ພິທີສົ່ງສະການ ໃຫ້ແກ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ ອາວຸໂສ ຂອງນິກາຍຮູຕີ ທີ່ຖືກຂ້າຕາຍ ໃນການໂຈມຕີ ທີ່ເຢເມນ

ຊາວເຢເມນຫຼາຍພັນຄົນ ໄດ້ພາກັນໄປເຂົ້າຮ່ວມໃນພິທີສົ່ງສະການເຈົ້າໜ້າທີ່ຂັ້ນສູງ ຂອງກຸ່ມກະບົດນິກາຍຮູຕີ ຜູ້ທີ່ໄດ້ຖືກສັງຫານຫຼາຍກວ່ານຶ່ງສັບປະດາຜ່ານມາ ໃນ
ການໂຈມຕີທາງອາກາດ ຂອງກຸ່ມພັນທະມິດທີ່ນຳພາໂດຍຊາອຸດີ ອາເຣເບຍ ຢູ່ໃນ
ແຂວງໂຮເດອີດາ ຕັ້ງຢູ່ແຄມຝັ່ງທະເລ.
ທ່ານ ຊາເລ ອາລ-ຊາມັດ ຫົວໜ້າສະພາການເມືອງສູງສຸດຂອງນິກາຍຮູຕີ ໄດ້ຖືກສັງ
ຫານໃນການໂຈມຕີທາງອາກາດ ພ້ອມກັນກັບ ອີກ 6 ຄົນ. ທ່ານ ມາດີ ອາລ-ມາຊາຕ
ຜູ້ທີ່ຈະເຂົ້າມາຮັບໜ້າທີ່ແທນ ທ່ານ ອາລ-ຊາມາດ ກໍລວມຢູ່ໃນກຸ່ມພວກໄວ້ອາໄລ ທີ່
ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມໃນພິທີສົ່ງສະການດັ່ງກ່າວ ຢູ່ໃນຈະຕຸລັດ ອາລ-ຊາບີນ ຂອງນະຄອນ
ຫຼວງຊານາອາ.
ຜູ້ນຳກຸ່ມກະບົດ ນຳພາໂດຍ ທ່ານ ອັບດູລ-ມາເລັກ ອາລ-ຮູຕີ ໄດ້ປະຕິຍານວ່າ ຈະ
ລ້າງແຄ້ນ ການເສຍຊີວິດໃຫ້ແກ່ ທ່ານອາລ-ຊາມັດ.
ແລ້ວບໍ່ດົນຫຼັງຈາກພິທີສົ່ງສະການໄດ້ເລີ້ມຕົ້ນຂຶ້ນ ພວກຮູຕີ ໄດ້ກ່າວວ່າ ພວກເຂົາໄດ້
ເລີ້ມການໂຈມຕີຍິງລູກສອນໄຟຂີປະນາວຸດ ເຂົ້າໃສ່ເຂດແດນຂອງພວກນິກາຍຊູນີ.
ສ່ວນກຸ່ມພັນທະມິດທີ່ນຳພາໂດຍ ຊາອຸດີ ກໍໄດ້ກ່າວວ່າ ຕົນໄດ້ສະກັດລູກສອນໄຟ
ຈຳນວນ 4 ລູກ ເຊິ່ງກຳລັງມຸ້ງໜ້າໄປຍັງເມືອງແຄມຝັ່ງທະເລ ຈີຊານ.
ກຸ່ມພັນທະມິດ ຍັງໄດ້ກ່າວອີກວ່າ ຊາຍຄົນນຶ່ງ ໄດ້ເສຍຊີວິດຍ້ອນສິ້ນສ່ວນສະເກັດ
ລະເບີດ ຈາກການໂຈມຕີດັ່ງກ່າວ.
ໃນວັນເສົາວານນີ້ເຊັ່ນກັນ ກຸ່ມພັນທະມິດນຳພາໂດຍຊາອຸດີ ກໍໄດ້ໂຈມຕີທາງອາກາດ
ໃນນະຄອນຫຼວງຂອງເຢເມນ ເຮັດໃຫ້ຜູ້ນຳຂອງພວກຮູຕີ 2 ຄົນ ເສຍຊີວິດ.
ມັນບໍ່ເປັນທີ່ຊັດແຈ້ງໃນທັນທີເທື່ອວ່າ ມີອີກຈັກຄົນທີ່ໄດ້ເສຍຊີວິດ ຫຼື ບາດເຈັບ ໃນ
ການໂຈມຕີໃນນະຄອນຫຼວງ ຊານາອາ. ໂທລະພາບທີ່ດຳເນີນການໂດຍລັດຖະບານ
ຊາອຸດີ ອາຣາເບຍ ລາຍງານຈຳນວນຜູ້ເສຍຊີວິດ ຫຼາຍກວ່າ 50 ຄົນ ໃນຂະນະທີ່
ໂທລະພາບ ອາລ-ອາຣາເບຍ ໄດ້ກ່າວວ່າ ພວກກະບົດໄດ້ເສຍຊີວິດ ມີຢູ່ຢ່າງໜ້ອຍ
38 ຄົນ ໃນການໂຈມຕີທາງອາກາດ ຕໍ່ຕຶກກະຊວງພາຍໃນ ຂອງພວກນິກາຍຮູຕີ.
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