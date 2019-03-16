ການປະຊຸມປະຈຳປີຂອງສອງສະພາ ຄືສະພາປະຊາຊົນແຫ່ງຊາດຂອງຈີນແລະ ສະພາທີ່ໃຫ້ຄຳປຶກສາສູງສຸດທາງດ້ານການເມືອງໄດ້ອັດການສົນທະນາຫາລືເປັນເວລາສອງອາທິດໃນວັນສຸກວານນີ້ ຊຶ່ງພາໃຫ້ພວກນັກສັງເກດການ ບໍ່ມີເຫດຜົນໃດໆທີ່ຈະເຊື່ອວ່າ ບັນຫາທີ່ສຳຄັນໆທາງດ້ານການເມືອງ ໄດ້ມີການອະພິປາຍກັນຢ່າງກວ້າງຂວາງ.
ແຕ່ແທນທີ່ຈະເປັນຈັ່ງຊັ້ນ ພວກເຂົາເຈົ້າກ່າວວ່າ ຄະນະຜູ້ແທນ ເກືອບ 3000 ຄົນ ຊຶ່ງເປັນສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນແຫ່ງຊາດ ຫຼື NPC ແລະສະພາທີ່ປຶກສາທາງດ້ານການເມືອງຂອງປະຊາຊົນຈີນຫຼື CPPCC ເຮັດໃຫ້ກຸ່ມດັ່ງກ່າວມີເຊື່ອໝັ້ນໜ້ອຍລົງ ໃນການທີ່ຈະທ້າທາຍຕໍ່ເຈົ້າໜ້າທີ່.
ທ່ານ Steve Tsang ຜູ້ອຳນວຍການ ສະຖາບັນຈີນ ຢູ່ທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລ SOAS ໃນນະຄອນລອນດອນ ກ່າວວ່າ “ເປັນທີ່ຈະແຈ້ງ ທ່ານສີ ຈິ້ນຜິງ ໄດ້ຮັບຄວາມກົນດັນ ແລະແນ່ນ່ອນທ່ານພວມຖືກກົດດັນ ຮູ້ສຶກຂ້ອນຂ້າງຕົກຢູ່ໃນສະພາບທີ່ບໍ່ໝັ້ນຄົງປານໃດ ບໍ່ແມ່ນແບບໜ້າຢ້ານ ແຕ່ຂ້ອນຂ້າງທີ່ບໍ່ໝັ້ນຄົງ. ທ່ານຈະບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ບຸກຄົນໃດກໍຕາມ ກ່າວໃນສິ່ງໃດສິ່ງນຶ່ງ ແລະແມ່ນໃຜຈະຕົກຢູ່ໃນຄວາມສ່ຽງ.”
ທ່ານ Tsang ກ່າວຕື່ມວ່າ ການປະຊຸມປະຈຳປີຂອງສອງສະພາ ໃນປີນີ້ ແມ່ນເຕັມໄປດ້ວຍ “ຄວາມໜ້າເບື່ອແລະບໍ່ມີຫຍັງຕື່ນເຕັ້ນ” ດັ່ງທີ່ທ່ານໄດ້ຄາດຄະເນໄວ້.
ສື່ມວນຊົນຂອງທາງການຈີນລາຍງານວ່າ ເລຂາທິການຂອງສະພາປະຊາຊົນແຫ່ງຊາດ ໄດ້ຮັບເອົາຂໍ້ສະເໜີ 491 ຂໍ້ ການນຳສະເໜີຮ່າງກົດໝາຍ 487 ສະບັບ ແລະລະບຽບການ 4 ສະບັບ ທີ່ຈະຍື່ນອົງການດັ່ງກ່າວ.
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