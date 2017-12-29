ອາກາດໜາວຈັດ ປົກຄຸມເນື້ອທີ່ ສ່ວນໃຫຍ່ຂອງ ສະຫະລັດ

ອາກາດໜາວຈັດໄດ້ປົກຄຸມພາກກາງແລະພາກຕາເວັນອອກຂອງສະຫະລັດ
ແລະກໍຍັງຈະເປັນແບບນີ້ຕໍ່ໄປອີກຫລາຍມື້ ຈົນຮອດປີໃໝ່.
ພວກນັກພະຍາກອນອາກາດໄດ້ເຕືອນໃຫ້ຄົນລະມັດລະວັງວ່າຈະເກີດມີອາການ
ຄວາມອົບອຸ່ນຢູ່ໃນຮ່າງກາຍຫລຸດລົງຢ່າງວ່ອງໄວ ແລະເນື້ອເຍື່ອໃນຮ່າງກາຍ
ຖືກທໍາລາຍຍ້ອນຄວາມເຢັນໃນຂະນະທີ່ອຸນຫະພູມຫລຸດລົງກາຍລະດັບທີ່ເປັນ
ນໍ້າກ້ອນ. ກົມບໍລິການດ້ານອຸຕຸນິຍົມແຫ່ງຊາດລາຍງານວ່າ ຢູ່ໃນເຂດນໍ້າຕົກຕາດ
ອິນເຕີເນເຊິນນານ ຟອລ ໃນລັດມິນນີໂຊຕາ ອຸນຫະພູມຂອງ ອາກາດໄດ້ຕົກລົງເຖິງ
ລະດັບລົບ 37 ອົງສາແຊລຊຽສ ຊຶ່ງທໍາລາຍສະຖິຕິຂອງອຸນຫະ ພູມລົບ 32
ອົງສາແຊລຊຽສທີ່ມີຢູ່ໃນ ປີ 1924 ນັ້ນອີກ.
ໃນວັນພະຫັດວານນີ້ພວກຊາວເມືອງອີຣີ ໃນລັດເພັນຊິນວາເນຍ ໄດ້ພາກັນຂຸດ
ຫິມະທີ່ໄດ້ຕົກລົງມາປົກຄຸມໜ້າດິນໃນຕົ້ນອາທິດນີ້ ເລິກເຖິງນຶ່ງແມັດເຄິ່ງ. ພວກນັກພະ
ຍາກອນອາກາດທຳນາຍວ່າ ຈະມີຫິມະທີ່ເຮັດໃຫ້ມີຄວາມສູງເພີ້ມ 25 ຊັງຕີແມັດ ຕົກລົງມາອີກ ໃນບໍ່ຊ້ານີ້.
ບັນດາຜູ້ສັງເກດການທາງອາກາດຢູ່ຫໍສັງເກດການເມົ້າ ວໍຊິງຕັນ (Mount
Washington) ຢູ່ໃນລັດນິວແຮມຊາຍ (New Hampshire) ກ່າວວ່າ ອຸນຫະ
ພູມຢູ່ທີ່ນັ້ນໄດ້ຕົກເຖິງລົບ 37 ອົງສາແຊລຊຽສ ຊຶ່ງບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນ. ເຂົາເຈົ້າ
ໄດ້ຖ່າຍວີດິໂອອອກທາງໜ້າເຟສບຸກຂອງຕົນ ທີ່ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າພວກ
ສັງເກດການທາງອາກາດ ພາກັນເທນໍ້າຮ້ອນຝົດເດືອດໃສ່ອາກາດ ທີ່ໄດ້ເຮັດ
ໃຫ້ນໍ້າກາຍເປັນຫິມະໃນທັນທີທັນໃດໃນອາກາດໜາວຈັດ ແລະມີລົມທີ່ມີພະລັງ
ແຮງເທົ່າກັນພາຍຸເຮີລິເຄນນັ້ນ.
ບັນດານັກເຄື່ອນໄຫວຢູ່ໃນຂົງເຂດນັ້ນ ພາກັນຮີບຮ້ອນນຳເອົາພວກທີ່ຂາດທີ່
ຢູ່ອາໄສອອກໄປຈາກຖະໜົນຫົນທາງເພື່ອໄປຢູ່ບ່ອນອື່ນ ແລະກໍໄດ້ຊ່ວຍເຫລືອ
ພວກເດີນທາງທີ່ຕິດຄ້າງ ຢູ່ກາງຖະໜົນຫົນທາງໃນເຂດນັ້ນ.
ສ່ວນປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣໍາ ໃນຂະນະທີ່ຢູ່ບ້ານພັກຕາກອາກາດໃນລັດຟຣໍລິດາ
ໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ໄດ້ສົ່ງຂໍ້ຄວາມຂຽນລົງທາງ Twitter ວ່າ “ຢູ່ທາງພາກຕາເວັນອອກ
ອາດຈະມີວັນກ່ອນຂຶຶ້ນປີໃໝ່ ທີ່ມີອາກາດໜາວຈັດສຸດຢ່າງບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນໃນປະ
ຫວັດສາດ.”
ນອກນັ້ນ ທ່ານຍັງໄດ້ເວົ້າຢອກເຢາະເຢີ້ຍກ່ຽວກັບການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ.
ທ່ານຂຽນວ່າ “ບາງເທື່ອພວກເຮົາອາດສາມາດໃຊ້ສະພາບການໂລກຮ້ອນເອົ້າທີ່ປະ
ເທດຂອງພວກເຮົາ ຈະຈ່າຍເງິນເປັນຫລາຍໆ ໂກດໂດລາ ເພື່ອປ້ອງກັນມັນບໍ່ໃຫ້
ເກີດຂຶ້ນ ແຕ່ວ່າປະເທດອື່ນ ຈະບໍ່ຈ່າຍຫຍັງນັ້ນເລີຍ.” “ເອົາພາກັນຕຸ້ມຜ້າໃຫ້ຫລາຍໆ ເດີ້!”
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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