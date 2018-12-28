ຜູ້ຊາຍຝຣັ່ງອາຍຸປະມານ 70 ປີຄົນນຶ່ງ ໂດຍທີ່ມີປາເຕຕັບເປັດແກັດນຶ່ງແລະເຫລົ້າວາຍ
ສອງ ສາມ ແກ້ວ ຕັ້ງໃຈວ່າ ຈະຂີ່ເຮືອນ້ອຍທີ່ເປັນຄືຖັງນ້ຳມັນລ່ອງໄປ ເພື່ອຂ້າມມະຫາ
ສະໝຸດແອັດແລນຕິກ.
ລຸງ ຊັງ-ຊັກ ຊາແວງ (Jean-Jacques Savin) ອາຍຸ 71 ປີ ໄດ້ເດີນທາງອອກຈາເມືອງ
ແອລ ເຢຍຣ໌ໂຣ (El Hierro) ຢູ່ໃນເກາະແຄນນາຣີຂອງສະເປນ ແລະ ຫວັງວ່າຈະສິ້ນ
ສຸດການເດີນທາງຂອງເພິ່ນເປັນໄລຍະໄກ 4,500 ກິໂລແມັດ ໄປຍັງທະເລຄາຣິບຽນ
ໂດຍໃຊ້ເວລາປະມານສາມເດືອນ ໂດຍອາໄສໃສ່ພຽງແຕ່ຄື້ນຟອງຂອງມະຫາສະໝຸດ
ແລະການຍວກຍູ້ໄປມາຂອງລົມ.
ລຸງ ຊາແວງ ກ່າວຕໍ່ອົງການຂ່າວ AFP ໃນເວລາບໍ່ດົນພໍເທົ່າໃດພາຍຫລັງທີ່ລາວໄດ້ເລີ້ມ
ອອກເດີນທາງວ່າ “ອາກາດດີຫລາຍ. ຂ້ອຍຖືກກະແສຟອງຍວກຂຶ້ນສູງນຶ່ງແມັດ ແລະ
ຂ້ອຍກໍເດີນທາງໃນຄວາມໄວປະມານ 2 ຫາ 3 ກິໂລແມັດຕໍ່ນຶ່ງຊົ່ວໂມງ… ຂ້ອຍມີພະຍາ
ກອນອາກາດວ່າ ຈະມີລົມທີ່ເປັນຜົນດີແກ່ຂ້ອຍຈົນຮອດວັນອາທິດຈະມາເຖິງນີ້.”
ລາວໄດ້ພັນລະນາເຖິງການເດີນທາງຂອງລາວວ່າເປັນ “ການຂ້າມມະຫາສະໝຸດ ທີ່ຄົນບໍ່ໄດ້ເປັນກັບຕັນຂອງກຳປັ່ນລາວເອົາເອງ ແຕ່ວ່າເປັນຜູ້ໂດຍສານ."
ລຸງ ຊາແວງ ໄດ້ໃຊ້ເວລາຫລາຍເດືອນ ເພື່ອສ້າງເຮືອນ້ອຍສີສົ້ມທີ່ມີຮູບຊົງຄືຖັງນ້ຳມັນ ໂດຍໃຊ້ໄມ້ອັດທີ່ເຄືອບດ້ວຍຢາງໄມ້ສົນທີ່ໜຽວແໜ້ນພໍ ເພື່ອທົນຕໍ່ການກະທົບຂອງຄືນຟອງທີ່ຟາດໃສ່ເຮືອຢູ່ບໍ່ຂາດໄລຍະ ແລະການໂຈມຕີຂອງພວກປາວານຂະໜາດຍັກທີ່ອາດມີຂຶ້ນນັ້ນ.
ຖັງທີ່ມີຄວາມຍາວ 3 ແມັດ ແລະກວ້າງ 2 ແມັດ 10 ເຊັນ ປະກອບມີບ່ອນສຳລັບຄົວກິນ, ເສື່ອຜືນນຶ່ງ ແລະເຊືອກຮັດຫລາຍເສັ້ນ ເພື່ອມັດໂຕຂອງລາວໄວ້ ບໍ່ໃຫ້ຟົ້ງໄປມາຍ້ອນການຍວກຍູ້ຂອງຟອງທະເລ.
ລາວຍັງໄດ້ເອົາເຫລົ້າວາຍຂາວ Sauternes ແກ້ວນຶ່ງ ແລະປາເຕແກັດນຶ່ງໄປນຳເພື່ອກິນສະຫລອງວັນສົ່ງທ້າຍປີເກົ່າ ແລະເຫລົ້າວາຍແດງ Saint-Émilion ແກ້ວນຶ່ງ ເພື່ອໄປດື່ມສະຫລອງວັນຄ້າຍວັນເກີດຂອງລາວ ໃນເດືອນມັງກອນຈະມາເຖິງນີ້, ອີງຕາມສຳນັກຂ່າວ AFP.
ຊ່ອງທີ່ເປັນຄືປ່ອງຢ້ຽມຢູ່ຂ້າງທັງສອງຂ້າງຂອງຖັງດັ່ງກ່າວ ແລະອີກປ່ອງນຶ່ງສຳລັບໃຫ້ເບິ່ງນ້ຳ ຈະເຮັດໃຫ້ມີຄວາມເພີດເພີນໄປກັບການເດີນທາງນັ້ນ. ມັນຍັງມີ ແຜ່ນເກັບພະລັງງານຈາກແສງຕາເວັນ ທີ່ສ້າງພະລັງງານສຳລັບໃຊ້ໃນການສື່ສານ ແລະການຈັບສັນຍານຂອງເຄື່ອງບອກທິດທາງ ຫລື GPS.
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