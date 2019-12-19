ລິ້ງ ສຳຫລັບເຂົ້າຫາ

logo-print
ພາສາຕ່າງໆ
ກ່ອນ ຕໍ່ໄປ
Breaking News
ໂລກ

ລັດ​ຖະ​ບານ ຝ​ຣັ່ງ ກັບ ສະ​ຫະ​ພັນ ແຮງ​ງານ ເຈ​ລະ​ຈາ ກ່ຽວ​ກັບ ຮ່າງ​ກົດ​ໝາຍ ປະ​ຕິ​ຮູບ ການ​ອອກ​ບຳ​ນານ

ພະ​ນັກ​ງານ ແລະ ນັກ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ລໍ​ຖ້າ​ລົດ​ເມ​ຢູ່​ຄິວ​ລົດ​ເມ ກາ ດູ ນອກ, ນະ​ຄອນຫຼວງ ປາ​ຣີ, ຝ​ຣັ່ງ. 18 ທັນ​ວາ, 2019.

ລັດ​ຖະ​ບານ ຝ​ຣັ່ງ ແລະ ບັນ​ດາ​ຕົວ​ແທນ​ຂອງ​ສະ​ຫະ​ພັນ ໄດ້​ເປີດ​ການ​ເຈ​ລະ​ຈາ​ໃນ​ວັນ​ພຸດ​ວານນີ້ ເພື່ອ​ແກ້​ໄຂ​ຄວາມ​ຂັດ​ແຍ້ງ​ຕ່າງໆ ກ່ຽວ​ກັບ ຮ່າງ​ກົດ​ໝາຍ​ປະ​ຕິ​ຮູບການ​ອອກ​ບຳ​ນານ ທີ່​ໄດ້​ກໍ່​ໄດ້​ເກີດ​ການ​ນັດ​ຢຸດ​ງານ​ ການ​ຄົມ​ມະ​ນາ​ຄົມ​ທົ່ວ​ປະ​ເທດ ແລະ ການ​ປະ​ທ້ວງ​ຕາມ​ຖະ​ໜົນ​ຢ່າງກວ້າງ​ຂວາງ.

ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ຝ​ຣັ່ງ ທ່ານ ເອັມ​ມາ​ນູ​ແອ​ລ ມາ​ກ​ຣົງ ໄດ້​ສະ​ເໜີ​ກົນ​ໄກ​ການ​ອອກບຳ​ນານອັນ​ນຶ່ງ​ດຽວ​ກັນ 42 ຂໍ້ຂອງ​ປະ​ເທດ​ ເຂົ້າ​ໃນ​ແຜນ​ການ​ດຽວ, ເຊິ່ງ​ບັນ​ດາ​ນັກ​ວິ​ຈານ​ເວົ້າ​ວ່າ ອາດ​ບັງ​ຄັບ​ໃຫ້​ພະ​ນັກ​ງານ​ເຮັດ​ວຽກ​ກາຍ 62 ປີ​ທີ່​ເປັນ​ອາ​ຍຸ​ການ​ອອກ​ບຳ​ນານ​ຢ່າງ​ເປັນ​ທາງ​ການ.

ໃນ​ການ​ຂໍ​ຮ້ອງ​ຂອງ​ທ່ານ ມາກ​ຣົງ ນັ້ນ, ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ເອ​ດູ​ອາກ ຟີ​ລິບ ໄດ້​ເລີ່ມ​ການ​ເຈ​ລະ​ຈາ​ກັບ​ບັນ​ດາ​ຜູ້​ນຳ​ສະ​ຫະ​ພັນ, ແຕ່​ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ​ກັບ​ບັນ​ດາ​ສະ​ຫະ​ພັນ​ຫົວ​ຈັດ​ຝ່າຍ​ຊ້າຍ ບໍ່​ປາ​ກົດ​ວ່າ​ຈະ​ເກີດ​ຂຶ້ນ.

ຜູ້​ນຳ​ສະ​ຫະ​ພັນແຮງ​ງານ​ທົ່ວ​ໄປ ຫຼື CGT ທ່ານ ຟີ​ລິບ ມາ​ຕີ​ເນ​ສ ໄດ້​ກ່າວຫຼັງ​ຈາກ​ການ​ເຈ​ລະ​ຈາ​ວ່າ “ການ​ບໍ່​ເຫັນ​ພ້ອມ​ກັນຢ່າງ​ເລິກ​ເຊິ່ງ” ຍັງ​ຄົງ​ມີ​ຢູ່​ລະ​ຫວ່າງ​ທັງ​ສອງ​ຝ່າຍ.

ຜູ້​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ທີ່​ໃກ້​ຊິດ​ຄົນ​ນຶ່ງ​ຂອງ​ທ່ານ ມາກ​ຣົງ ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ ທ່ານ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ແມ່ນ “ຍິນ​ດີ​ທີ່​ຈະ​ປັບ​ປຸງ” ກົດ​ໝາຍ​ທີ່​ຖືກ​ສະ​ເໜີ​ນັ້ນ ແຕ່​ຈະ​ບໍ່ “ປະ​ຖິ້ມ​ມັນ.”

ແຫຼ່ງ​ຂ່າວ​ຕ່າງໆ​ທີ່​ໃກ້​ຊິດ​ກັບ​ທ່ານ ມາກ​ຣົງ ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ ທ່ານ​ຫວັງ​ທີ່​ຈະ​ເຮັດ​ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ​ກັບ​ສະ​ຫະ​ພັນ ​ທີ່​ມີ​ຫົວ​ປາງ​ກາງກ​ວ່າ, ເຊິ່ງ​ຈະ​ເປັນ​ຜົນ​ເຮັດ​ໃຫ້​ຂະ​ບວນ​ການ​ປະ​ທ້ວງ​ອ່ອນ​ກຳ​ລັງ​ລົງ.

ການ​ນັດ​ຢຸດ​ງານ​ທົ່ວ​ໄປ, ເຊິ່ງ​ໄດ້​ຕັດ​ຂາດ​ການ​ສັນ​ຈອນ​ສາ​ທາ​ລະ​ນະ ແລະ ສ້າງ​ຄວາມ​ເສຍ​ຫາຍ​ຕໍ່​ທຸ​ລະ​ກິດ​ຕ່າງໆ​ນັ້ນ, ໄດ້​ກ້າວ​ເຂົ້າ​ສູ່​ວັນ​ທີ 14 ໃນ​ວັນ​ພຸດ​ວານນີ້.

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

ທ່ານອາດຈະມັກເລື້ອງນີ້ຄືກັນ

Back to top
XS
SM
MD
LG