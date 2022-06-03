ປະທານາທິບໍດີຢູເຄຣນ ທ່ານໂວໂລດີເມຍ ເຊເລນສກີ ກ່າວໃນວັນພະຫັດວານນີ້ວ່າ ກຳລັງທະຫານຣັດເຊຍ ຢຶດຄອງດິນແດນຢູເຄຣນ ປະມານ 20 ເປີເຊັນ. ວັນສຸກມື້ນີ້ ແມ່ນຂີດໝາຍຄົບຮອບ 100 ວັນ ໃນການສູ້ລົບກັນ ຊຶ່ງໃນເວລານີ້ ພວມດຳເນີນຢູ່ໃນຫຼາຍໆເຂດ.
ທ່ານເຊເລນສກີ ກ່າວຕໍ່ລັດຖະສະພາລຸກຊຳເບີກ ໃນການປາໄສທາງອອນລາຍໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ໂດຍເວົ້າວ່າ “ຂໍໃຫ້ວາດມະໂນພາບ! ການສູ້ລົບກັນຢ່າງບໍ່ຂາດໄລຍະທີ່ເນັ່ງໄປຕາມເຂດແນວໜ້າ ຍາວກວ່າ 1,000 ກິໂລແມັດ.” ທ່ານເວົ້າວ່າ ດິນແດນຢູເຄຣນທີ່ຖືກກຳລັງທະຫານຣັດເຊຍຢຶດຄອງ ເມື່ອປຽບທຽບແລ້ວແມ່ນໃຫຍ່ເທົ່າກັບປະເທດເນເທີແລນທັງໝົດ.
ທ່ານເຊເລນສກີບໍ່ໄດ້ເວົ້າວ່າ ດິນແດນທີ່ຣັດເຊຍຢຶດໄດ້ມີຫຼາຍປານໃດ ນັບແຕ່ການຮຸກຮານເລີ້ມຂຶ້ນເມື່ອວັນທີ 24 ກຸມພາຜ່ານມາ. ຣັດເຊຍຢຶດຄອງແຫຼມໄຄຣເມຍຂອງຢູເຄຣນໃນປີ 2014 ແລະພວກແບ່ງແຍກດິນແດນທີ່ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜຸນຈາກຣັດເຊຍ ກໍເຂົ້າຢຶດເອົາສ່ວນນຶ່ງຂອງເຂດດອນບາສ ບ່ອນທີ່ການສູ້ລົບກັນພວມດຳເນີນໄປຢ່າງດຸເດືອດໃນເວລານີ້ ກ່ອນການຮຸກຮານຂອງຣັດເຊຍ.
ຢູເຄຣນກ່າວໃນວັນພະຫັດວານນີ້ວ່າ ກຳລັງຂອງຕົນໄດ້ເຂົ້າຢຶດເອົາເມືອງນ້ອຍແລະບ້ານຕ່າງໆ 20 ແຫ່ງໃນເຂດເມືອງເຄີສັນ ທີ່ຢູ່ທາງພາກໃຕ້ຂອງປະເທດ. ຂະນະດຽວກັນ ທະຫານຣັດເຊຍຍັງສືບຕໍ່ການບຸກໂຈມຕີເມືອງຊີວີໂຣໂດແນັດ ຊຶ່ງເປັນຫົວເມືອງສຳຄັນທີ່ທະຫານຢູເຄຣນຍັງຄວບຄຸມຢູ່ໃນເຂດລູຮານ ທາງພາກຕາເວັນອອກຂອງປະເທດ.
ຜູ້ປົກຄອງເຂດລູຮານ ທ່ານເຊີຮີ ໄຮເດ ກ່າວວ່າ ຣັດເຊຍຄວບຄຸມປະມານ 70 ເປີເຊັນຂອງເມືອງດັ່ງກ່າວ ໃນຂະນະທີ່ການສູ້ລົບກັນຢ່າງດຸເດືອດຢູ່ຕາມຖະໜົນຫົນທາງໄດ້ມີຂຶ້ນ.
ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດຂອງອັງກິດ ກ່າວວ່າ ຣັດເຊຍໄດ້ເຂົ້າຄວບຄຸມສ່ວນໃຫຍ່ຂອງເມືອງດັ່ງກ່າວ ແລະເວົ້າຕື່ມວ່າ ກຳລັງທະຫານຢູເຄຣນຄວບຄຸມເສັ້ນທາງທີ່ສຳຄັນໆໄປສູ່ເມືອງຊີວີໂຣໂດແນັດ ໂດຍທີ່ທະຫານຣັດເຊຍ ໄດ້ຮັບ “ຄວາມຄືບໜ້າເປັນລຳດັບຢູ່ໃນທ້ອງຖິ່ນ” ຍ້ອນໄດ້ຮັບການຍິງສະໜັບສະໜຸນດ້ວຍປືນໃຫຍ່ຂະໜາດໜັກ.”
ເຈົ້າໜ້າທີ່ຢູເຄຣນກ່າວວ່າ ທະຫານຂອງຕົນຫວັງວ່າ ຈະເຂົ້າຢຶດເອົາດິນແດນທີ່ສູນເສຍໄປ ໃນຕອນຕົ້ນໆຂອງສົງຄາມນັ້ນຄືນ ຢູ່ໃນພາກໃຕ້ຂອງຢູເຄຣນ ສ່ວນນຶ່ງເພື່ອກໍ່ກວນທະຫານຣັດເຊຍ ທີ່ພວມເພັ່ງເລັງໃສ່ການສູ້ລົບກັນຢູ່ໃນເຂດດອນບາສນັ້ນ.
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