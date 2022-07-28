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ວັນພະຫັດ, 28 ກໍລະກົດ 2022
ລາວ

ສ​ຫ​ລ ຈະ​ໃຫ້​ທຶນແກ່​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​​ລາວ ປີ​ລະ 5 ຄົນ ໄປ​ສຶກ​ສາຂັ້ນປະ​ລິນ​ຍາ​ໂທ​ ໃນມະ​ຫາ​ວິ​ທະ​ຍາ​ໄລ ຟູ​ລ​ໄບ​ຣ ຢູ່​ຫວຽດ​ນາມ ເປັນ​ຄັ້ງ​ທຳ​ອິດ

ປ.ອ. Peter M. Haymond, ​ເອກ​ອັກ​ຄະ​ລັດ​ຖະ​ທູດສ​ະ​ຫະ​ລັດ​ປະ​ຈຳ ສ​ປ​ປ ​ລາວ ມອບ​ທຶນ​ການ​ສຶກ​ສາໃຫ້​ແກ່​ນັກ​ສຶກ​ສາ​ກົດ​ໝາຍ​ຍິງ 18 ຄົນໃຫ້​ສຶກ​ສາ​ໃນ​ສະ​ຖາ​ບັນ​ຍຸ​ຕິ​ທຳ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ ທີ່​ນະ​ຄອນ​ຫລວງວຽງ​ຈັນ ໃນ​ປີ 2020.
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ເຊີນ​ຟັງ​ຂ່າວ​ ສ​ຫລ ຈະ​ໃຫ້​ທຶນ​ແກ່​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ລັດ​ຖະ​ບານ​ລາວ​ໄປ​ສຶກ​ສາ​ຕໍ່​ຂັ້ນ​ປະ​ລິນ​ຍາ​ໂທ
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ລິງໂດຍກົງ

ນອກ​ຈາກຈະ​ເພີ້ມ​ການ​ຊ່ວຍ​ເຫລືອທາງ​ດ້ານ​ການ​ສຶກ​ສາ​ທີ່​ມີ​ຢູ່​ໃນ​ປັດ​ຈຸ​ບັນ​ແລ້ວ ສະ​ຫະ​ລັດຈະ​ໃຫ້​ທຶນການ​ສຶກ​ສາແກ່​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່ລາວປີ​ລະ 5 ຄົນໄປ​ສຶກ​ສາໃນ​ຂັ້ນ​ປະ​ລິນ​ຍາ​ໂທ​ດ້ານ​ກາ​ນ​ວາງ​ນະ​ໂຍ​ບາຍ​ຂອງ​ລັດ ຫລື Public Policy ຢູ່​ໃນ​ມະ​ຫາ​ວິ​ທະ​ຍາ​ໄລຟູ​ລ​ໄບ​ຣ (Fulbright) ຊຶ່ງ​ເປັນ​ມະ​ຫາ​ວິ​ທະ​ຍາ​ໄລ​ເອ​ກະ​ຊົນ​ທີ່ບໍ່​ຫວັງ​ຜົນ​ກໍ​າ​ໄລ​ໃນ​ນະ​ຄອນ​ໂຮ​ຈິງ​ມິນ ທີ່ໄດ້​ຮັບ​ການ​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜຸນ​ຈາກ​ທັງ​ລັດ​ຖະ​ບານສະ​ຫະ​ລັດ ແລະ​ຫວຽດ​ນາມ ດັ່ງ​ທີ່ທ່ານ ປ.ອ. ປີ​ເຕີ ເຮມອນ, ​ເອກ​ອັກ​ຄະ​ລັດ​ຖະ​ທູດສ​ະ​ຫະ​ລັດ​ປະ​ຈຳ​ລາວຖະ​ແຫລງວ່າ:

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ສຽງ​ທ່ານ​ເອກ​ອັກ​ຄະ​ລັດ​ຖະ​ທູດ ສ​ຫລ ປະ​ຈຳ ສ​ປ​ປ ລາວ
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ລິງໂດຍກົງ
ທ່ານ​ນາງ Michelle Guida (ຂວາ), ຜູ້​ຊ່ວຍ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ກະ​ຊວງ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ສ​ຫລ ແລະ ປະ​ທານ​ມະ​ຫາ​ວິ​ທະ​ຍາ​ໄລ Fulbright (ຊ້າຍ), ທ່ານ​ນາງ Dam Bich Thuy ໃນ​ນະ​ຄອນ​ໂຮ່​ຈິ​ມິນ​ ທາງ​ພາກ​ໃຕ້​ຂອງ​ຫວຽດ​ນາມ (ພາບ​ສະ​ໜອງ​ໃຫ້​ໃນ​ວັນ​ທີ 26 ມິ​ຖຸ​ນາ 2018 ໂດຍ FUV).
ທ່ານ​ນາງ Michelle Guida (ຂວາ), ຜູ້​ຊ່ວຍ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ກະ​ຊວງ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ສ​ຫລ ແລະ ປະ​ທານ​ມະ​ຫາ​ວິ​ທະ​ຍາ​ໄລ Fulbright (ຊ້າຍ), ທ່ານ​ນາງ Dam Bich Thuy ໃນ​ນະ​ຄອນ​ໂຮ່​ຈິ​ມິນ​ ທາງ​ພາກ​ໃຕ້​ຂອງ​ຫວຽດ​ນາມ (ພາບ​ສະ​ໜອງ​ໃຫ້​ໃນ​ວັນ​ທີ 26 ມິ​ຖຸ​ນາ 2018 ໂດຍ FUV).

ທ່ານ​ກ່າວ​ຕໍ່​ວີ​ໂອ​ເອ​ອີກວ່າ ໃນ​ນາມ​ເອກ​ອັກ​ຄະ​ລັດ​ຖະ​ທູດ​ສະ​ຫະ​ລັດປະ​ຈຳ​ ສ​ປ​ປ ລາວ ທ່ານ​ຈະ​ພະ​ຍາ​ຍາມຫາ​ທາງ​ຊຸກ​ຍູ້ໃຫ້​ມີການ​ຊ່ວຍ​ເຫລືອ​ດ້ານ​ການ​ສຶກ​ສາຂອງ​ສະ​ຫະ​ລັດ​ແກ່ລາວເພີ້ມ​ຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານກໍ​ດີ​ໃຈຫລາຍ​ທີ່ປະ​ທ​ານາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ສະ​ຫະ​ລັດ, ທ່ານໂຈ ໄບ​ເດັນ ໄດ້​ປະ​ກາດ​ທີ່ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ສຸດຍອດ​ພິ​ເສດລະ​ຫວ່າງສະ​ຫະ​ລັດ ແລະ​ອາ​ຊຽນໃນ​ເດືອນ​ພຶດ​ສະ​ພາ​ຜ່ານ​ມາ​ວ່າ ​ຈະ​ໃຫ້​ທຶນ​ການ​ສຶກ​ສາ​ແກ່​ປະ​ເທດ​ອາ​ຊຽນ ຊຶ່ງ​ລວມ​ທັງ​ລາວນັ້ນເພີ້ມ​ຂຶ້ນ. ທ່ານບອກສິ່ງນີ້ວ່າ ມັນ​ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ເຖິງ​ຄວາມ​ຕັ້ງ​ໃຈ​ຂອງ​ລັດ​ຖະບານ ແລະ​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ອາ​ເມ​ຣິ​ກັນ ​ໃນ​ການ​ເຮັດ​ໃຫ້ສາຍ​ພົວ​ພັນ​ລະ​ຫວ່າງ​ສະ​ຫະ​ລັດ ກັບລາວ ແລະພູ​ມີ​ພາກ​ເອ​ເຊຍເຂັ້ມ​ແຂງ​ຂຶ້ນ.

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