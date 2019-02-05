ລາຍງານຂອງຟຣີດອມ ເຮົາສ໌ ກ່າວວ່າ ປະຊາທິປະໄຕ ໃນສະຫະລັດ ໄດ້ເຊື່ອມໂຊມ
ລົງຢ່າງໃຫຍ່ ໃນຮອບຫຼາຍປີທີ່ຜ່ານມາແລະໄດ້ຖິ້ມໂທດໃສ່ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ
ທ່ານດໍໂນລ ທຣຳ ໃນການທີ່ທ່ານ “ໂຈມຕີລະບຽບກົດໝາຍ, ວົງການນັກຂ່າວທີ່ຢືນ
ຢັນຢູ່ໃນພື້ນຖານຂອງຄວາມເປັນຈິງ, ແລະຫຼັກການຕ່າງໆແລະກົດເກນທົ່ວໄປຂອງ
ປະຊາທິປະໄຕ.”
ກຸ່ມອົງການທີ່ບໍ່ຂຶ້ນກັບລັດຖະບານທີ່ມີສຳນັກງານຢູ່ສະຫະລັດ ໄດ້ເຕືອນຢູ່ໃນລາຍງານ
ປະຈຳປີຂອງຕົນ ກ່ຽວກັບປະຊາທິປະໄຕ ວ່າໄດ້ເຫັນແບບແຜນທີ່ຄ້າຍຄືກັນ ໃນບັນດາ
ປະເທດອື່ນໆບ່ອນທີ່ ປະຊາທິປະໄຕ ໃນທີ່ສຸດກໍໄດ້ຖືກຍຶດເອົາໄປ ໂດຍລັດທິກຳອຳນາດ
ແຕ່ຜູ້ດຽວ.
ທ່ານ ໄມໂກຄ໌ (Michael Abramowitz) ອາບຣາມະວິຈຊ໌ ປະທານຂອງອົງການ
Freedom House ກ່າວວ່າ “ສິ່ງທີ່ເປັນອັນຕະລາຍຮ້າຍແຮງທີ່ສຸດ ແມ່ນມາຈາກ
ຫຼັກຖານຄວາມຈິງທີ່ວ່າ ປະຊາທິປະໄຕຂອງອາເມຣິກາ ແມ່ນບໍ່ທົນຖາວອນ.
ໂດຍສະເພາະ ເວລາປະທານາທິບໍດີ ສະແດງອອກຊຶ່ງຄວາມບໍ່ເກງໃຈໃຫ້ກຽດ
ແກ່ຫຼັກການ,”
ໃນຂະນະທີ່ ກຸ່ມດັ່ງກ່າວ ເວົ້າວ່າ ອົງການ Freedom House ໄດ້ຈັດອັນດັບໃຫ້ສະຫະ
ລັດ ເປັນປະເທດສູງຢູ່ເລື້ອງປະຊາທິປະໄຕ ຕາມມາດຕະຖານຂອງໂລກ ແຕ່ກໍກ່າວວ່າ
ປະຊາທິປະໄຕ ໄດ້ຊຸດໂຊມລົງຫຼາຍ. ລາຍງານນີ້ເວົ້າວ່າ ຄະແນນຂອງສະຫະລັດ
ໃນປັດຈຸບັນນີ້ ແມ່ນທໍ່ກັບພວກປະເທດ ກຣີກ, ໂຄຣເອເຊຍ ແລະມົງໂກເລຍ, ຊຶ່ງຫຼຸດຕ່ຳ
ລົງກວ່າປະເທດທີ່ມີປະຊາທິປະໄຕຍາວນານເຊັ່ນ ເຢຍຣະມັນ, ຝຣັ່ງແລະອັງກິດ.
ໃນທົ່ວໂລກອົງການ Freedom House ໄດ້ກ່າວວ່າ 68 ປະເທດ ປະຊາທິປະໄຕໄດ້
ອ່ອນເພຍລົງ ໃນດ້ານສິດທິທາງການເມືອງແລະອິດສະຫຼະພາບພົນລະເຮືອນ ໃນປີ
2018, ໂດຍການລົງທະບຽນວ່າມີແຕ່ພຽງ 50 ທີ່ເພີ້ມຂຶ້ນ. ລາຍງານຍັງໄດ້ລະບຸວ່າ
ນີ້ແມ່ນເປັນຂີດໝາຍ ປີທີ 13 ຕິດຕໍ່ກັນ ທີ່ໄດ້ຫຼຸດຕ່ຳລົງ ໃນດ້ານສິດເສລິພາບທົ່ວໃນໂລກ.
ລາຍງານ ໄດ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ 2 ປະເທດທີ່ມີການຫຼຸດລົງຢ່າງໃຫຍ່ໃນປີ 2018 ກໍຄື ຮັງກາຣີ
ແລະນີກາຣາກົວ. ຮັງກາຣີ ໄດ້ຫຼຸດຕ່ຳລົງຈາກຖານະ “ອິດສະຫຼະ” ມາສູ່ຖານະ “ອິດສະ
ຫຼະ ໃນບາງພາກສ່ວນ” ໃນຂະນະທີ່ນາຍົກລັດຖະມົນຕີວິກເຕີ ໂອບານ “ເວົ້າເຖິງການ
ຫຼຸດລົງ ທີ່ອ້າງໂດຍອົງການ Freedom House ພາຍໃຕ້ສະຫະພາບຢູໂຣບ.” ນີກາ
ຣາກົວ ໄດ້ຫຼຸດລົງສູ່ຖານະ “ບໍ່ມີອິດສະຫຼະເລີຍ” ທ່າມກາງ “ການປະຫັດປະຫານ
ໃນທົ່ວປະເທດ ຍ້ອນການເຄື່ອນໄຫວປະທ້ວງຕໍ່ຕ້ານລັດຖະບານ.”
ລາຍງານ ແມ່ນຍັງໄດ້ສ່ອງໃຫ້ເຫັນບັນດາເທດອື່ນໆ ໃນການຫຼຸດຕ່ຳລົງ, ຊຶ່ງຮວມທັງ
ຈີນ, ບ່ອນທີ່ ຊົນກຸ່ມນ້ອຍຊາວຫວີເກີນັບເປັນລ້ານໆຄົນ, ກາຊາກສ໌ ແລະຮຸຍ ໄດ້ຖືກ
ບັງຄັບ ໃຫ້ໄປເຂົ້າສູນດັດສ້າງ ແລະກາມາຣູນ ບ່ອນທີ່ປະທານາທິບໍດີພອລ ບີຢາ
ໄດ້ຕໍ່ອາຍຸອຳນາດຂອງທ່ານອອກໄປຕື່ມ ລນຫຼັງໄລຍະ ຫຼາຍກວ່າ 3 ທົດສະວັດແລ້ວ
ຜ່ານ“ການເລືອກຕັ້ງແບບບໍ່ເປັນທຳຢ່າງໃຫຍ່."
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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