນລັດຖະມົນຕີຕ່າງປະເທດ, ມັນເປັນເລື້ອງທຳມະດາ ທີ່ການສົນທະນາ ຂອງທ່ານ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກຄວາມເຄັ່ງຕຶງທາງດ້ານພູມສາດການເມືອງ ໃນແຕ່ລະວັນ," ນັ້ນແມ່ນຄຳເວົ້າຂອງທ່ານໂມດີ ທີ່ກ່າວຢູ່ໃນຄຳປາໄສຜ່ານທາງວິດີໂອ. ທ່ານກ່າວຕໍ່ໄປວ່າ "ແຕ່ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ໃນຖານະທີ່ເປັນປະເທດທີ່ມີເສດຖະກິດຊັ້ນນໍາ ຂອງໂລກ, ພວກເຮົາຍັງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຕໍ່ຜູ້ທີ່ບໍ່ໄດ້ຢູ່ໃນຫ້ອງນີ້ອີກດ້ວຍ."
ທ່ານກ່າວວ່າ ໂລກມອງໄປຫາ G-20 ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາໃນການເຕີບໂຕ, ການພັດ ທະນາ, ຄວາມແຂງແກ່ນດ້ານເສດຖະກິດ ແລະໄພພິບັດ, ຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານການເງິນ, ການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ, ການກໍ່ການຮ້າຍ, ຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານສະບຽງອາຫານ ແລະພະລັງງານ.
ທ່ານໂມດີກ່າວວ່າ “ພວກເຮົາບໍ່ຄວນອະນຸຍາດໃຫ້ບັນຫາ ທີ່ພວກເຮົາບໍ່ສາມາດແກ້ໄຂໄດ້ ມາຮວມຕົວກັນເຂົ້າມາຂວາງທາງຂອງບັນຫາ ທີ່ພວກເຮົາສາມາດແກ້ໄຂໄດ້.
ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດອິນເດຍ, ທ່ານ ສ. ໄຈຊານກາ (S. Jaishankar) ກ່າວຕໍ່ກອງປະຊຸມ ໃນວັນພະຫັດມື້ນີ້ວ່າ ກຸ່ມດັ່ງກ່າວ “ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບເປັນພິເສດ” ຍ້ອນວ່າໂລກປະເຊີນກັບວິກິດການຫລາຍຢ່າງ.