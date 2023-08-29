ປະທານາທິບໍດີຝຣັ່ງ ທ່ານເອັມມານູແອລ ມາກຣົງ ກ່າວວ່າ ເອກອັກຄະລັດຖະທູດຝຣັ່ງປະຈຳໄນເຈີ ຈະກຳຕຳແໜ່ງຂອງທ່ານຢູ່ທີ່ນັ້ນຕໍ່ໄປ ທັງໆທີ່ໄດ້ຖືກສັ່ງໃຫ້ອອກຈາກປະເທດ ໂດຍພວກຜູ້ນຳທະຫານຊຸດໃໝ່ຂອງໄນເຈີ.
ທ່ານມາກຣົງ ກ່າວຕໍ່ກອງປະຊຸມບັນດາເອກອັກຄະລັດຖະທູດຝຣັ່ງທີ່ນະຄອນປາຣີໃນວັນຈັນວານນີ້ວ່າ ເອກອັກຄະລັດຖະທູດຊິນແວັງ ອິດເຕ (Sylvain Itte) “ຈະຢູ່ທີ່ນັ້ນຕໍ່ໄປທັງໆທີ່ໄດ້ຮັບການກົດດັນ.”
ນອກນັ້ນ ທ່ານຍັງໄດ້ປະຕິຕໍ່ຄວາມກັງວົນທີ່ໄດ້ລຸກຂຶ້ນຕໍ່ຕ້ານພວກຜູ້ນຳທະຫານຢູ່ໄນເຈີ ຊຶ່ງອາດຈະເປັນອັນຕະລາຍ ແຕ່ກໍຢືນຢັດວ່າ “ນະໂຍບາຍຂອງພວກເຮົາແມ່ນຖືກຕ້ອງແລ້ວ.”
ທ່ານອິດເຕໄດ້ຖືກສັ່ງໃຫ້ອອກຈາກໄນເຈີພາຍໃນ 48 ຊົ່ວໂມງ ໃນຈົດໝາຍທີ່ສົ່ງໃຫ້ທ່ານໂດຍກະຊວງການຕ່າງປະເທດໄນເຈີ. ການຍື່ນຄຳຂາດມີຂຶ້ນ ຫຼັງຈາກອິດເຕໄດ້ປະຕິເສດທີ່ຈະພົບປະກັບພວກຜູ້ນຳທະຫານ ທີ່ໄດ້ພາກັນໂຄ່ນລົ້ມປະທານາທິບໍດີໂມຮາເໝັດ ບາຊູມ ໃນການເຮັດລັດຖະປະຫານເມື່ອເດືອນກໍລະກົດທີ່ຜ່ານມາ.
ທ່ານບາຊູມ ແລະຄອບຄົວໄດ້ຖືກຄຸມຂັງໂດຍພວກທະຫານຢູ່ທີ່ທຳນຽບປະທານາທິບໍດີ. ໄນເຈີ ເຄີຍເປັນປະເທດອານານິຄົມຂອງຝຣັ່ງ ແລະເວລານີ້ ຝຣັ່ງຍັງມີທະຫານ 1,500 ຄົນປະຈຳການຢູ່ທີ່ນັ້ນ. ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ຊ່ວຍໄນເຈີ ຕໍ່ສູ້ກັບກຳລັງຂອງກຸ່ມຈີຮາດ.