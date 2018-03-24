ນາຍຕຳຫຼວດຝຣັ່ງ ທີ່ເຂົ້າໄປແລກ ເພື່ອປ່ອຍ ໂຕປະກັນ ເສຍຊີວິດແລ້ວ

ກະຊວງພາຍໃນຂອງຝຣັ່ງ ກ່າວໃນວັນເສົາມື້ນີ້ວ່າ ນາຍຕຳຫຼວດຝຣັ່ງ ທີ່ໄດ້ເອົາໂຕ
ຂອງທ່ານ ໄປແລກກັບໂຕປະກັນ ທີ່ພວກມືປືນຈັບໄວ້ ຢູ່ຕະຫລາດຊູເປີ້ມາກເກັດທີ່
ເມືອງແຕຣບ (Trebes) ໃນພາກຕາເວັນຕົກສຽງໃຕ້ຂອງປະເທດຝຣັ່ງນັ້ນ ໄດ້ເສຍ
ຊີວິດແລ້ວ.
ທ່ານເຈຣາດ ໂກລລົມ (Gerard Collomb) ລັດຖະມົນຕີກະຊວງພາຍໃນຂອງຝຣັ່ງ
ຂຽນລົງໃນທວີດເຕີ້ ໃນວັນເສົາມື້ນີ້ວ່າ “ພັນໂທອາກໂນ ແບລຕຣາມ (Arnaud Bel-
trame) ໄດ້ເສຍຊີວິດແລ້ວ. ທ່ານໄດ້ສະຫຼະຊີບເພື່ອປະເທດຊາດ. ຝຣັ່ງຈະບໍ່ຫຼົງລືມ
ການເປັນວິລະຊົນຂອງທ່ານ.”
ເຈົ້າໜ້າທີ່ກ່າວວ່າ ມີ 2 ຄົນໄດ້ຖືກຈັບ ຖານພົວພັນກັບການຍິງກັນໃນຄັ້ງນີ້ ຮວມທັງ
ແມ່ຍິງຄົນນຶ່ງທີ່ມີລາຍງານວ່າ ມີຄວາມສຳພັນໃກ້ຊິກັບມືປືນ.
ມືປືນໄດ້ຍິງ 3 ຄົນເສຍຊີວິດໃນວັນສຸກວານນີ້ ໃນລະຫວ່າງທີ່ເກີດຄວາມຮຸນແຮງຂຶ້ນ
ນັ້ນ.
ຕົ້ນຕໍ ມືປືນໄດ້ຈີ້ເອົາລົດຄັນນຶ່ງ ໃກ້ໆເມືອງ Carcassonne ຢູ່ພາກໃຕ້ຝຣັ່ງໃນຕອນ
ເຊົ້າວັນສຸກວານນີ້ ໂດຍໄດ້ສັງຫານຜູ້ໂດຍສານ ແລະຍິງຄົນຂັບບາດເຈັບ. ຫລັງຈາກ
ນັ້ນ ກໍໄດ້ຂັບລົດຄັນດັ່ງກ່າວໄປ ແລະຍິງປືນເຂົ້າໃສ່ຕຳຫຼວດທີ່ພວມແລ່ນອອກກຳລັງ
ກາຍ ເຮັດໃຫ້ຕຳຫຼວດຄົນນຶ່ງບາດເຈັບ.
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