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ງົບປະມານ ກອງທັບຝຣັ່ງ ຝືດເຄືອງ ເຮັດໃຫ້ ນາຍພົນຜູ້ນຶ່ງຕ້ອງລາອອກ

French Military Spending Squeeze Prompts Top General's Resignation
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ຜູ້​ບັນຊາກອງທັບຝຣັ່ງ ໄດ້ລາອອກຈາກໜ້າທີ່ ຫລັງຈາກປະທະກັນກັບ ປະທານາທິ
ບໍດີ Emmanuel Macron ກ່ຽວກັບການຕັດງົບປະມານ. ການລາອອກນີ້ ໄດ້ສະ
ແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມກົດດັນທີ່ໄດ້ປະເຊີນໜ້າກັບລັດຖະບານໃໝ່ຂອງປະທານາ
ທິບໍດີ Macron ໃນຂະນະທີ່ທ່ານພະຍາຍາມສົມ​ດູ​ນດ້ານງົບປະມານ ພ້ອມກັບຮັກ
ສາຄວາມໝັ້ນໝາຍ ທາງທະຫານ ທັງຢູ່​ພາຍໃນ ແລະນອກປະເທດ. Henry
Ridgwell ມີລາຍງານຊຶ່ງ ກິ່ງສະຫວັນ ຈະນຳມາສະເໜີທ່ານ ​ໃນ​ອັນ​ດັບ​ຕໍ່​ໄປ:

ເຊີນຟັງລາຍງານ ການລາອອກຂອງ ຜູ້ບັນຊາການກອງທັບຝຣັ່ງ
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ຫລັງຈາກລາ​ອອກ​ແລ້ວ ນາຍພົນ Pierre de Villiers ໄດ້ກ່າວຢູ່ໃນຖະ ແຫລງການ
ວ່າ ຂໍ້ສະເໜີຕັດງົບປະມານປີນີ້ ໝາຍຄວາມວ່າ ທ່ານບໍ່ສາມາດ ທີ່ຈະໃຫ້ການ “ຄໍ້າປະ
ກັນ” ​ໃນ​ການປ້ອງກັນປະ​ເທດ ຂອງຝຣັ່ງ. ນີ້ເປັນການທົດສອບທີ່ໃຫຍ່ສຸດ ​ເທື່ອ​ທຳ​ອິດ ຕໍ່ອຳນາດຂອງປະທານາທິບໍດີ Macron.

ທ່ານນາງ Sophia Besch ທີ່ສູນກາງປະຕິຮູບຢູໂຣບ ກ່າວວ່າ “ແຕ່ມັນຍັງສະແດງ
ໃຫ້ເຫັນ ແລະຂ້າພະເຈົ້າ​ເຊື່ອວ່າ ນັ້ນ​ແມ່ນຄວາມຕັ້ງໃຈຂອງທ່ານ ທີ່ທ່ານມີຄວາມ
ຈິງຈັງກ່ຽວກັບການຕັດງົບປະມານ ເພື່ອຈະເລັ່ງລັດ​ໃຫ້ເສດຖະກິດຂອງ ຝຣັ່ງ ຢູ່​ໃນ​
ລະດັບ​ດຽວ​ກັນ​ກັບເປົ້າໝາຍຂອງຢູໂຣບ.”

ປະທານາທິບໍດີ Macron ຕ້ອງການຕັດນຶ່ງພັນລ້ານໂດລາຈາກງົບປະມານປ້ອງກັນ
ປະເທດປີ 2017 ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການ​ຂາດ​ດຸນງົບປະມານ​ຂອງ​ປະ​ເທດປີນີ້ ຢູ່ພາຍໃຕ້
ການຄວບຄຸມ. ແຕ່ທ່ານໄດ້ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາ ທີ່ຈະເພີ່ມການໃຊ້ຈ່າຍ​ໃນດ້ານ​ທະຫານ
ປີ 2018 ແລະຫລັງ​ຈາກນັ້ນ.

ທ່ານ Christophe Castaner ໂຄສົກລັດຖະບານກ່າວວ່າ “ປະທານາທິບໍດີຂອງສາ
ທາລະນະລັດ ໄດ້ໃຫ້ການຢືນຢັນອີກ​ຄັ້ງນຶ່ງ​ ເຖິງຄວາມໝາຍໝັ້ນຂອງທ່ານ ທີ່ຈະ
ເພີ່ມງົບປະມານຂຶ້ນ​ເປັນ​ລຳດັບ​ໃຫ້​ແກ່ທັບເຖິງ 2 ເປີເຊັນຂອງຍອດຜະລິດຮວມ
ພາຍໃນຂອງ​ປະ​ເທດ ​ໃນປີ 2025.”

ລັດຖະບານປະທານາທິບໍດີທຣໍາກໍາລັງກົດດັນ​ໃຫ້ພັນທະມິດ​ໃນ​ອົງການ NATO
ປະຕິບັດ​ຕາມ​ເປົ້າໝາຍການ​ໃຊ້​ຈ່າຍ 2 ເປີເຊັນໄວຂຶ້ນ ແຕ່ວ່າກອງທັບຝຣັ່ງໄດ້ມີ​ຄວາມໝາຍໝັ້ນ ​ໃນຫລາຍໆດ້ານ​ຢູຸ່​ແລ້ວ.

ມີທະຫານປະມານເຈັດພັນ 500 ຄົນ ຖືກສົ່ງໄປປະຕິບັດ​ໜ້າ​ທີ່ຢູ່ຕາມຖະໜົນຂອງ
ເມືອງຕ່າງໆໃນຝຣັ່ງ ຫລັງຈາກການໂຈມຕີກໍ່ການຮ້າຍ ຫວ່າງມໍ່ໆມານີ້.

ກຳລັງທະຫານຝຣັ່ງຍັງ​ໄດ້ພົວພັນ ​ໃນໂຈມຕີພວກ​ນັກ​ລົບກຸ່ມລັດອິສລາມ ຢູ່ໃນຊີເຣຍ ແລະອີຣັກອີກ​ດ້ວຍ.

ແລະເຂົາເຈົ້າຍັງ​ເປັນ​ຜູ້ນຳພາ ໃນການປະຕິບັດງານຕໍ່ຕ້ານ​ພວກ​ກໍ່​ການ​ຮ້າຍ ຢູ່ ອາຟຣິ
ກາເໜືອ. ກຳລັງທະຫານຝຣັ່ງອີກ 4,000 ຄົນຍັງໄດ້ຖືກສົ່ງໄປປະຕິບັດ​ງານຢູ່ທົ່ວເຂດ
Sahel.

ທ່ານນາງ Sophia Besch ກ່າວວ່າ “ການ​ປະຕິບັດ​ງານ ຂອງກອງທັບຝຣັ່ງຫວ່າງ
ບໍ່ເທົ່າໃດປີຜ່ານມາ ​ໃນໄລຍະ​ສອງ​ສາມ​ທົດ​ສະ​ວັດແລ້ວນີ້ ໄດ້​ເຮັດ​ໃຫ້​ມີການ​ໃຊ້ກຳ
ລັງ​ທະຫານ​ຫຼາຍ​ເກີນ​ໄປ ​ແຕ່​ການ​ເສີມ​ສ້າງສະມັດຖະພາບຊ້ຳພັດ​ບໍ່​ໄດ້​ຮັບງົບປະ
ມານພຽງພໍ.”

ປະທານາທິບໍດີ Macron ເລືອກເອົາຜູ້​ບັນຊາ ກອງທັບຄົນໃໝ່ ຄື ນາຍພົນ Francois Lecointre ​ເຄີຍ​ເປັນນຳພາການປະຕິບັດງານຂອງສະຫະພາບຢູໂຣບໃນປະ​ເທດມາລີ
ມາ​ແລ້ວ. ມາລີເປັນປະເທດທຳອິດ ທີ່ປະທານາທິບໍດີໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມ ຫລັງຈາກເຂົ້າຮັບ
ຕຳແໜ່ງ.

ທ່ານນາງ Sophia Besch ກ່າວວ່າ “ພວກເຮົາບໍ່ສາມາດບອກໄດ້ເທື່ອວ່າ ການຕັດ
ງົບປະມານເຫລົ່ານີ້ ຈະໝາຍເຖິງການປະຕິບັດງານທີ່​ສະ​ເພາະ​ເຈາະຈົງຂອງກອງ
ທັບ​ໃດ​ນຶ່ງ. ແຕ່ພວກເຮົາຮູ້ວ່າ ຝຮັ່ງພາຍໃຕ້ການ​ນຳພາ​ຂອງປະ ທານາທິບໍດີ
Macron ຍັງຈະສືບ​ຕໍ່​ປະຕິບັດ​ຕາມຄວາມໝາຍໝັ້ນ ທີ່​ຝຣັ່ງ​ໃຫ້ວ້ຢູ່ໃນອາຟຣິກາ.”

ປະທານາທິບໍດີ Macron ໄດ້ຮຽກຮ້ອງພັນທະມິດ​ໃນຢູໂຣບ ແບ່ງປັນພາລະຮັບຜິດ
ຊອບ ຂອງການປະຕິບັດງານ ຕໍ່ຕ້ານການກໍ່ການຮ້າຍຢູ່ໃນອາຟຣິກາ.

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