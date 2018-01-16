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ໂລກ

ຟຣີດອມ ຮາວສ໌ ໃຫ້ຄະແນນ ເສລີພາບດ້ານຂ່າວສານ ຂອງປະເທດທັງຫລາຍ ວ່າ ຕົກຕໍ່າລົງໄປເລື້ອຍໆ

ບັນດາສະມາຊິກສະຫະພັນນັກຂ່າວ ເທີກີ (TGS) ຖືປ້າຍທີ່ອ່ານ ວ່າ "ພໍແລ້ວ" ລະຫວ່າງການປະທ້ວງໃນວັນເສລີຂາວສານໂລກ.

ລາຍ​ງານ​ໃໝ່​ທີ່ໄດ້​ເຜີຍ​ແຜ່​ໂດຍ​ອົງການ​ສັງ​ເກດ​ການ​ອິດສະຫຼະ ຟຣີດອມ ຮາວ​ ກ່າວ​
ວ່າ ​ຫລັກການ​ປະຊາທິປະ​ໄຕ​ເຊັ່ນ​ວ່າອະທິປະໄຕຂອງການ​ເລືອ​ກຕັ້ງ ​ແລະ​ເສລີພາບ​
ຂ່າວສານ ກຳລັງ​ອ່ອນ​ແອ​ລົງ​ຢູ່​ທົ່ວ​ໂລກ​ເປັນ​ເວລາ 12 ປີຕິ​ດຕໍ່​ກັນ.

Freedom House: Democracy Scores for Most Countries Weaken for 12th Consecutive Year
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ທ່ານອັດ​ຈ໌ ພູ​ດີງຕັນ ນັກປາດ​ທີ່​ໜ້າ​ນັບຖື​ ຈາກ ​ຟຣີດອມ ຮາວ​ສ໌ ​ເພື່ອການ​ຄົ້ນຄວ້​າ​ປະ
ຊາທິປະ​ໄຕ ຜູ້​ທີ່​ໄດ້​ກ່າວ​ຕໍ່ ວີ​ໂອ​ເອ ກ່ອນ​ໜ້າ​ເຜີຍ​ແຜ່​ລາຍ​ງານ​ວ່າ “ມີ​ຫລາຍໆ​ປະ​ເທດ
ອີກ ​ໃນ​ກໍລະນີ ​ປີ 2017ທີ່ສະ​ແດງ​ການ​ຫລຸດຜ່ອນລົງ​ໃນ​ດ້ານເສລີພາບ ​ແທນ​ທີ່​ສະ​
ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ການ​ປັບປຸງ​ຂຶ້ນ.”

ປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ ທ່ານດໍໂນລ ທຣໍາ ຮ່ວມກອງປະຊຸມນັກຂ່າວ ທີ່ທຳນຽບຂາວ.
ປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ ທ່ານດໍໂນລ ທຣໍາ ຮ່ວມກອງປະຊຸມນັກຂ່າວ ທີ່ທຳນຽບຂາວ.

ອີງ​ຕາ​ມຟຣີດອນ​ ຮາວ​ສ໌ ທີ່​ໄດ້​ວິ​ເຄາະ​ຂໍ້​ມູນ​ຈາກ 195 ປະ​ເທດ​ ໃນ​ປະຕິທິນ​ປີ 2017
ນັ້ນ 88 ປະ​ເທດ​ໄດ້​ຄະ​ແນນ “​ເສລີ” 58 ປະ​ເທດ​ ໄດ້​ຄະ​ແນນ “​ເສລີບາງສ່ວນ” ​ແລະ
49 ປະ​ເທດ​ໄດ້​ຄະ​ແນນ “ບໍ່​ມີ​ເສລີພາບເລີຍ” ຢູ່​ໃນ​ລາຍ​ງານ​ເທື່ອ​ສຸດ​ທ້າຍ.

ແມ່ຍິງຊາວໂຣຮິງຢາຄົນນຶ່ງ ນຸ່ງເສື້ອກັນໜາວ ຢູ່ນອກຕູບຂອງລາວ ທີ່ສູນອົບພະຍົບ ລາບູກາລີ ປະເທດບັງກລາແດັສ.
ແມ່ຍິງຊາວໂຣຮິງຢາຄົນນຶ່ງ ນຸ່ງເສື້ອກັນໜາວ ຢູ່ນອກຕູບຂອງລາວ ທີ່ສູນອົບພະຍົບ ລາບູກາລີ ປະເທດບັງກລາແດັສ.

ຢູ່ອາ​ເມ​ລິ​ກາ​ເໜືອ ພົບ​ເຫັນຮ່ວມ​ຢູ່​ລາຍ​ງານ​ທີ່​ສຳຄັນ ​ໄດ້ເຫັນ​ຄວາມ​ອ່ອນ​ແອ​ຂອງ​
ສະຫະລັດ ທີ່​ເປັນ​ແຊມ​ປ້ຽນຂອງ​ປະຊາທິປະ​ໄຕ ທີ່​ຍິ່ງມີຄວາມ​ສັບສົນ ​ຕື່ມໂດຍ​ການ
​ສືບສວນ​ຂອງ​ໄອ​ຍະ​ການ​ພິ​ເສດ ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ແຊກ​ແຊງ​ຂອງຣັດ​ເຊຍ ​ໃນ​ການ​ເລືອກ
​ຕັ້ງ​ປະທາ​ນາ​ທິບໍດີ​ປີ 2016.

ປະທານາທິບໍດີ ເອກົວດໍ ທ່ານເລນິນ ໂມຣີໂນ ກຳລັງຖະແຫລງການ ໃນຂະນະທີ່ພັນລະຍາ ທ່ານນາງ ໂຣຊິໂອ ກອນຊາເລ ຢືນຟັງທ່ານ.
ປະທານາທິບໍດີ ເອກົວດໍ ທ່ານເລນິນ ໂມຣີໂນ ກຳລັງຖະແຫລງການ ໃນຂະນະທີ່ພັນລະຍາ ທ່ານນາງ ໂຣຊິໂອ ກອນຊາເລ ຢືນຟັງທ່ານ.

ທ່ານ​ພູ​ດິງຕັນ ຜູ້​ໃຫ້​ຂໍ້​ສັງ​ເກດ​ໃນ​ການ​ໃຊ້​ເງິນ​ໂຄສະນາ​ຫາ​ສຽງ​ຫລາຍ​ເກີນ​ໄປ ​ແລະ​
ກົດໝາຍ​ລັດ ​ເຮັດ​ໃຫ້ການ​ລົງ​ຄະ​ແນນ​ສຽງ​ມີ​ຄວາມ​ລຳບາກ​ທີ່​ເປັນຄວາ​ມຈິງ​ສຳຄັນ​ວ່າ
ສາມາດ​ພິຈາລະນາ​ດຳ​ເນີນ​ການ​ເລືອກ​ຕັ້ງ.

ຊາວຊິມບັບເວກຳລັງພາກັນສະຫລອງ ທີນະຄອນຮາຣາຣີ ວັນທີ 21 ພະຈິກ 2017 ຫລັງຈາກປະທານາທິບໍດີ ໂຣເບີດ ມູກາບີ ລາອອກຈາກຕຳແໜ່ງ.
ຊາວຊິມບັບເວກຳລັງພາກັນສະຫລອງ ທີນະຄອນຮາຣາຣີ ວັນທີ 21 ພະຈິກ 2017 ຫລັງຈາກປະທານາທິບໍດີ ໂຣເບີດ ມູກາບີ ລາອອກຈາກຕຳແໜ່ງ.

ຢູ່​ໃນ​ການ​ຊັ່ງ​ຊາ​ຂອງ​ສະຫະ​ລັດ ​ຟຣີດອມ ຮາວ​ສ໌ ​ໄດ້​ຊີ້​ແນະ ​ຕໍ່​ຈັນ​ຍາ​ບັນ​ການ​ປະ​ເຊີນ
​ໜ້​າລັດຖະບານປັດຈຸບັນ ຮວມທັງຄວາມ​ສຳພັນ​ທຸລະ​ກິດຂອງ​ຄອບ​ຄົວຂອງທ່ານ​ທຣໍາ
​ແລະ​ໂອກາດ​ສຳລັບ​ການ​ຂັດ​ແຍ້​ງ​ຜົນ​ປະ​ໂຫຍ​ດ ພ້ອມ​ທັງ​ການ​ຕັດສິນ​ໃຈ​ຂອງ​ປະທາ
ນາທິບໍດີ ທີ່​ບໍ່​ເປີດ​ເຜີຍ​ເລື່ອງ​ເສຍ​ພາສີຂອງທ່ານ.

ທຳນຽບຂາວ​ໄດ້​ໃຫ້​ຂໍ້​ສັງ​ເກດ​ການ​ດຳ​ເນີນ​ກວດເກັບ​ພາສີ​ວ່າ​ເປັນຄວາມຈິງ​ໃນ​ການ​ບໍ່
​ເຜີຍ​ແຜ່​ການ​ເສຍ​ພາສີ​ຂອງ​ທ່ານ​ທຣໍາ.

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