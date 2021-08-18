ຊາວຝຣັ່ງຈຳນວນນຶ່ງ ປະທ້ວງ ຕໍ່ຕ້ານການໃຫ້ມີໃບຢັ້ງຢືນ ການສັກຢາວັກຊີນໂຄວິດ-19 ກ່ອນເຂົ້ານັ່ງກິນອາຫານ ຢູ່ໃນຮ້ານ

ຝຣັ່ງແມ່ນປະເທດນຶ່ງ ທີ່ມີປະຊາຊົນຜູ້ບໍ່ເຫັນພ້ອມກັບມາດຕະການໃໝ່ ຂອງທາງການ
ທີ່ສັ່ງໃຫ້ກວດເອກກະສານຢັ້ງຢືນ ການສັກຢາວັກຊີນ ປ້ອງກັນໂຄວິດ-19 ກ່ອນພວກ
ລູກຄ້າ ຈະສາມາດເຂົ້າໄປນັ່ງຮັບປະທານ ຢູ່ໃນຮ້ານອາຫານໄດ້. ໃນ ວັນເສົາອາທິດ
ແລ້ວນີ້ ມີປະຊາຊົນຈຳນວນນຶ່ງໃນນະຄອນຫຼວງປາຣີ ພາກັນເດີນ ຂະບວນປະທ້ວງຕໍ່
ຄຳສັ່ງດັ່ງກ່າວ ຫຼັງຈາກໄດ້ມີການຈຳກັດຂັ້ນຕອນການໄປມາ ຫາສູ່ກັນ ທີີ່ມີກົດລະບຽບ
ໃຫ້ໃສ່ໜ້າກາກແລະລະບຽບການດ້ານທຸລະກິດຕ່າງໆ.
ບັດນີ້ ໄດ້ມີກົດລະບຽບໃໝ່ທີ່ຫລ້າສຸດອອກມາ ໂດຍບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ຜູ້ທີ່ບໍ່ມີເອກ ກະສານ
ຢັ້ງຢືນການສັກຢາວັກຊີນ ປ້ອງກັນໂຄວິດ-19 ເຂົ້າໄປນັ່ງຮັບປະທານ ຢູ່ໃນຮ້ານອາຫານ
ຊຶ່ງເລື້ອງດັ່ງກ່່າວນີ້ໄດ້ກໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມບໍ່ພໍໃຈ ຕໍ່ຜູ້ທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບ ການສັກຢາຈຳນວນນຶ່ງພາ
ກັນລົງສູ່ທ້ອງຖະໜົນ ເພື່ອປະທ້ວງ ຢູ່ໃນນະຄອນ ຫຼວງປາຣີ.
ທ່ານສີສຸກ ຄົນຝຣັ່ງເຊື້ອສາຍລາວ ທີ່ຢູ່ໃກ້ກັບເຫດການ ຂອງການເດີນຂະບວນປະທ້ວງ
ໃນວັນເສົາທີ່ຜ່ານມານີ້ ກ່າວຕໍ່ວີໂອເອ ຟັງວ່າ:
ໃນຂະນະດຽວກັນຢູ່ປະເທດອັງກິດ ທາງການໄດ້ສະເໜີ ໃຫ້ພວກຊາວໜຸ່ມອາຍຸ 16 ຫາ
17 ປີ ເລີ້ມສັກຢາປ້ອງກັນໂຄວິດ-19 ໂດສທຳອິດ ໃນວັນເສົາ ວັນທີ 23 ຈະມາເຖິງນີ້
ກ່ອນທີ່ເຂົາເຈົ້າຈະກັບຄືນໄປເຂົ້າໂຮງຮຽນ. ຢູ່ທີ່ລັດຟລໍຣິດາ ທາງຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້
ຂອງສະຫະລັດ ທີ່ມີຄົນຕິດເຊື້ອໄວຣັສ ສາຍພັນໃໝ່ ແດລຕ້າຫຼາຍທີ່ສຸດ ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ບັນ
ດາໂຮງໝໍບັນຈຸຄົນເຈັບຢ່າງເຕັມອັດຕາແລ້ວ ໃນເວລານີ້.
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