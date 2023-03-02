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ວັນພະຫັດ, 02 ມີນາ 2023
ໂລກ

ນາ​ຍົກ​ອິນ​ເດຍ ​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ໃຫ້ມີການຮ່ວມມືກັນ ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາຂອງໂລກ ຢູ່ກອງປະຊຸມກຸ່ມ ຈີ-20

ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ຣັດ​ເຊຍ, ທ່ານ Sergey Lavrov, ​ຢູ່ລະຫວ່າງກາງ, ມາ​ຮ່ວມ​ພິ​ທີ​ເປີດ​ງານ​ວາງ​ສະ​ແດງ "Leo Tolstoy - Mahatma Gandhi" ຢູ່ນອກ​ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ G20 ທີ່​ນິວ​ເດ​ລີ ປະ​ເທດ​ອິນ​ເດຍ, ວັນ​ທີ 1 ມີ​ນາ 2023.

ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດຂອງກຸ່ມ 20 ປະ​ເທດ ຫ​ລື G-20 ໄດ້ປະຊຸມກັນ ໃນ ວັນພະຫັດມື້ນີ້ ທີ່ນະຄອນຫຼວງນິວເດລີຂອງອິນເດຍ, ບ່ອນທີ່ນາຍົກລັດຖະມົນຕີນາ​ເຣນ​ດ​ຣາ ໂມ​ດີ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ປະເທດຕ່າງໆເຮັດວຽກຮ່ວມກັນ ເຖິງແມ່ນວ່າ ພວກ ເຂົາເຈົ້າບໍ່ເຫັນດີນຳ​ກັນ ໃນບາງບັນຫາກໍຕາມ.

"ໃນຖານະເປັນລັດຖະມົນຕີຕ່າງປະເທດ, ມັນເປັນເລື້ອງທຳມະດາ ທີ່ການສົນທະນາ ຂອງທ່ານ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກຄວາມເຄັ່ງຕຶງທາງດ້ານພູມສາດການ​ເມືອງ ໃນແຕ່​ລະວັນ," ນັ້ນ​ແມ່ນ​ຄຳ​ເວົ້າ​ຂອງ​ທ່ານ​ໂມ​ດີ ທີ່ກ່າວຢູ່ໃນຄຳປາໄສຜ່ານ​ທາງວິດີໂອ. ທ່ານ​ກ່າວ​ຕໍ່​ໄປ​ວ່າ "ແຕ່ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ໃນຖານະທີ່ເປັນ​ປະ​ເທດ​ທີ່​ມີເສດຖະກິດຊັ້ນນໍາ ຂອງໂລກ, ພວກເຮົາຍັງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຕໍ່ຜູ້ທີ່ບໍ່ໄດ້ຢູ່ໃນຫ້ອງນີ້ອີກ​ດ້ວຍ."

ທ່ານ​ກ່າວ​ວ່າ ​ໂລກ​ມອງ​ໄປ​ຫາ G-20 ​ເພື່ອ​ແກ້​ໄຂ​ບັນ​ຫາ​ໃນການ​ເຕີບ​ໂຕ, ການ​ພັດ ທະນາ, ຄວາມແຂງ​ແກ່ນດ້ານ​ເສດຖະກິດ​ ແລະ​ໄພພິບັດ, ຄວາມ​ໝັ້ນຄົງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ, ການ​ສໍ້​ລາດ​ບັງ​ຫຼວງ, ການ​ກໍ່​ການ​ຮ້າຍ, ຄວາມ​ໝັ້ນຄົງ​ດ້ານ​ສະບຽງ​ອາຫານ ​ແລະພະລັງງານ.

ທ່ານໂມ​ດີກ່າວ​ວ່າ “ພວກ​ເຮົາ​ບໍ່​ຄວນ​ອະ​ນຸ​ຍາດ​ໃຫ້​ບັນ​ຫາ ​ທີ່​ພວກ​ເຮົາ​ບໍ່​ສາ​ມາດ​ແກ້​ໄຂ​ໄດ້ ມາຮວມຕົວ​ກັນ​ເຂົ້າ​ມາຂວາງ​ທາງ​ຂອງບັນ​ຫາ​ ທີ່​ພວກ​ເຮົາສາ​ມາດ​ແກ້​ໄຂ​ໄດ້.

ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ອິນ​ເດຍ, ທ່ານ​ ສ. ໄຈ​ຊານ​ກາ (S. Jaishankar) ກ່າວ​ຕໍ່​ກອງ​ປະ​ຊຸມ ​ໃນ​ວັນ​ພະ​ຫັດ​ມື້ນີ້​ວ່າ ກຸ່ມ​ດັ່ງ​ກ່າວ “ມີ​ຄວາມ​ຮັບ​ຜິດ​ຊອບເປັນ​ພິ​ເສດ” ຍ້ອນ​ວ່າ​ໂລກ​ປະ​ເຊີນ​ກັບ​ວິ​ກິດ​ການ​ຫລາຍ​ຢ່າງ.

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