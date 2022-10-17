ມີລະເບີດແຕກຫຼາຍຄັ້ງຢູ່ນະຄອນຫຼວງຂອງປະເທດ ຢູເຄຣນ ໃນວັນຈັນມື້ນີ້, ໂດຍຫົວໜ້າຂອງຫ້ອງການປະທານາທິບໍດີ ຢູເຄຣນ ເວົ້າວ່າກອງກຳລັງ ຣັດເຊຍ ໄດ້ທຳການໂຈມຕີດ້ວຍການໃຊ້ເຮືອບິນບໍ່ມີຄົນຂັບທີ່ຜະລິດໂດຍ ອີຣ່ານ.
ເຈົ້າຄອງນະຄອນຫຼວງ ກີຢິບ ທ່ານ ວິຕາລີ ຄລິຈໂກ ໄດ້ກ່າວວ່າການລະເບີດໄດ້ແຕກຂຶ້ນໃນໃຈກາງເມືອງ ເຊັຟເຈັນໂກ, ເຂດດຽວກັນທີ່ລູກສອນໄຟຂອງ ຣັດເຊຍ ໄດ້ຕົກໃສ່ເມື່ອອາທິດທີ່ຜ່ານມາ ອັນເປັນສ່ວນນຶ່ງຂອງການໂຈມຕີທາງອາກາດທີ່ກວ້າງຂວາງໃນທົ່ວປະເທດ.
ທ່ານ ຄລິຈໂກ ໄດ້ກ່າວວ່າການໂຈມຕີຂອງວັນຈັນມື້ນີ້ໄດ້ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍໃຫ້ແກ່ຕຶກອາພາດເມັ້ນຫຼາຍຫຼັງ ແລະ ໄດ້ກໍ່ໃຫ້ເກີດໄຟໄໝ້ໃນຕຶກທີ່ບໍ່ເປັນທີ່ພັກອາໄສ.
ທ່ານ ແອນດຣີ ເຢີມັກ, ຫົວໜ້າຫ້ອງການປະທານາທິບໍດີ ຢູເຄຣນ ທ່ານ ໂວໂລດີເມຍ ເຊເລັນສກີ, ເຊິ່ງໄດ້ໃຫ້ເຫດຜົນການໂຈມຕີດັ່ງກ່າວໃສ່ສິ່ງທີ່ເອີ້ນວ່າ ໂດຣນກ້າຕາຍນັ້ນ, ເປັນກົນລະຍຸດຂອງ ຣັດເຊຍ ທີ່ໄດ້ໃຊ້ເມືອບໍ່ດົນມານີ້ເພື່ອສົ່ງໂດຣນຫຼາຍລຳເຂົ້າຕຳໃສ່ເປົ້າໝາຍ.
ການໂຈມຕີເມື່ອອາທິດທີ່ຜ່ານມາ ໄດ້ກໍ່ກວນນະຄອນຫຼວງ ເຊິ່ງຂ້ອນຂ້າງມີຄວາມສະຫງົບຢ່າງຍາວຢຽດ.
ປະທານາທິບໍດີ ຣັດເຊຍ ທ່ານ ວລາດິເມຍ ປູຕິນ ໄດ້ກ່າວວ່າການໂຈມຕີພວກນີ້ ແລະ ຢູ່ບ່ອນອື່ນເປັນການແກ້ແຄ້ນສຳລັບການໂຈມຕີໃສ່ຂົວທີ່ສຳຄັນເຊືອມຕໍ່ແຫຼມໄຄຣເມຍ ກັບ ຣັດເຊຍ.