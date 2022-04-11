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ວັນຈັນ, 11 ເມສາ 2022
ໂລກ

ຜົນການປ່ອນ​ບັດເລືອກ​ຕັ້ງ​ຮອບ​ທຳ​ອິດ ເພື່ອ​ເປັນປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ຝ​ຣັ່ງ ​ມີ​ຄະ​ແນນ​ໃກ້​ຄຽງ​ກັນ​ທີ່​ສຸດ

ຈໍ​ໂທ​ລະ​ພາບ​ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ຜົນ​ກົນ​ເລືອກ​ຕັ້ງ​ຂອງ​ຜູ້​ລົງ​ສະ​ໝັກ​ຂອງ​ທ່ານທີ່​ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ​ການ​ແຂ່ງ​ຂັນເປັນ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີຮອບ 2 ໃນ​ປີ 2022 ຊຶ່ງ ປ. Emmanuel Macron ລົງ​ແຂ່ງ​ຂັນ​ເພື່ອ​ໃຫ້​ຖືກ​ເລືອກ​ຕັ້ງ​ຄືນ, ແລະ​ທ.ນ. Marine Le Pen, ຜູ້​ນຳ​ຝ່າຍ​ຂວາ​ຈັດ (ພ​າບ​ໂດຍ Rassem)

ປະທານາທິບໍດີຝຣັ່ງ ທີ່ກຳ​ລັງດຳລົງຕຳແໜ່ງຢູ່, ທ່ານເອມ​ມາ​ນູ​ແອ​ລ ມາກ​ຣົງ ແລະຜູ້ນຳຝ່າຍຂວາຈັດ, ທ່ານນາງ​ມາ​ຣິນ ເລີ​ ແປັງ (Marine Le Pen) ຈະປະເຊີນໜ້າກັນ ໃນການປ່ອນ​ບັດເລືອກຕັ້ງປະທານາທິ ບໍດີຮອບ​ຕັດ​ສິນຊີ້​ຂາດ ໃນວັນທີ 24 ເມສານີ້ ຫລັງຈາກການແຂ່ງຂັນຮອບທຳອິດ ໃນວັນອາທິດວານນີ້ ແລ້ວ.

ທ່ານມາກ​ຣົງໄດ້​ຮັບ​ຄະ​ແນນ​ສຽງ​ປະມານ 27 ເປີ​ເຊັນຂອງຄະ​ແນນ​ສຽງທັງ​ໝົດ ຊຶ່ງ​ລື່ນທ່ານນາງ​ມາ​ຣິນ ເລີ​ ແປັງ ຜູ້​ທີ່​ໄດ້ 24 ເປີ​ເຊັນນັ້ນ ໂດຍ​ທີ່​ບັດ​ລົງຄະ​ແນນ​ສຽງ​ຫຼາຍ​ກວ່າ 90 ເປີ​ເຊັນ ໄດ້​ຖື​ກ​ນັບ​ແລ້ວ.

ນັກວິ​ເຄາະ​ມີ​ຄວາມ​ຢ້ານ​ກົວ​ວ່າ​ ຈະ​ມີຄົນ​ອອກ​ໄປ​ປ່ອນ​ບັດ​ລົງ​ຄະ​ແນນ​ສຽງ​ຕ່ຳ​ໂດຍທີ່​ຜົນ​ການ​ຢັ່ງ​ຫາງ​ສຽງ​ກ່ອນ​ການ​ເລືອກ​ຕັ້ງ​ທີ່​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ວ່າ ທ່ານມາກ​ຣົງ ​ແລະທ່ານ​ນາງ​ເລີ ແປັງ ​ອາດເປັນ​ຄູ່​ແຂ່ງທີ່ສະ​ເໝີ​ກັນໄດ້​ໃນ​ການ​ເລືອກ​ຕັ້ງຮອບ​ຕັດ​ສິນ​ຊີ້​ຂາດ.

ຂະນະ​ທີ່​ມີ​ຄົນ​ລຽນ​ແຖວ​ກັນຍາວ​ຢຽດ​ຢູ່​ຕໍ່ໜ້າ​ໜ່ວຍ​ປ່ອນ​ບັດ​ບາງ​ແຫ່ງ​ ໃນ​ຕອນ​ທ່ຽງວັນ​ໃນພາກ​ຕາ​ເວັນ​ອອກ​ສຽງ​ເໜືອ​ຂອງນະ​ຄອນ​ຫລວງ​ປາຣີ ແຕ່ຊາວ​ປາຣີ​ຄົນອື່ນ​ຫລາຍ​ຄົນ​ໄດ້​ພາກັນໄປ​ຫລີ້ນ ​ຊື່ນຊົມກັບ​ແສງ​ແດດ​ລະດູ​ໃບ​ໄມ້​ປົ່ງ.

ແຕ່​ໃນ​ທີ່​ສຸດ ຈຳ​ນວນ​ຄົນ​ໄປ​ປ່ອນ​ບັດແມ່ນ​ດີກ​ວ່າ​ຕອນ​ທີ່​ຢ້ານ​ກົວໄວ້ ຊຶ່ງໄດ້​ຮວບຮວມ​ເອົາປະ​ມານ 75 ເປີ​ເຊັນຂອງຈຳ​ນວນ​ຄົນ​ທັງ​ໝົດ.

ນາງໂປ​ແລັດ ຊັງ-ບັບ​ຕີ​ສ​ຕ໌ (Paulette Jean-Baptiste) ທີ່​ອອກ​ກິນບຳນານແລ້ວ ກໍາລັງປະສົບກັບ ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການເລືອກເອົາຜູ້ມີທີ່​ມີຄວາມ ຫວັງທີ່​ຈະ​ໄດ້ເປັນປະທານາທິບໍດີສິບກວ່າຄົນນັ້ນ. ທ່ານນາງຕັດສິນ​ໃຈ​ໄດ້​ຍາກ ວ່າ​ຈະ​ເລືອກ​ເອົາໃຜ​ດີລະຫວ່າງທ່ານມາກ​ຣົງ, ທ່ານ​ນາງ​ເລີ ​ແປັງ ແລະ ຜູ້ ສະໝັກທີ່​ມາ​ຈາກ​ຝ່າຍຊ້າຍຈັດ, ທ່ານຊັງ​-ລຸກ ເມີ​ແລັງ​ຊົງ (Jean-Luc Melenchon).

ທ່ານ Emmanuel Macron, ປະທານາທິບໍດີຝຣັ່ງ ທີ່ກຳ​ລັງດຳລົງຕຳແໜ່ງຢູ່ ແລະ​ເປັນ​ຜູ້​ລົງ​ສະ​ໝັກ​ທີ່​ນິ​ຍົມ​ສາຍ​ກາງ ເພື່ອ​ໃຫ້​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ເລືອກ​ຕັ້ງ​ດໍ​າ​ລົງ​ຕຳ​ແໜ່​ງ ສະ​ໄໝ​ທີ 2 ຂອງ​ທ່ານກຳ​ລັງ​ລົມ​ກັບ​ພວກ​ສະ​ໜັບ ສະ​ໜຸນ​ທ່ານ​ໃນ​ຕອນ​ທີ່​ທ່ານ​ໄປ​ຢ້ຽມ​ຢາມເມືອງ Spezet, ແຂວງ Brittany, ວັນ​ທີ 5 ເມ​ສາ, 2022.
ທ່ານ Emmanuel Macron, ປະທານາທິບໍດີຝຣັ່ງ ທີ່ກຳ​ລັງດຳລົງຕຳແໜ່ງຢູ່ ແລະ​ເປັນ​ຜູ້​ລົງ​ສະ​ໝັກ​ທີ່​ນິ​ຍົມ​ສາຍ​ກາງ ເພື່ອ​ໃຫ້​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ເລືອກ​ຕັ້ງ​ດໍ​າ​ລົງ​ຕຳ​ແໜ່​ງ ສະ​ໄໝ​ທີ 2 ຂອງ​ທ່ານກຳ​ລັງ​ລົມ​ກັບ​ພວກ​ສະ​ໜັບ ສະ​ໜຸນ​ທ່ານ​ໃນ​ຕອນ​ທີ່​ທ່ານ​ໄປ​ຢ້ຽມ​ຢາມເມືອງ Spezet, ແຂວງ Brittany, ວັນ​ທີ 5 ເມ​ສາ, 2022.

ສໍາລັບ​ນາງ ຊັງ-ບັບ​ຕີ​ສ​ຕ໌ (Jean-Baptiste) ຜູ້ທີ່ມາຈາກເມືອງກົວ​ເດິ​ລຸບ (Guadeloupe) ແລ້ວ ຄວາມເປັນ​ຫ່​ວງ​ໃນເລື້ອງຄ່າຄອງ​ຊີບແມ່ນຂໍ້​ກັງ​ວົນ​ໃຈ​ທີ່ສໍາຄັນ. ນາງເວົ້າວ່າ ພາສີສູງເກີນໄປ ແລະ ມັນຍາກທີ່ຈະເຮັດໃຫ້​ມີເງິນ​ພໍ​ຢູ່ພໍ​ກິນ​ໄດ້.

ສ່ວນຜູ້ຈັດການດ້ານ​ໄອ​ທີ (IT) ທ່ານ​ນາງ​ມາ​ຣີ ແມ່ນສະຫນັບສະຫນູນທ່ານເມີ​ແລັງ​ຊົງ (Melenchon) ຜູ້ທີ່ສິ້ນ​ສຸດ​ລົງໂດຍ​ມີ​ຄະແນນສຽງປະມານ 22 ເປີ​ເຊັນ - ເກືອບວ່າຈະບໍ່ໄດ້​ເຂົ້າ​ຮ່ວມການແຂ່ງຂັນຕໍ່​ໄປ​ອີກດ້ວຍ. ແຕ່ທ່ານນາງ ມາ​ຣີ ເວົ້າວ່າຕົນເຊື່ອວ່າ ທ່ານມາກ​ຣົງເຮັດ​ໜ້າ​ທີ່ ເປັນປະທານາທິບໍດີທີ່ມີຄວາມ ຫຍຸ້ງຍາກຫລາຍ ຊຶ່ງ​ກໍ​ຄືການຄຸ້ມຄອງການແຜ່ລະບາດຂອງໂຄວິດ-19 ແລະ ດຽວນີ້ກໍ​ແມ່ນສົງຄາມໃນຢູ​ເຄ​ຣນ.

ຜູ້ນຳຝ່າຍຂວາຈັດ, ທ່ານນາງ​ມາ​ຣິນ ເລີ​ ແປັງ ກ່າວ​ຄຳ​ປາ​ໄສໃນ​ມື້​ເລືອກ​ຕັ້ງ​ນັ້ນ ຢູ່​ສຳ​ນັກ​ງານ​ໃຫຍ່​ຂອງ​ທ່ານ​ນາງ​ໃນນະ​ຄອນ​ຫລວງ​ປາ​ຣີ, ວັນ​ທີ 10 ເມ​ສາ, 2022.
ຜູ້ນຳຝ່າຍຂວາຈັດ, ທ່ານນາງ​ມາ​ຣິນ ເລີ​ ແປັງ ກ່າວ​ຄຳ​ປາ​ໄສໃນ​ມື້​ເລືອກ​ຕັ້ງ​ນັ້ນ ຢູ່​ສຳ​ນັກ​ງານ​ໃຫຍ່​ຂອງ​ທ່ານ​ນາງ​ໃນນະ​ຄອນ​ຫລວງ​ປາ​ຣີ, ວັນ​ທີ 10 ເມ​ສາ, 2022.

ທ່ານ​ນາງ​ບອກ​ວ່າ ຕົນຍັງ​ຄິດ​ວ່າ ຜູ້​ນຳ​ຈາກ​ຝ່າຍ​ນິ​ຍົມສາຍ​ກາງ​ຂອງ​ປະ​ເທດ​ຝຣັ່ງ ​ໜ້າຈະ​ມີ​ບົດ​ບາດ​ໃນເວ​ທີ​ສັງ​ຄົມ​ທີ່​ເຂັ້ມ​ແຂງ​ກວ່ານີ້.

ການ​ລົງ​ຄະ​ແນນ​ສຽງ​ຄັ້ງ​ນີ້​ໄດ້​ເຫັນ​ວ່າ ການ​ທີ່​ເຄີຍມີ​ຄະ​ແນນ​ນຳໜ້າ​ແບບສະ​ບາຍ​ຂອງ​ທ່ານມາກ​ຣົງໄດ້​ຫັບ​ຫາຍໄປແລ້ວ. ການລົງຄະແນນສຽງກ່ອນ ການເລືອກຕັ້ງພົບວ່າ ທ່ານ​ນາງ​ມາ​ຣິ​ນ ເລີ​ ແປັງ ແມ່ນ​ທຳ​ຄະ​ແນນ​ໄດ້​ດີ ໃນນາທີສຸດທ້າຍ ຫຼັງຈາກການໂຄສະນາຫາສຽງຂອງທ່ານນາງ ທີ່ເນັ້ນຫນັກເຖິງຄວາມກັງວົນກ່ຽວກັບຄ່າຄອງຊີບທີ່ຜູ້ລົງຄະແນນເຊັ່ນນາງ​ຊັງ-ບັບ​ຕິ​ສ​ຕ໌ (Jean-Baptiste) ໃຫ້ຄວາມສໍາຄັນຫລາຍ​ທີ່​ສຸດນັ້ນ.

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