ດາລານັກກິລາ ບາສແກັດບອລ ນຳໜ້າການປະທ້ວງ ໃນເມືອງ ຊາຄຣາເມັນໂຕ

ອະດີດນັກກິລາບາສແກັດບອລ ອາຊີບຄົນນຶ່ງ ໄດ້ນຳໜ້າໃນການຊຸມ ນຸມປະທ້ວງທີ່
ເມືອງ ຊາຄຣາເມັນໂຕ, ລັດຄາລິຟໍເນຍ ໃນວັນເສົາວານ ນີ້, ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີຄວາມຮັບ
ຜິດຊອບຈາກຕຳຫຼວດ ລຸນຫຼັງທີ່ຕຳຫຼວດໄດ້ ສັງຫານທ້າວ ສເຕເຟິນ ຄລາກ ເມື່ອວັນ
ທີ 18 ມີນາທີ່ຜ່ານມາ.
ການເຕົ້າໂຮມກັນໃນວັນເສົາວານນີ້ ໄດ້ລວມມີການເດີນຂະບວນທີ່ ສ່ວນໃຫຍ່ມີ
ຄວາມສະຫງົບ ໂດຍພວກປະທ້ວງຫຼາຍຮ້ອຍຄົນ, ຫຼາຍ ຊົ່ວໂມງ ຫຼັງຈາກສູນສັນລະ
ສູດສົບເອກະຊົນ ໄດ້ຄົ້ນພົບວ່າ ທ້າວ ຄລາກ, ຜູ້ທີ່ມີອາຍຸ 22 ປີ, ໄດ້ຖືກຍິງໃສ່ຫຼັງໂດຍ
ລູກປືນ 6 ນັດຈາກ 8 ນັດທີ່ໄດ້ຍິງຖືກລາວ, ເຊິ່ງບໍ່ກົງກັບ ຄຳໃຫ້ການຂອງຕຳຫຼວດ.
ການຮັກສາຄວາມປອດໄພ ສຳລັບການປະທ້ວງ ໃນວັນເສົາວານນີ້ ແມ່ນ ເຄັ່ງຄັດ,
ເຊິ່ງນຳໜ້າໂດຍນັກກິລາທີມ ຊາຄຣາເມັນໂຕ ຄິງສ ທ້າວ ແມັດ ບານສ “Matt
Barnes”, ແລະ ການແຂ່ງຂັນຂອງທີມ ຊາຄຣາເມັນໂຕ ກໍມີກຳນົດແຂ່ງຂັນໃນຕອນ
ແລງຂອງວັນເສົາມື້ດຽວ ກັນ ທີ່ສະໜາມກິລາ Golden 1 Center ເຊິ່ງຕັ້ງຢູ່ໃນທ້ອງ
ຖິ່ນ.
ສື່ມວນຊົນທ້ອງຖິ່ນລາຍງານວ່າ ສະຖານທີ່ສາທາລະນະຢູ່ນອກສະໜາມກິລາດັ່ງກ່າວ
ໄດ້ຖືກປຶດໄວ້ ໃນຕອນບ່າຍຂອງວັນເສົາວານນີ້ ແລະ ປ້າຍປະທ້ວງແມ່ນໄດ້ຖືກຫ້າມ
ບໍ່ໃຫ້ນຳເຂົ້າໄປໃນສະໜາມ, ເຊິ່ງແມ່ນການແຂ່ງຂັນລະຫວ່າງທີມ ຊາຄຣາເມັນໂຕ
ຄິງສ ກັບ ທີມ ໂກລເດັນ ສເຕດ ວໍຣີເອີສ “Golden State Warriors.”
ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນເສົາວານນີ້, ປະຊາຊົນຫຼາຍສິບຄົນ, ລວມທັງຄູ່ ໝັ້ນຂອງທ້າວ
ຄລາກ, ໄດ້ເຕົ້າໂຮມກັນເພື່ອປະທ້ວງໃນຕົວເມືອງ ຢູ່ສວນສາທາລະນະ ຊາຄຣາເມັນ
ໂຕ “Sacramento Park."
ວັນເສົາວານນີ້ຍັງເປັນວັນ ເຊຊາ ຊາເວັສ “Cesar Chavez”, ສຳລັບ ບາງລັດ, ລວມ
ທັງລັດ ຄາລິຟໍເນຍ ນຳ, ທີ່ໄດ້ລະນຶກເຖິງນັກເຄື່ອນໄຫວຊາວ ລາຕິນ ອາເມຣິກາ ຄົນ
ດັ່ງກ່າວ, ຜູ້ທີ່ໄດ້ກໍ່ຕັ້ງສະຫະພັນກຳມະກອນ ຊາວນາແຫ່ງຊາດ. ບັນດາຜູ້ຈັດງານຂອງ
ການເດີນຂະບວນ ຊາເວັສ ໃນເມືອງ ຊາຄຣາເມັນໂຕ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ທ້າວ ຄລາກ ເປັນ
ຄົນສຳຄັນ ໃນການເດີນຂະບວນຂອງເຂົາເຈົ້າ.
ໃນວັນສຸກທີ່ຜ່ານມາ, ນັກຄົ້ນຄວ້ານິຕິວິທະຍາສາດ ດຣ. ເບັນແນັດ ໂອມາລູ
“Bennet Omalu”, ເຊິ່ງເປັນທີ່ຮູ້ຈັກກັນ ສຳລັບການຄົ້ນຄວ້າ ຂອງທ່ານ ກ່ຽວກັບ
ການກະທົບກະເທືອນຂອງສະໝອງ ຈາກກິລາ ອາເມຣິກັນ ຟຸດບອລ ນັ້ນ, ໄດ້ປະກາດ
ຜົນຂອງການສັນລະສູດສົບ ອິດສະລະ ຂອງທ່ານ, ຕາມທີ່ຄອບຄົວຂອງທ້າວ ຄລາກ
ໄດ້ຮ້ອງຂໍ.
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