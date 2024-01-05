ຄ່າຂົນສົ່ງສິນຄ້າ ເພີ້ມຂຶ້ນ ຍ້ອນການໂຈມຕີຂອງກຸ່ມຮູຕີ ລົບກວນ ການຂົນສົ່ງທົ່ວໂລກ

ຄ່າຂົນສົ່ງສິນຄ້າ ຈາກເອເຊຍໄປຫາພາກເຫນືອຂອງຢູໂຣບ ເພີ່ມຂຶ້ນຫຼາຍກວ່າສອງເທົ່າ ໃນຊຸມມື້ທີ່ຜ່ານມາ ເນື່ອງຈາກການໂຈມຕີຂອງພວກກະບົດ ຮູຕີ ໃສ່ກຳປັ່ນສິນຄ້າໃນທະເລແດງ ເຮັດໃຫ້ບໍລິສັດຂົນສົ່ງ ຕ້ອງປ່ຽນເສັ້ນທາງການຂົນ ສົ່ງສິນຄ້າ ໄປຜ່ານບໍລິເວນ ພາກໃຕ້ສຸດຂອງອາຟຣິກາ.
ພວກຫົວຮຸນແຮງທີ່ໄດ້ຮັບການໜູນຫຼັງຈາກອີຣ່ານ ໄດ້ດຳເນີນການໂຈມຕີຢ່າງໜ້ອຍ 24 ຄັ້ງ ໃສ່ກຳປັ່ນການຄ້າ ນັບແຕ່ກາງເດືອນພະຈິກເປັນຕົ້ນມາ, ອີງຕາມອົງການການເດີນເຮືອສາກົນ. ກຸ່ມດັ່ງກ່າວ, ເຊິ່ງມີສ່ວນຮ່ວມໃນສົງຄາມກາງເມືອງກັບລັດຖະບານເຢເມນທີ່ໄດ້ຖືກຍອມຮັບໂດຍສາກົນ ຕັ້ງແຕ່ປີ 2014, ອ້າງວ່າໄດ້ກຳນົດເປົ້າໝາຍໃສ່ກຳປັ່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບອິສຣາແອລ ເພື່ອເປັນການສະຫນັບສະຫນູນຊາວປາແລັສໄຕນ໌ ໃນເຂດກາຊາ, ເຖິງແມ່ນວ່າເຮືອຫຼາຍໆລໍາທີ່ບໍ່ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງກັບອິສຣາແອລ ໄດ້ຖືກໂຈມຕີກໍຕາມ.
ກຳປັ່ນບັນທຸກຍານພາຫະນະທີ່ຕິດທຸງ ບາຮາມາສ (Bahamian) ທີ່ມີຊື່ວ່າ “Galaxy Leader” ແລະລູກເຮືອ ຊຶ່ງພວກຫົວຮຸນແຮງໄດ້ຍຶດເອົາ ນັບຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 19 ພະຈິກ ແມ່ນເປັນຂອງບໍລິສັດນຶ່ງ ທີ່ນັກທຸລະກິດຊາວອິສຣາແອລ ທ່ານ ຣາມີ ອຸນກາຮ໌ (Rami Ungar) ເປັນເຈົ້າຂອງບາງສ່ວນ.
ບັນດາບໍລິສັດຂົນສົ່ງ ກຳລັງປ່ຽນເສັ້ນທາງອອກຈາກທະເລແດງ ແລະ ຄອງ ຊູເອສ (Suez) ເພື່ອຫຼີກລ່ຽງອັນຕະລາຍ, ໂດຍມີເຮືອຫຼາຍລຳໄດ້ປ່ຽນເສັ້ນທາງໄປອ້ອມ ແຫຼມ ກູດໂຮບ Good Hope) ທີ່ຢູ່ທາງພາກໃຕ້ສຸດ ຂອງອາຟຣິກາ ເຊິ່ງເປັນການເດີນທາງ ທີ່ຍາວນານກວ່າ ແລະ ແພງກວ່າ, ອີງຕາມ ທ່ານນາງ ມິເຊລ ວີສ ບັອກມັນ (Michelle Wiese Bockmann) , ນັກວິເຄາະການຂົນສົ່ງຈາກ Lloyd's List Intelligence ໃນລອນດອນ.
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