ອະດີດ ປ. ເປຣູ ຖືກດຳເນີນຄະດີ ໃນຂໍ້ຫາ ອາຊະຍາກຳ ໃນປີ 1992

ບໍ່ພຽງແຕ່ເທົ່າໃດສັບປະດາ ຫຼັງຈາກທີ່ທ່ານໄດ້ກ່າວຂໍຂະມາໂທດ ສຳລັບໂທດຈຳຄຸກ
25 ປີ ຕໍ່ອະດີດ ປະທານາທິບໍດີ ທ່ານ Alberto Fujimori ປະເທດເປຣູ ທີ່ໄດ້ຖືກສັ່ງໃຫ້
ດຳເນີນຄະດີ ອັນນຶ່ງຕ່າງຫາກຕ້ານເລື່ອງການລະເມີດສິດທິມະນຸດ.
ສານອາຊະຍະກຳຂອງປະເທດ ໄດ້ອອກກົດໝາຍໃນວັນຈັນວານນີ້ ທີ່ວ່າ ທ່ານ Fujimori
ໄວ 79 ປີ ອາດໄດ້ຖືກຕັດສິນ ໃນການກໍ່ອາຊະຍາກຳ ທີ່ໄດ້ສັງຫານ ພວກຄົນງານ 6 ຄົນ
ໂດຍພວກທະຫານພິເສດ ປີ 1992.
ປະດີດປະທານາທິບໍດີ ທີ່ປ່ວຍຢູ່ນັ້ນ ໄດ້ຮັບການອະໄພຍະໂທດທາງການການແພດ
ໃນເດືອນທັນວາປີກາຍນີ້ ໂດຍ ປະທານາທິບໍດີ Pedro Pablo Kuczynski ຫຼັງຈາກ
ທີ່ໄດ້ກວດຄືນຄະດີຄວາມທີ່ ທ່ານ Fujimori ພົບເຫັນນັ້ນ ຜູ້ຊຶ່ງໄດ້ຮັບໂທດຈາກປີ 1990
ເຖິງ ປີ 200 ແມ່ນມີໂຣກ “ແກ່ຊະລາ ” ທ່ານ Fujimori ໄດ້ຖືກລົງໂທດ ໃນປີ 2009
ໃນຄະດີລະເມີດສິດທິມະນຸດ ທີ່ໄດ້ກະທຳໃນຊ່ວງທີ່ດຳລົງຕຳແໜ່ງປະທານາທິບໍດີ ຢູ່ນັ້ນ
ຊຶ່ງຮວມທັງ ການສັ່ງໃຫ້ມີການຍິງເປົ້ານັ້ນ ນຳ.
ສານ ໄດ້ລະບຸວ່າ ການອະໄພຍະໂທດທີ່ວ່ານີ້ ແມ່ນບໍ່ໄດ້ປົກປ້ອງ ທ່ານ Fujimori
ຈາກການຖືກປະຫານປະຫານ.
ການອະໄພຍະໂທດຂອງປະທານາທິບໍດີ Kuczynski ແມ່ນຍັງຜົນໃຫ້ມີການເດີນ
ຂະບວນປະທ້ວງ ໃນເປຣູ ແລະປະນາມຈາກກຸ່ມເພື່ອສິດທິມະນຸດໃນທົ່ວໂລກ. ມີຊາວ
ເປຮູ ບາງພວກເຊື່ອວ່າ ການອະໄພຍະໂທດ ແມ່ນສ່ວນນຶ່ງຂອງຕົກລົງທາງດ້ານຫຼັງ
ທີ່ຈະປົກປ້ອງການນຳຂຶ້ນມາດຳເນີນຄະດີຂອງທ່ານ Kuczynski ໃນກໍລະນີສໍ້ລາດ
ບັງຫຼວງນີ້.
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