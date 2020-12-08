ການປ່ອນບັດເລືອກຕັ້ງຢູ່ໃນການາ ຄາດວ່າຈະເສັດສິ້ນລົງ ໃນວັນອັງຄານມື້ນີ້

ການນັບບັດຄະແນນສຽງກຳລັງດຳເນີນຢູ່ໃນປະເທດ ການາ ທີ່ຕັ້ງຢູ່ອາ ຟຣິກາຕາເວັນ
ຕົກ ຫຼັງຈາກການເລືອກຕັ້ງແຫ່ງຊາດໄດ້ສິ້ນສຸດລົງໃນ ຕອນແລງວັນຈັນວານນີ້.
ການລົງຄະແນນສຽງໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນການແຂ່ງຂັນທີ່ສູສີກັນ ລະຫວ່າງ ປະທານາທິບໍ
ດີ ນານາ ອາກູໂຟ-ອັດໂດ (Nana Akufo-Addo) ຈາກພັກຮັກຊາດໃໝ່ (New Patriotic Party) ແລະຄູ່ແຂ່ງຂອງທ່ານ ຄືທ່ານ ຈອນ ມາຮາມາ (John Mahama) ຈາກພັກສະພາປະຊາທິປະໄຕແຫ່ງຊາດ (National Democratic Congress Party.)
ການແຂ່ງຂັນດັ່ງກ່າວເປັນຂີດໝາຍເທື່ອທີສາມທີ່ພວກເພິ່ນໄດ້ປະເຊີນໜ້າກັນ ແລະກັນ.
ຜູ້ປ່ອນບັດຊາວການາ ໄດ້ເລືອກເອົາຜູ້ລົງແຂ່ງຂັນເອົາຕຳແໜ່ງປະທານາທິບໍດີ 12 ຄົນ
ແລະບັນດາສະມາຊິກສະພາສຳລັບຜູ້ອາໄສຢູ່ໃນ 275 ເມືອງ.
ບັນຫາທີີ່ສຳຄັນຂອງຜູ້ປ່ອນບັດລວມມີ ການສຶກສາ, ສຸຂະພາບ, ການຫວ່າງງານ ແລະ
ໂຄງຮ່າງພື້ນຖານຂອງປະເທດ.
ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ເລືອກຕັ້ງມີເປົ້າໝາຍທີ່ຈະອອກຜົນການເລື້ອກຕັ້ງໃນຕອນແລງ ວັນອັງ
ຄານມື້ນີ້
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