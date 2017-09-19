ການຂາດແຄນນໍ້າມັນ ລົບກວນ ການເດີນທາງ ໄປມາ ຈາກສະໜາມບິນ ນິວຊີແລນ

ມີຫລາຍເຖິງສາມສິບສາຍການບິນ ພາຍໃນປະເທດ ແລະ ສາກົນ ຢູ່ທີ່ສະໜາມບິນ
Auckland ປະເທດ New Zealand ໄດ້ຖືກຍົກເລີກໃນວັນວັນອັງຄານມື້ນີ້ ໃນຂະນະ
ທີ່ສະໜາມບິນດັ່ງກ່າວຊອກຫາຊ່ອງທາງຮັບມືກັບການຂາດແຄນນໍ້າມັນມາເປັນເວລາ
ນຶ່ງອາທິດ.
ສະໜາມບິນໃຫຍ່ສຸດຂອງ New Zealand ໄດ້ສູນເສຍ 70 ເປີເຊັນຂອງນໍ້າມັນເຮືອ
ບິນ ນັບແຕ່ໄດ້ມີຂຸດໄປຕຳ ເຮັດໃຫ້ທໍ່ສົ່ງນ້ຳມັນທີ່ສຳຄັນແຕກ ຊຶ່ງໄດ້ບັງຄັບໃຫ້ຫລາຍໆ
ສາຍການບິນ ຕື່ມນໍ້າມັນຢູ່ສະໜາມບິນແຫ່ງອື່ນໆ ໃນຂົງເຂດປາຊິຟິກ. ອຸປະຕິເຫດນີ້
ຍັງໄດ້ຕັດການສົ່ງນໍ້າມັນ ທີ່ມີອອກເທນສູງໄປໃຫ້ປໍ້ານໍ້າມັນຕ່າງໆ ໃນ Auckland ເຖິງ
ແມ່ນວ່ ຜູ້ສະໜອງນໍ້າມັນ Z Energy ກ່າວວ່າ ນໍ້າມັນສຳຮອງແບບທຳມະດາຍັງມີຢູ່
ຢ່າງຫລວງຫລາຍ.
ເຈົ້າຂອງທໍ່ນໍ້າມັນກ່າວວ່າ ການສ້ອມແປງຈະບໍ່ເສັດສິ້ນຈົນເທົ່າອາທິດໜ້າ.
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