ລິ້ງ ສຳຫລັບເຂົ້າຫາ

logo-print
ພາສາຕ່າງໆ
ກ່ອນ ຕໍ່ໄປ
Breaking News
ໂລກ

​ຊາວ​​ຝຣັ່ງ ພາ​ກັນ ​ໂຮມ​ຊຸມ​ນຸມ​ ປະ​ທ້ວງ​ ຕໍ່​ຕ້ານ ການ​ຂຶ້ນ​ລາ​ຄາ​ນ້ຳ​ມັນ

​ຕຳ​ຫຼວດ ໄດ້​ຂົນ​ຍ້າຍ​ພວກ​ປະ​ທ້ວງ ໃນ​ວັນ​ທີ 17 ພະ​ຈິກ ​ໃນ ເມືອງ Quimper, ພາກ​ຕາ​ເວັນ​ຕົກ​ຂອງ​ຝ​ຣັ່ງ ໃນ​ການ​ປະ​ທ້ວງ​ທີ່​ເອີ້ນ​ວ່າ "ເສື້ອ​ກັກສີ​ເຫຼືອ" (Gilets Jaunes ໃນຝ​ຣັ່ງ) ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ ທີ່​ປະ​ທ້ວງ​ຕໍ່ຕ້ານ ​ການ​ຂຶ້ນ​ລາ​ຄາ​ນ້ຳ​ມັນ, 17 ພະ​ຈິກ 2018.

ເບິ່ງຄວາມເຫັນ

​ພວກ​ປະ​ທ້ວງ​ໃນ​ຝ​ຣັ່ງ ແມ່ນ​ຄາດ​ວ່າ ຈະ​ສືບຕໍ່​ປະ​ທ້ວງ ໃນ​ວັນ​ອັງ​ຄານ​ມື້​ນີ້ ເພື່ອຕໍ່​ຕ້ານ​ການ​ຂຶ້ນ​ລາ​ຄາ​ນ້ຳ​ມັນ ທີ່​ພົວ​ພັນ​ກັບ​ນະ​ໂຍ​ບາຍ​ສະ​ພາບ​ແວດ​ລ້ອມ​ຂອງ​ລັດ​ຖະ​ບານ.

ມີ​ຜູ້​ຄົນ​ປະ​ມານ 20,000 ຄົນ ໄດ້​ອອກ​ໄປໂຮ​ມຊຸມ​ນຸມ​ກັນ ໃນ​ວັນ​ຈັນ​ວານ​ນີ້ ເພື່ອ​ຕັນ​ທາງ​ເຂົ້າສາງ​ເກັບ​ນ້ຳ​ມັນ, ຖະ​ໜົນ​ຫົນ​ທາງ ແລະ​ປ້ຳ​ນ້ຳ​ມັນ​ຕ່າງໆ.

ມີ​ຜູ້​ຄົນ​ປະ​ມານ 300,000 ຄົນ ​ພາ​ກັນ​ປະ​ທ້ວງ ໃນ​ວັນ​ເສົາ​ຜ່ານ​ມາ​ນີ້ ແລະ ​ພວກ​ທີ່​ຈັດ​ການ​ປ​ະ​ທ້ວງ ອີກ​ຄັ້ງ​ນຶ່ງ ​ໄດ້ຮຽກ​ຮ້ອງ​ໃຫ້​ມີ​ການ​ປະ​ທ້ວງ​ໃຫຍ່ ໃນ​ວັນ​ທີ 24 ພະ​ຈິກ ຖ້າ​ຫາກວ່າລັດ​ຖະ​ບານ ​ຂອງປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ຝ​ຣັ່ງ ເອັມ​ມານູ​ແອ​ລ ມາ​ກ​ຣົງ ບໍ່​ຕົກ​ລົງ ທີ່​ຈະ​ຍົກ​ເລີກ​ການ​ຂຶ້ນພາ​ສີ ທີ່​ກຳ​ລັງ​ຈະ​ເລີ້ມ​ເກັບ ຊຶ່ງ​ຈະ​ເຮັດ​ໃຫ້​ລາ​ຄາ​ທີ່​ສູງ​ຢູ່​ແລ້ວ​ນັ້ນ ຍິ່ງ​ສູງກວ່າ​ເດີມ ໃນ​ອີກ​ຫຼາຍ​ປີ​ຕໍ່​ໜ້າ.

ພວກ​ປະ​ທ້ວງ​ ຍັງ​ໄດ້​ສະ​ແດງຄວາມ​ບໍ່​ພຶງ​ພໍ​ໃຈ​ກ່ຽວ​ກັບ​ສະ​ພາບ​ການ​ທົ່ວ​ໄປ​ຂອງ ​ເສດ​ຖະ​ກິດຝ​ຣັ່ງ ແລະ​ຄວາມ​ຄິດທີ່​ວ່າຄອບ​ຄົວ​ທັງ​ຫຼາຍມີ​ອຳ​ນາດ​ໜ້ອຍ​ລົງ​ໃນ​ການ​ຈັບ​ຈ່າຍ​ໃຊ້​ສອຍ ໃນ​ຄົວ​ເຮືອນ​ຂອງ​ນັ້ນ. ພວກວິ​ເຄາະ​ບາງ​ທ່ານ ໄດ້​ຕັ້ງຊື່ໃຫ້​ທ່ານມາ​ກຣົງ​ວ່າ ເປັນ “ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ຂອງ​ພວກ​ຮັ່ງ​ມີ.”

ແຕ່​ວ່າ ລັດ​ຖະ​ບານ​ຂອງ​ທ່ານ ບໍ່ຍອມ​ອ່ອນ​ຂໍ້. ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ Edouar Phillippe ໄດ້​ກ່າວ​ໃນ​ວັນ​ອາ​ທິດ​ຜ່ານ​ມາ​ນີ້​ວ່າ ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ທ່ານ​ໄດ້​ຍິນ​ຄວາມ​ໂກດ​ແຄ້ນ​ຂອ​ງພ​ວກ​ປະ​ທ້ວງ, ​ນະ​ໂຍ​ບາຍ​ທັງ​ຫຼາຍ ຈະ​ບໍ່​ປ່ຽນ​ແປງ.

ຕຳ​ຫຼວດ ໄດ້​ກວດ​ລ້າງ ສະ​ຖານ​ທີ່​ຊຸມ​ນຸມ​ປະ​ທ້ວງ​ບາງ​ເຂດ ໃນ​ວັນ​ຈັນ​ວານ​ນີ້.

ມີ​ນຶ່ງ​ຄົນ ໄດ້​ເສຍ​ຊີ​ວິດ ໃນ​ການ​ປະ​ທ້ວງ​ທີ່​ ຫຼັງ​ຈາກ​ໄດ້​ຖືກ​ລົດຕຳ ໂດຍ​ຄົນຂັບ​ລົດ​ທີ່​ຕື່ນ​ຕົກ​ໃຈ​ນັ້ນ. ມີ​ຜູ້​ຄົນຫຼາຍກວ່າ 500 ຄົນ ໄດ້​ຮັບ​ບາດ​ເຈັບ.

ອ່ານ​ຂ່າວ​ນີ້​ເພີ້ມ​ຕື່ມ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ

ສະແດງຄວາມເຫັນໃຫ້ເບິ່ງ

ທ່ານອາດຈະມັກເລື້ອງນີ້ຄືກັນ

Back to top
XS
SM
MD
LG