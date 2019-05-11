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ກຳ​ລັງພິ​ເສດ ຂອງ​ຝ​ຣັ່ງ ປ່ອຍ​ໂຕ​ປະ​ກັນ ຊາວ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ຢູ່ ເບີ​ກີ​ນາ ຟາ​ໂຊ

​ຫົວ​ໜ້າເສ​ນາ​​ທິ​ການ​ກອງ​ທັບ​ຝ​ຣັ່ງ ນາຍ​ພົນ​ຟ​ຣັງ​ຊົວ ເລີ​ກົງ​ເຕ​ຣິ (ຂວາ) ແລະ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ກະ​ຊວງ​ປ້ອງ​ກັນ​ປະ​ເທດ ທ່ານ​ນາງ​ຟ​ລໍ​ເຣັນ ປາ​ລີ (ຊ້າຍ) ກ່າວ​ຕໍ່​ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ຖະ​ແຫຼງ​ຂ່າວ ຢູ່​ປາ​ຣີ. (ວັນ​ທີ 10 ພຶດ​ສະ​ພາ 2019)

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ກຳ​ລັງ​ພິ​ເສດ​ຂອງ​ຝ​ຣັ່ງ ໄດ້​ບຸກ​ເຂົ້າ​ໄປ​ປ່ອຍ​ໂຕ​ປະ​ກັນ​ຊາວ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ 4 ຄົນ ແຕ່​ທະ​ຫານ​ຂອງ​ຕົນ 2 ຄົນ​ໄດ້​ເສຍ​ຊີ​ວິດ ໃນ​ການ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ງານ​ດັ່ງ​ກ່າວ.

ກອງ​ທັບ​ຝ​ຣັ່ງ​ກ່າວ​ວ່າ ກຳ​ລັງ​ພິ​ເສດ​ຂອງ​ຕົນໄດ້​ບຸກ​ເຂົ້າ​ໄປ​ປ່ອຍ​ໂຕ​ປະ​ກັນ ໃນ​ລະ​ຫວ່າງ​ການ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ງານ​ເມື່ອຕອນ​ເຊົ້າ​ມືດວັນ​ສຸກວານນີ້ ໂດຍ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ສະ​ໜັບສະ​ໜຸນ​ຈາກ​ໜ່ວຍ​ສືບ​ລັບ​ສະ​ຫະ​ລັດ.

ທຳ​ນຽບ​ຂອງ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ແອັມ​ມາ​ນູ​ແອ​ລ ມາ​ກ​ຣົງ ກ່າວ​ວ່າ ໂຕ​ປະ​ກັນ​ທັງ 4 ປອດ​ໄພ. ໂຕ​ປະ​ກັນສອງ​ຄົນ ແມ່ນ​ເປັນ​ຄົນ​ຝ​ຣັ່ງ ຜູ້​ນຶ່ງ​ເປັນ​ຄົນ​ອາ​ເມ​ຣິ​ກັນ​ແລະອີກ​ຜູ້​ນຶ່ງ​ເປັນ​ຄົນ​ເກົາ​ຫຼີ​ໃຕ້.

ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ກະ​ຊວງ​ປ້ອງ​ກັນ​ປະ​ເທດ​ຝ​ຣັ່ງ ທ່ານນາງ​ຟ​ລໍ​ເຣັນ ປາ​ລີ ກ່າວ​ຕໍ່​ກອງ​ປະຊຸມ​ນັກ​ຂ່າວ​ໃນ​ວັນ​ສຸກວານນີ້​ວ່າ ບໍ່​ມີ​ຜູ້​ໃດ​ທີ່​ພົວ​ພັນ​ໃນ​ການ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ງານ​ຄັ້ງ​ນີ້​ຮູ້ກ່ຽວ​ກັບ​ໂຕ​ປະ​ກັນ​ທີ່​ເປັນ​ຄົນ​ອາ​ເມ​ຣິ​ກັນ​ແລະ​ເກົາ​ຫຼີ​ໃຕ້ ເຂົາ​ເຈົ້າ​ຮູ້​ແຕ່ໂຕ​ປະ​ກັນ​ເປັນ​ຄົນ​ຝ​ຣັ່ງ.

ໂຄ​ສົກ​ກະ​ຊວງ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ສະ​ຫະ​ລັດ​ກ່າວ​ວ່າ ສະ​ຫະ​ລັດ​ຂໍ​ສະ​ແດງ​ຄວາມ​ຮູ້​ບຸນ​ຄຸນ​ໃນ​ການ​ຊ່ວຍ​ປ່ອຍ​ໂຕ​ປະ​ກັນ​ໄດ້​ດ້ວຍ​ຄວາມ​ສຳ​ເລັດ.

ສວນ​ອຸດ​ທະ​ຍານ ສະ​ຫງວນ​ສັດ​ປ່າ​ແຫ່ງ​ຊາດ Pendjari ໃນ​ປະ​ເທດ​ເບ​ນິນ
ສວນ​ອຸດ​ທະ​ຍານ ສະ​ຫງວນ​ສັດ​ປ່າ​ແຫ່ງ​ຊາດ Pendjari ໃນ​ປະ​ເທດ​ເບ​ນິນ

ພວກ​ນັກ​ທ່ອງ​ທ່ຽວຝ​ຣັ່ງສອງ​ຄົນ ໄດ້​ຫາຍ​ສາບ​ສູນ​ໄປ​ ໃນ​ສັບ​ປະ​ດາ​ແລ້ວ​ນີ້ ໃນ​ລະ​ຫວ່າງ​ທີ່​ໄປ​ຢ້ຽມ​ຢາມສວນ​ອຸດ​ທະ​ຍານສະ​ຫງວນ​ສັດ​ປ່າແຫ່ງ​ຊາດ​ ເພັນ​ຈາ​ຣີ ​ໃນ​ປະ​ເທດ​ເບ​ນິນ. ມີ​ການ​ພົບ​ເຫັນ​ຜູ້​ນຳ​ທ່ຽວ​ໃນ​ເວ​ລາ​ຕໍ່​ມາ ​ທີ່ເສຍ​ຊີ​ວິດ​ແລ້ວ ແລະ​ມີ​ການ​ຕິດຕາມ​ເບິ່ງ​ຮ່ອງ​ຮອຍ​ຂອງ​ພວກ​ທີ່​ຈັບ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ ເຂົ້າ​ໄປ​ໃນ​ປະ​ເທດ​ເບີ​ກີ​ນາ​ຟາ​ໂຊ.

ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ມາກ​ຣົງ​ໄດ້​ສະ​ແດງ​ຄວາມ​ເສົ້າ​ສະ​ຫຼົດ​ໃຈ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ເສຍ​ຊີ​ວິດຂອງ​ໜ່ວຍ​ກ້າ​ຕາຍ​ຝ​ຣັ່ງ​ທັງ​ສອງ ໃນ​ລະ​ຫວ່າງ​ການ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ງານ​ດັ່ງ​ກ່າວ. ພິ​ທີໄວ້​ອາ​ໄລ​ທາງ​ທະ​ຫານ ມີ​ກຳ​ນົດ​ຈະ​ຈັດ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ສັບ​ປະ​ດາ​ໜ້າ.

ຜູ້​ບັນ​ຊາ​ການ​ທະ​ຫານ​ຝ​ຣັ່ງ ທ່ານ​ຟ​ຣັງ​ຊົວ ເລີກວັງ​ເຕ​ຣິ ກ່າວ​ຕໍ່​ພວກ​ນັກ​ຂ່າວ​ວ່າ ຜູ້​ຈັບ​ໂຕ​ປະ​ກັນສີ່​ຄົນ​ໄດ້​ຖືກ​ສັງ​ຫານໃນ​ລະ​ຫວ່​າງ​ການ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ງານ ແລະ​ມີ​ສອງຄົນ​ຫລົບ​ໜີ​ໄປ​ໄດ້. ທ່ານ​ກ່າວ​ເຖິງ ​ພວກ​ຈັບ​ໂຕ​ປະ​ກັນເຫຼົ່າ​ນີ້​ວ່​າ ເປັນ​ “ພວກກໍ່​ການ​ຮ້າຍ.

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