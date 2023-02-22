ຈຳນວນຜູ້ເສຍຊີວິດ ເພີ້ມຂຶ້ນອີກຢ່າງໜ້ອຍ 8 ຄົນ ຫຼັງຈາກເກີດແຜ່ນດິນໄຫວ ຮອບໃໝ່ ທີ່ກະທົບໃນ ເທີກີ

ຈຳນວນຄົນເສຍຊີວິດ ໄດ້ເພີ້ມຂຶ້ນຢ່າງໜ້ອຍອີກ 8 ຄົນ ຍ້ອນແຜ່ນດິນໄຫວທີ່ໄດ້ກະທົບຢູ່ໃນເຂດຊາຍແດນຂອງ ເທີກີ ແລະຊີເຣຍ ໃນວັນຈັນມື້ຊືນນີ້ ສອງອາທິດຫຼັງຈາກທີ່ເກີດແຜ່ນດິນໄຫວຂະໜາດໃຫຍ່ ທີ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນ 45,000 ຄົນເສຍຊີວິດ.
ແຜ່ນດິນໄຫວຂອງວັນຈັນຜ່ານມານີ້ ມີຄວາມແຮງ 6.4 ແລະຈຸດສູນກາງ ແມ່ນຢູ່ໃນເມືອງແດັຟເນ (Defne) ໃນແຂວງຮາເຕ ຂອງເທີກີ ເຊິ່ງເປັນພື້ນທີ່ທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍຢ່າງໜັກໜ່ວງ ໂດຍແຜ່ນດິນໄຫວເມື່ອວັນທີ 6 ກຸມພາ.
ແຜ່ນດິນໄຫວຄັ້ງໃໝ່ນີ້ ໄດ້ຮູ້ສຶກຢູ່ໃນຫຼາຍປະເທດ ທີ່ລວມມີ ຊີເຣຍ ຈໍແດັນ ເລບານອນ ແລະອີຈິບ ແລະຕິດຕາມມາດ້ວຍແຜ່ນດິນໄຫວທີ່ມີຄວາມແຮງ 5.8.
“ໃນທັນທີທັນໃດນັ້ນ ຕຶກໄດ້ສັ່ນສະເທືອນ. ໃນທັນທີເລີຍ ຂ້ອຍແລ່ນລົງຂັ້ນໄດຈາກຊັ້ນທີສອງ. ມັນໄດ້ສັ່ນສະເທືອນແຮງຫຼາຍ. ມັນໂສກເສົ້າຫຼາຍ” ທ້າວອາເມັດ ກີລິກ ພົນລະເມືອງກາຊຽນເທບ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ວີໂອເອພະແນກພາສາເທີກີ.
ລາວໄດ້ກ່າວອີກວ່າ ລາວຢ້ານທີ່ຈະກັບຄືນໄປເຮືອນຂອງລາວ ເພາະວ່າ ລາວອາໄສຢູ່ພຽງລຳພັງ.
ປະຊາຊົນໃນເມືອງກາຊຽນເທບອີກຄົນນຶ່ງ ທ້າວຊີເນັບ ດີວີສີ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ວີໂອເອ ວ່າ ລາວຫາກໍໄດ້ກັບຄືນໄປເຮືອນຂອງລາວ ຫຼັງຈາກແຜ່ນດິນໄຫວເມື່ອວັນທີ 6 ກຸມພາ.