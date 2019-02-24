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ພ​ວກ​ປະ​ທ້ວງ ​ເສື້ອກັກສີເຫຼືອງ ຝ​ຣັ່ງ ພະ​ຍາ​ຍາມ ​ສ້າງ​ກຳ​ລັງ​ໃຈຄືນ ໃນ​ອາ​ທິດ​ທີ 15

ພວກ​ປະ​ທ້ວງ​ເສື້ອ​ກັກ​ສີ​ເຫຼືອງ ເຕົ້າ​ໂຮມ​ກັນ​ຢູ່​ອາ​ນຸ​ສາ​ວະ​ລີ ອາກ ເດິ ທ​ຣີ​ໂອ​ຟ໌, ນະ​ຄອນຫຼວງ ປາ​ຣີ, ຝ​ຣັ່ງ. 23 ກຸມ​ພາ, 2019.

ເບິ່ງຄວາມເຫັນ

ພວກ​ປະ​ທ້ວງ​ເສື້ອ​ກັກ​ສີ​ເຫຼືອ ໄດ້​ເຂົ້າ​ຄວບ​ຄຸມ​ຖະ​ໜົນ​ໃນ​ທົ່ວ​ປະ​ເທດ ຝ​ຣັ່ງ ໃນ​ວັນ​ເສົາ​
ວານນີ້ ເປັນການປະທ້ວງອາທິດທີ 15 ລຽນຕິດ, ດ້ວຍການພະຍາຍາມທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ຜູ້
ສະໜັບສະໜູນກັບມາມີກຳລັງໃຈຄືນ ໃນຂະນະທີ່ມັນໄດ້ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຮຸນແຮງ ແລະ
ການຕໍ່ຕ້ານຊາວຢິວ ລົງໃນຂະບວນການດັ່ງກ່າວ.

ໃນ​ຈຳ​ນວນ​ການ​ຊຸມ​ນຸມ​ກັນຫຼາຍ​ແຫ່ງ​ອ້ອມ​ນະ​ຄອນຫຼວງ ປາ​ຣີ ແລະ ເມືອງ​ອື່ນໆ​ຂອງ
ຝຣັ່ງ ນັ້ນ, ຫຼາຍຄົນໄດ້ເຕົ້າໂຮມກັນທີ່ອານຸສາວະລີ ອາກ ເດິ ທຣີໂອມຟ໌ ໃນນະຄອນ
ຫຼວງ ປາຣີ ເພື່ອເດີນຂະບວນໃນຊຸມຊົນຄົນຖານະດີ ເພື່ອປະທ້ວງນະໂຍບາຍຕ່າງໆ
ຂອງລັດຖະບານ ທີ່ເຂົາເຈົ້າເຫັນວ່າສະໜັບສະໜູນຄົນລວຍ.

ການ​ຕໍ່​ສູ້​ກັນ​ໄດ້​ເກີດ​ຂຶ້ນ​ໃຈ​ຕອນ​ທ້າຍ​ຂອງ​ການ​ປະ​ທ້ວງ​ໃຫຍ່​ຢູ່ສວນ ໂຕ​ຣ​ກາ​ເດ​ໂຣ
ໃກ້ກັບຫໍ ໄອເຟລ, ແລະ ຕຳຫຼວດ ຝຣັ່ງ ໄດ້ໃຊ້ແກັສນ້ຳຕາເພື່ອແຍກຍ້າຍຜູ້ປະທ້ວງ
ທັງຫຼາຍ.

ມີ​ການ​ປະ​ທ້ວງ​ແຍ​ກ​ກັນ​ຫ້າ​ແຫ່ງ​ ໄດ້​ຖືກ​ຈັດ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ນະ​ຄອນຫຼວງ​ຂອງ ຝ​ຮັ່ງ, ເຊິ່ງ​ມີ​ຜູ້​ປະ
ທ້ວງປະມານ 4,000 ຄົນໃນຕອນບ່າຍສອງໂມງ, ອີງຕາມກະຊວງພາຍໃນ, ທີ່ໄດ້ກ່າວ
ວ່າ ມີຜູ້ປະທ້ວງ 11,600 ຄົນໄດ້ແຈກກະຈາຍໄປທົ່ວ ຝຮັ່ງ.

ການ​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜູນ​ສຳ​ລັບ​ຂະ​ບວນ​ການ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ໄດ້ຫຼຸດ​ລົງ​ ໃນ​ສອງ​ສາມ​ອາ​ທິດ​ທີ່​ຜ່ານ​
ມາ ໃນຂະນະທີ່ເຂົາເຈົ້າໄດ້ແຕກແຍກກັນ ແລະ ການລະບາດຂອງຄວາມຮຸນແຮງໄດ້
ດຳເນີນຕໍ່ໄປ.

ບັນ​ດາ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ທ້ອງ​ຖິ່ນ​ໃນ​ເມືອງ ແຄ​ລ​ມັອງ ແຟ​ຣັງ ຢູ່​ພາກ​ກາງ​ຂອງ ຝ​ຣັ່ງ ໃນ​ວັນ​ເສົາ
ວານນີ້ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃນປະຊາຊົນຫຼີກຫຼ່ຽງເຂດຕົວເມືອງ, ບ່ອນທີ່ພວກປະທ້ວງເສື້ອກັກ
ສີເຫຼືອງ 2,500 ຄົນໄດ້ປະທະກັບກອງກຳລັງຕຳຫຼວດ. ເມືອງດັ່ງກ່າວໄດ້ເວົ້າວ່າ ຕຳ
ຫຼວດໄດ້ຈັບ 15 ຄົນ, ລວມມີ 8 ຄົນໄດ້ຖືກຂັງ ແລະ ຍອດອາວຸດຕ່າງໆລວມມີ ໄມ້ເບສ
ບອລ ແລະ ປືນສັ້ນແກັສ.

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ຕື່ມ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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