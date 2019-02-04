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​ພະສັນ​ຕະ​ປາ​ປາ ແຟ​ຣນ​ຊິ​ສ ຊົງປະພາດ ​ແຫຼມ​ ອາ​ຣາ​ເບຍ ເປັນເທຶ່ອ​ທຳ​ອິດ

ພະສັນ​ຕະ​ປາ​ປາ ແຟ​ຣນ​ຊິ​ສ ໄດ​ຖືກ​ຕ້ອນ​ຮັບ​ໂດຍ ອົງ​ມົງ​ກຸດ​ ອາ​ບູ ດາ​ບີ ​ເຈົ້າ​ຟ້າ​ຊາຍ​ເຊກ​ສ໌ ໂມ​ຮຳ​ເມັດ ບິນ ຊາ​ອິດ ອາ​ລ ນາ​ຢານ ວັນ​ທີ 3 ກຸມ​ພາ 2019.

ເບິ່ງຄວາມເຫັນ

ສະ​ຫະ​ລັດ ອາ​ຣັບ​ເອ​ເມີ​ເຣັ​ສ ໄດ້​ຕ້ອນ​ຮັບ​ພະສັນ​ຕະ​ປາ​ປາ ແຟ​ຣນ​ຊິ​ສ ດ້ວຍ​ພິ​ທີ ໃນ​
ວັນ​ຈັນ​ມື້​ນີ້ ໃນ​ຖາ​ນະ​ເປັນ​ຜູ້​ນຳ​ໂລກ​ຂອງ​ສາ​ສ​ໜາ​ໂຣ​ມັນ​ຄາ​ໂທ​ລິກ ທີ່ໄດ້​ເດີນ​ທາງ
ປະພາດ​ເປັນ​ເທື່ອ​ທຳ​ອິດທີ່​ບໍ່​ມີ​ມາ​ກ່ອນ ໂດຍ​ພະ​ສັນ​ຕະ​ປາ​ປາ​ຢູ່​ແຫຼມ​ອາ​ຣາ​ເບຍ.

ຮ່ວມ​ຢູ່​ໃນ​ການ​ຕ້ອນ​ຮັບພະສັນ​ຕະ​ປາ​ປາ ຢູ່​ທີ່​ທຳ​ນຽບ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ກໍໄດ້​ມີ​ອົງ​ມົງ​
ກຸດ​ອາ​ບູ ດາ​ບີ ​ເຈົ້າ​ຟ້າ​ຊາຍ​ເຊກ​ສ໌ ໂມ​ຮຳ​ເມັດ ບິນ ຊາ​ອິດ ອາ​ລ ນາ​ຢານ.

ພະສັນ​ຕະ​ປາປາແຟ​ຣນ​ຊິ​ສ ແລະ​ເຊກ​ສ໌ ອາ​ສ​ຊາ​ເມັດ ແອ​ລ-ຕາ​ເຢບ ອີ​ມາມ​ໃຫຍ່
​ຂອງ​ອີ​ຢິບ ອາ​ລ-ອາ​ສ​ຮາ​ຣ ທີ່ສຶ​ບ​ທອດບັນ​ລັງ​ມາ​ເປັນ​ເວ​ລາ 1,000 ປີ ຂອງ​ສາ​ສ​ໜາ
​ຊຸນນີ​ອິ​ສ​ລາມ ມີ​ກຳ​ນົດຈະ​ກ່າວ​ຄຳປາໄສໃນ​ວັນ​ຈັນ​ມື້​ນີ້ ຢູ່​ “ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ພະລາດອນ
ພາບ​ມະ​ນຸດ​ສະ​ທຳ.” ເຂົ້າ​ຮ່ວມໃນກອງ​ປະ​ຊຸມ​ດັ່ງ​ກ່າວກໍ​ຈະ​ມີ​ຊາວ​ມຸ​ສ​ລິມ ​ຊາວຄ​ຣິ​ສ
​ຕຽນ ແລະຊາ​ວຢີວ​ຫຼາຍ​ຮ້ອຍ​ຄົນ ​ຊາວຮິນ​ດູ ຊາວ​ພຸດ ​ແລະ​ບັນ​ດາ​ຜູ້​ນຳ​ສາ​ສ​ໜາ​ອື່ນໆ.

ກອງ​ປະ​ຊຸມ ແລະ​ການ​ປາ​ກົດ​ໂຕ​ຂອງພະ​ສັນ​ຕະ​ປະ​ປາ ເປັນ​ພາກ​ສ່ວນ​ທັ​ງ​ໝົດ​ໃນ ການຜ່ອນສັ້ນຜ່ອນຍາວຂອງ​ອີ​ເມີ​ເຣັ​ສ ທັງເພື່ອສະແດງໃຫ້​ເຫັນເຖິງ​ການ​ເປີດກວ້າງ
​ແກ່​ຄວາມ​ເຊື່ອ​ຖືຂອງສາສະໜາ​ອື່ນໆ.

ທ່ານ​ມາ​ຣ​ໂກ ອິມ​ປາກ​ລິ​ອາ​ສ​ໂຊ ປະ​ທານ​ປະ​ຊາ​ຄົມ ແຊນ​ຕ໌​ອີ​ກີ​ດີ​ໂອ ທີ່​ເປັນ​ຫ້ອງ​
ກາ​ນ​ຈັດ​ຕັ້ງຄາ​ໂທ​ລິກ ກ່າວ​ຕໍ່​ອົງ​ການ​ຂ່າວ​ເອ​ພີ​ວ່າ “ນີ້ເປັນ​ແນວທາງ​ໃໝ່​ສຳລັບໂລກ
​ມຸ​ສ​ລິມ ທີ່​ພາຍ​ໃນການໂອ້​ລົມສົນ​ທະ​ນາກັນ ພວກເພິ່ນໄດ້ເວົ້າເຖິງ​ການ​ເຊື່ອມ​ໂຍງ
​ສາ​ສະ​ໜາທົ່ວໄປ​ເຂົ້າຫາກັນນອກເໜືອໄປ​ຈາກພື້ນ​ຖານ​ຄວາມ​ສຳ​ພັນ
ຄ​ຣິ​ສ-ມຸ​ສ​ລິມ.”

ໃນ​ວັນ​ອັງ​ຄານມື້ອື່ນ ພະສັນ​ຕະ​ປະ​ປາ​ຈະ​ຈັດໃຫ້ມີ​ການ​ສູດ​ມົນ​ໃຫຍ່​ ຢູ່ໃນ​ນະ​ຄອນ​
ອາ​ບູ ດາ​ບີ ກ່ອນ​ເດີນ​ທາງ​ກັບ​ສູ່​ນະ​ຄອນຫຼວງ​ໂຣມ.

ໂບດ​ຄາ​ໂທ​ລິກ​ເຊື່ອ​ວ່າ ​ມີ​ຊາວ​ຄາ​ໂທ​ລິກ​ຫຼາຍ​ເຖິງນຶ່ງ​ລ້ານ​ຄົນ​ຢູ່​ໃນ ສະ​ຫະ​ລາດຊະ
ອານາຈັກ​ອີ​ເມີ​ເຣັ​ສ ຊຶ່ງ​ສ່ວນ​ໃຫຍ່​ແມ່ນມາ​ຈາກ​ຟິ​ລິບ​ປິນ ແລະ​ອິນ​ເດຍ ແລະ​ໄດ້​ປ່ອຍ​
ຄອບ​ຄົວ​ໄວ້​ຢູ່​ເບື້ອງ​ຫຼັງ​ເພື່ອ​ມາ​ເຮັດ​ວຽກ​ຢູ່​ອີ​ເມີ​ເຣັ​ສ ບ່ອນ​ທີ່​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ໄດ້ມາ​ປະ​ເຊີນ
​ໜ້າຄວາມ​ບໍ່​ແນ່ນອນຂອງສະ​ພາບ​ວຽກ​ງານ.

ອ່ານ​ຂ່າວ​ນີ້​ເພີ້ມ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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