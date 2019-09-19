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ອະ​ດີດ​ຫົວ​ໜ້າ​ບໍ​ລິ​ຫານ ​ຂອງ​ບໍ​ລິ​ສັດ​ໄຟ​ຟ້າ​ຍີ່​ປຸ່ນ ພົ້ນ​ຈາກຄວາມ​ຜິດ ໃນຂໍ້​ກ່າວ​ຫາ​ ທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງ ກັບ​ໂຮງ​ໄຟຟ້ານີວ​ເຄ​ລຍ ຟູ​ກູ​ຊິ​ມາ

ພວກ​ນັກ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ຖື​ປ້າຍປະ​ທ້ວງ​ຢູ່​ຕໍ່​ໜ້າ​ສານ​​ຂອງ​ນະ​ຄອນ​ໂຕ​ກຽວໃນ​ວັນ​ທີ 19 ກັນ​ຍາ, 2019 ພາຍ​ຫລັງ​ທີ່ສານ​ໃຫ້ ອະ​ດີດ​ຫົວ​ໜ້າ​ບໍ​ລິ​ຫານ​ຂອງ​ບໍ​ລິ​ສັດ​ພະ​ລັງ​ງານ​ໄຟ​ຟ້າ​ໂຕ​ກຽວ ພົ້ນ​ຈາກຄວາມ​ຜິດ ໃນ​ຂໍ້ກ່າວ​ຫາ​ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ​ກັບ​ໄພ​ພິ​ບັດ ​ຢູ່ໂຮງ​ໄຟຟ້ານີວ​ເຄ​ລຍ ຟູ​ກູ​ຊິ​ມາ

ອະ​ດີດ​ຫົວ​ໜ້າ​ບໍ​ລິ​ຫານ​ຂອງ​ບໍ​ລິ​ສັດ​ພະ​ລັງ​ງານ​ໄຟ​ຟ້າ​ໂຕ​ກຽວ ຫລື TEPCO ໄດ້ພົ້ນ​ຈາກຄວາມ​ຜິດຢູ່​ໃນ​ສານ​ຂອງ​ນະ​ຄອນ​ໂຕ​ກຽວ​ໃນ​ຂໍ້​ກ່າວ​ຫາ​ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ​ກັບເຕົາ​ແຍກ​ປະ​ລະ​ມາ​ນູ 3 ເຕົາ​ໄໝ້ ໃນ​ປີ 2011 ຢູ່​ໃນ​ໂຮງ​ໄຟຟ້ານີວ​ເຄ​ລຍ ຟູ​ກູ​ຊິ​ມາ (Fukushima), ທາງ​ພາກຕາ​ເວັນ​ອອກ​ສຽງ​ເໜືອ​ຂອງ​ຍີ່ປຸ່ນນັ້ນ.

ພວກ​ໄອ​ຍະ​ການ​ໄດ້​ກ່າວ​ຫາ​ປະ​ທານ​ຂອງ​ບໍ​ລິ​ສັດ TEPCO, ທ່ານ ​ຊຸ​ເນ​ຮິ​ຊະ ຄາດ​ຊຸ​ມາ​ຕະ (Tsunehisa Katsumata) ​ແລະ​ພວກອະ​ດີດຮອງ​ປະ​ທານ​ຂອງ​ບໍ​ລິ​ສັດ​ນັ້ນ, ທ່ານ ຊາ​ເກ ມູ​ໂຕະ (Sakae Muto) ແລະ​ທ່ານ ອິ​ຈິ​ໂ​ຣະ ກາ​ເກະ​ກູ​ໂຣ (Ichiro Takekuro) ວ່າ​ລະ​ເລີຍ​ຕໍ່​ໜ້າ​ທີ່ ໂດຍ​ທີ່ບໍ່​ໄດ້​ກະ​ທຳ​ການ ຫຍັງ​ເມື່ອ​ມີ​ຜົນການ​ສຶກ​ສາ​ຄົ້ນ​ຄວ້າ​ທີ່​ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ວ່າໂຮງ​ໄຟຟ້ານີວ​ເຄ​ລຍຟູ​ກູຊິມາ (Fukushima) ອາດ​ຈະສ່ຽງ​ຕໍ່ໄພ​ຂົ່ມ​ຂູ່ ​ທີ່​ມາ​ຈາກຄື້ນຟອງ​ສຸນາ​ມິ (tsunami) ໄດ້. ທັງ​ສາມ​ທ່ານ​ຍັງ​ຖືກ​ກ່າວ​ຫາ​ອີກວ່າ​ໄດ້​ເຮັດ​ໃຫ້​ຄົນ​ເສຍ​ຊີ​ວິດ​ຫລາຍກວ່າ 40 ຄົນ ທີ່​ຕາຍ​ໄປ​ພາຍ​ຫລັງ​ທີ່ຖືກ​ບັງ​ຄັບ​ໃຫ້​ຍົກ​ຍ້າຍ​ໜີ​ໄປ​ຢູ່​ໃນ​ເຂດ​ໃກ້ໆ​ໂຮງ​ງານນັ້ນ.

ມີ​ແຕ່ທ່ານຄາດ​ຊຸ​ມາ​ຕະ (Katsumata) ແລະ​ທ່ານ ກາ​ເກະ​ກູ​ໂຣ (Takekuro) ເທົ່າ​ນັ້ນ​ທີ່​ຖືກດຳ​ເນີນຄະ​ດີ​ທີ່​ກ່ຽວ​ຂ້ອງ​ກັບ​ໄພ​ພິ​ບັດ​ນີ້. ພວກ​ໄອ​ຍະ​ການ​ໄດ້​ຂໍ​ຮ້ອງ​ໃຫ້​ສານ​ທຳ​ການ​ຕັດ​ສິນ​ຕໍ່​ຫົວ​ໜ້າ​ບໍ​ລິ​ຫານ​ແຕ່​ລະ​ຄົນ​ວ່າ ໃຫ້ຖືກ​ຈຳ​ຄຸກເປັນ​ເວ​ລາ 5 ປີ ຢູ່​ໃນ​ການ​ດຳ​ເນີນ​ຄະ​ດີ ທີ່​ໃຊ້​ເວ​ລາ​ນານກວ່າ 2 ປີນັ້ນ.

ແຜ່ນ​ດິນ​ໄຫວ​ໃນ​ລະ​ດັບ 9.0 ທີ່​ອັນ​ຕະ​ລາຍ​ຮ້າຍ​ແຮງ​ໃນ​ເດືອນ​ມີ​ນາ ປີ 2011 ໄດ້​ເຮັດ​ໃຫ້​ເກີດ​ຄື້ນຟອງສຸ​ນາ​ມິ ທີ່​ເອົາ​ຊີ​ວິດ​ຂອງ 20,000 ຄົນ​ໄປ ແລະ​ເຮັດ​ໃຫ້ ເຕົາ​ແຍກ​ປະ​ລາ​ມະ​ນູ 3 ເຕົາ ຂອງໂຮງ​ໄຟຟ້ານີວ​ເຄ​ລຍຟູ​ກູ​ຊິ​ມາ (Fukushima) ທີ່​ຢູ່​ພາກ​ຕາ​ເວັນ​ອອກ​ສຽງ​ເໜືອ​ຂອງ​ຍີ່​ປຸ່ນນັ້ນ​ໄໝ້ ຊຶ່ງ​ເຮັດ​ໃຫ້ ເກີດ​ວິ​ກິດ​ທາງການ​ດ້ານນິວ​ເຄ​ລຍ​ທີ່​ຮ້າຍ​ແຮງ​ທີ່​ສຸດ ນັບຕັ້ງ​ແຕ່​ໄດ້ເກີດ​ໄພ​ພິ​ບັດ​ ​ນິວ​ເຄ​ລຍທີ່​ເຊີ​ໂນ​ບິ​ລ ໃນ​ປີ 1986 ເປັນ​ຕົ້ນ​ມາ.

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ເພີ້ມ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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