ຕຳຫລວດຝຣັ່ງ ຍິງແລະສັງຫານມືປືນທີ່ສົງໄສວ່າໄດ້ຍິງ 3 ຄົນໃນຕອນແລງວັນອັງ
ຄານຜ່ານມາ ຢູ່ຕະຫລາດຂາຍເຄື່ອງຄຣິສມາສ ຢູ່ນະຄອນສະຕຣາສບວກຕາຍນັ້ນ,
ອີງຕາມລາຍງານຂອງອົງການຂ່າວຫລາຍແຫ່ງ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ຫລາຍກວ່າ 700 ຄົນ ໄດ້ພາກັນຕາມລ້າຫາທ້າວ ເຈຊີຣິຟ ເຈຊັກຄັດ
(Cherif Chekatt) ນັບຕັ້ງແຕ່ມີການໂຈມຕີ ທີ່ເຮັດໃຫ້ 13 ຄົນໄດ້ຮັບບາດເຈັບນັ້ນ.
ຕຳຫລວດຫລາຍຮ້ອຍຄົນໄດ້ປິດລ້ອມຂົງເຂດນຶ່ງຢູ່ໃນເມືອງເນີດອຟ (Neudorf)
ຊຶ່ງບໍ່ໄກຈາກບ່ອນທີ່ຜູ້ຕ້ອງສົງໄສຍິງສູ້ກັນກັບຕຳຫລວດນັ້ນ ປານໃດ.
ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ເວົ້າວ່າ ທ້າວ ເຈຊັກຄັດ (Chekatt) ອາຍຸ 29 ປີ ຢູ່ໃນບັນຊີຂອງຄົນ
ທີ່ຕ້ອງສົງໄສວ່າເປັນພວກມີຫົວຮຸນແຮງຈັດ ທີ່ຕ້ອງຕິດຕາມເບິ່ງ. ສາເຫດທີ່ພາໃຫ້
ມືປືນຄົນນັ້ນທຳການໂຈມຕີແມ່ນບໍ່ມີໃຜຮູ້.
ຢູ່ໃນຂໍ້ຄວາມຂຽນທີ່ຢູ່ໃນທວີດເຕີໃນວັນພະຫັດວານນີ້, ກຸ່ມລັດອິສລາມ ຫລື IS ອ້າງ
ເອົາຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການໂຈມຕີດັ່ງກ່າວ. ມືປືນທີ່ "ທຳການໂຈມຕີຢູ່ເມືອງສະ
ຕຣາສບວກ… ແມ່ນເປັນທະຫານຂອງກຸ່ມລັດອິສລາມຄົນນຶ່ງ ແລະໄດ້ປະຕິບັດງານ
ຕາມການຮຽກຮ້ອງໃຫ້ທຳການໂຈມຕີແນໃສ່ຄົນຂອງປະເທດທີ່ຢູ່ໃນຝ່າຍພັນທະມິດ"
ທີ່ຕໍ່ສູ້ກັບກຸ່ມ IS, ອີງຕາມຄຳເວົ້າຂອງອົງການໂຄສະນາ ອາມັກ Amaq ຂອງກຸ່ມກໍ່
ການຮ້າຍດັ່ງກ່າວ ທີ່ຂຽນຢູ່ໃນຂໍ້ຄວາມທີ່ຂຽນລົງຢູ່ໃນ ທວີດເຕີ.
ຝຣັ່ງໄດ້ຍົກລະດັບການລະວັງດ້ານຄວາມປອດໄພຂອງຕົນຂຶ້ນເຖິງຂັ້ນ "ສະພາບສຸກເສີນ
ຍ້ອນມີການໂຈມຕີ," ຊຶ່ງເປັນລະດັບສູງສຸດຂອງປະເທດນັ້ນ ໂດຍໄດ້ເພີ້ມການຄວບຄຸມ
ຊາຍແດນ ແລະເພີ້ມການປ້ອງກັນຄວາມປອດໄພຢູ່ຕະຫລາດຂາຍເຄື່ອງຄຣິສມາສ
ແຫ່ງອື່ນຂຶ້ນອີກ.
ໂຄສົກປະຈຳກະຊວງພາຍໃນຂອງເຢຍຣະມັນ, ທ່ານນາງ ອີແລວໂນ ພີເຕີແມນ
(Eleonore Petermann) ເວົ້າວ່າ ຜູ້ຕ້ອງສົງໄສໄດ້ຖືກຕັດສິນວ່າກະທຳຜິດຢູ່
ເຢຍຣະມັນໃນປີ 2016 ແລະມີລາຍງານວ່າ ຖືກເນລະເທດໄປຢູ່ຝຣັ່ງ ໃນປີກາຍນີ້.
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