ສະພາແຫ່ງຊາດຝຣັ່ງ ໄດ້ໃຫ້ການອະນຸມັດຄັ້ງສຸດທ້າຍໃນວັນອາທິດວານນີ້ຕໍ່ມາດຕະການຫລ້າສຸດຂອງລັດຖະບານໃນການຕ້ານການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19, ລວມທັງບັດສັກຢາປ້ອງກັນພະຍາດທີ່ຖືກຄັດຄ້ານໂດຍພວກປະທ້ວງຕ້ານຢາວັກຊີນ, ອີງຕາມອົງການຂ່າວຣອຍເຕີສ໌ (Reuters).
ບັນດາສະມາຊິກສະພາຕ່ຳໄດ້ລົງຄະແນນສຽງເຫັນດີ 215 ຕໍ່ 58 ຄະແນນ ຊຶ່ງໄດ້ປູທາງໃຫ້ມາດຕະການດັ່ງກ່າວມີຜົນສັກສິດໃນຊຸມມື້ຕໍ່ໜ້ານີ້.
ກົດໝາຍສະບັບໃໝ່ທີ່ເອົາມາຜ່ານສະພາທີ່ພັກຝ່າຍຄ້ານເຫັນວ່າມີບາງຂໍ້ເຄັ່ງຄັດເກີນໄປນັ້ນ ຈະກຳນົດໃຫ້ປະຊາຊົນມີໃບຢັ້ງຢືນການສັກຢາວັກຊີນເພື່ອຈະເຂົ້າໄປໃນສະຖານທີ່ສາທາລະນະ ເຊັ່ນຮ້ານອາຫານ, ຮ້ານກາເຟ, ໂຮງຮູບເງົາ ແລະລົດໄຟທີ່ແລ່ນທາງໄກໄດ້.
ໃນປັດຈຸບັນ, ຄົນທີ່ບໍ່ມີການສັກຢາປ້ອງກັນພະຍາດສາມາດເຂົ້າໄປໃນສະຖານທີ່ດັ່ງກ່າວໄດ້ ເມື່ອມີຜົນຂອງການກວດ COVID-19 ເປັນລົບໃນເວລາອັນໃກ້ໆນັ້ນ. ເກືອບ 78 ເປີເຊັນຂອງປະຊາກອນໄດ້ຮັບການສັກຢາວັກຊີນຢ່າງຄົບຖ້ວນ, ອີງຕາມກະຊວງສາທາລະນະສຸກທີ່ກ່າວໃນວັນເສົາຜ່ານມາ.
ປະທານາທິບໍດີ ເອມມານູແອລ ມາກຣົງ (Emmanuel Macron), ຜູ້ທີ່ຄາດ ວ່າຈະຫາທາງດຳລົງຕຳແໜ່ງເປັນສະໄໝທີສອງໃນການເລືອກຕັ້ງໃນເດືອນເມສານີ້ ກ່າວຕໍ່ໜັງສືພິມເລີ ປາຣີຊຽງ (Le Parisien) ໃນເດືອນນີ້ວ່າ ທ່ານ ຢາກເຮັດໃຫ້ພວກທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບການສັກຢາຮູ້ສຶກງຸດງິດໂດຍການເຮັດໃຫ້ຊີວິດຂອງເຂົາເຈົ້າສັບສົນຫຼາຍຈົນພວກເຂົາເຈົ້າໄປຮັບການສັກຢາວັກຊີນກັນໂຄວິດໃນທີ່ສຸດ.
ພວກປະທ້ວງຕໍ່ຕ້ານຢາວັກຊີນຫຼາຍພັນຄົນ ໄດ້ເດີນຂະບວນປະທ້ວງຢູ່ໃນ ນະຄອນຫລວງປາຣີ ແລະເມືອງອື່ນໆບາງແຫ່ງໃນວັນເສົາຜ່ານມານີ້ ເພື່ອຕໍ່ ຕ້ານກົດໝາຍດັ່ງກ່າວ, ແຕ່ຕົວເລກຂອງພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ຫຼຸດລົງຢ່າງຫຼວງ ຫຼາຍຈາກອາທິດກ່ອນ, ບໍ່ດົນພາຍຫຼັງການກ່າວຄຳປາໄສຂອງທ່ານ ມາກຣົງ.
ປະເທດຝຣັ່ງແມ່ນຢູ່ໃນໃຈກາງຂອງຄື້ນການລະບາດຂອງໂຄວິດ-19 ຄັ້ງທີ 5 ໂດຍມີກໍລະນີໃໝ່ປະຈຳວັນທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນຫຼາຍກວ່າ 300,000 ຄົນ ແບບທຳລາຍສະຖິຕິເລີຍ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ຈຳນວນກໍລະນີທີ່ຮ້າຍແຮງທີ່ເຮັດໃຫ້ຄົນຕ້ອງເຂົ້າໄປຢູ່ໃນພະແນກມໍລະສຸມ ຫລື ICU ແມ່ນຕ່ຳກວ່າຄື້ນລະບາດຄັ້ງທຳອິດໃນເດືອນນີນາ ຫາເມສາ 2020.
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