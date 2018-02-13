ໝູ່ຂອງ ອະດີດ ປ. ເກົາຫຼີໃຕ້ ຖືກສານຕັດສິນ ລົງໂທດ ຕິດຄຸກ 20 ປີ

ແມ່ຍິງ ຜູ້ທີ່ເປັນໝູ່ ກັບອະດີດປະທານາທິບໍດີເກົາຫຼີໃຕ້ ທ່ານນາງ Park Geun-hye
ທີ່ໄດ້ກໍ່ໃຫ້ເກີດ ການສໍ້ລາດບັງຫຼວງຂະໜາດໃຫຍ່ ທີ່ຍັງຜົນໃຫ້ ທ່ານນາງ Park ຕ້ອງ
ໄດ້ຖືກປົດ ອອກຈາກອຳນາດ ແລະຖືກຕັດສິນໂທດ ຈຳຄຸກ ເປັນເວລາ 20 ປີ.
ນາງ Choi Soon-sil ໄດ້ຖືກຕັດສິນໂທດ ໃນວັນອັງຄານມື້ນີ້ ທີ່ສານເຂດໃຈກາງຂອງ
ນະຄອນໂຊລ ໃນຄະດີທີ່ວ່າ ໄດ້ໃຊ້ອຳນາດໄປໃນທາງທີ່ຜິດ, ໃຫ້ສິນບົນ ແລະເຂົ້າໄປ
ກ້າວກ່າຍວຽກບ້ານການເມືອງ. ສານຍັງໄດ້ປັບໃໝຢ່າງໜັກ ໃນເງິນຈຳນວນເກືອບ 17
ລ້ານໂດລາ ຕໍ່ນາງ Choi.
ນາງ Choi ໄວ 62 ປີ ແມ່ນໄດ້ຖືກກ່າວຫາວ່າ ໄດ້ໃຊ້ ບໍ່ພຽງແຕ່ມີອິດທິພົນ ແຕ່ຍັງໄດ້
ຄວບຄຸມນາງພາກ ແບບ “ເຄັ່ງຄັດຕໍ່ລັດທີໃດນຶ່ງ” ເຖິງແມ່ນວ່າ ນາງບໍ່ມີບົດບາດ ໃນ
ໜ້າທີ່ໃນລັດຖະບານກໍຕາມແລະໄດ້ຫາຜົນປະໂຫຍດຈາກສາຍພົວພັນສ່ວນຕົວຂອງ
ນາງ ກັບອະດີດ ປະທານາທິບໍດີ ທີ່ບັງຄັບໃຫ້ ບໍລິສັດທັງຫຼາຍ ບໍລິຈາກເງິນຫຼາຍກວ່າ
68 ລ້ານໂດລາ ບ່ອນທີ່ນາງໄດ້ຍັກຍອກແລະສົ່ງຜ່ານທາງອົງການບໍ່ຫາຜົນກຳໄລທັງ
ຫຼາຍ ທີ່ທ່ານນາງຄວບຄຸມນັ້ນ.
ສານຍັງໄດ້ກ່າວໂທດຕໍ່ທ່ານ ຊິນ ດົງ-ບິນ (Shin Dong-bin) ປະທານຂອງກຸ່ມບໍລິສັດ
Lotte ຊຶ່ງເປັນນຶ່ງບໍລິສັດຍັກໃຫຍ່ ທີ່ຄວບຄຸມຫຼາຍບໍລິສັດຂອງເກົາຫຼີ ໃຫ້ຕິດຄຸກເປັນ
ເວລາ 2 ປີເຄິ່ງ ໃນຖານໃຫ້ເງິນສິນບົນ. ທ່ານໄດ້ຖືກກ່າວໂທດ ດ້ວຍການບໍລິຈາກເງິນ
ຈຳນວນຫຼາຍກວ່າ 6 ລ້ານໂດລາ ເຂົ້າໃນມູນນິທິ ທີ່ໜຸນຫຼັງໂດຍ ນາງ Choi ເພື່ອແລກ
ປ່ຽນກັບໃນອະນຸຍາດ ເພື່ອເປີດຫ້າງຮ້ານປອດພາສີ ແລະຜົນປະໂຫຍດອື່ນໆນຳ.
ໃນຄະດີອັນທີ 3 ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງນັ້ນ ແມ່ນທ່ານ Ahn Jong-beom ອະດີດຜູ້ຊ່ອຍອະວຸໂສ
ຂອງອະດີດປະທານາທິບໍດີ Park ແມ່ນໄດ້ຖືກຕິດຄຸກ ເປັນເວລາ 6 ປີ ໃນຖານະທີ່ໃຊ້
ອຳນາດໄປໃນທາງທີ່ຜິດ.
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