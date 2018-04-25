ທ່ານ ເອມມານູແອລ ມາກຣົງ (Emmanuel Macron) ປະທານາທິບໍດີ ຝຣັ່ງ ໄດ້ມ້ວນທ້າຍການຢ້ຽມຢາມສະຫະລັດຢ່າງເປັນທາງການໃນວັນພຸດມື້ນີ້ ດ້ວຍການກ່າວ
ຄໍາປາໄສຢູ່ກອງປະຊຸມຮ່ວມ ຂອງລັດຖະສະພາສະຫະລັດ ແລະກອງປະຊຸມທີ່ເປີດ
ໃຫ້ ພວກນັກສຶກສາຊັກຖາມ ຢູ່ທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລ ຈອດຈ໌ ທາວ (Georgetown).
ໃນໄລຍະທີ່ທໍາການຢ້ຽມຢາມສະຫະລັດ ເປັນເວລາ 3 ວັນຢູ່ນັ້ນ, ທ່ານມາກຣົງ ກັບປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານດໍໂນລ ທຣໍາ ໄດ້ສົນທະນາກັນ ກ່ຽວກັບເລື່ອງການຄ້າສອງຝ່າຍ, ເລື່ອງດິນຟ້າອາກາດ, ເລື່ອງອີຣ່ານ ແລະຊີເຣຍ. ນາງ ຊລາຕິກາ ໂຮກ (Zlatica Hoke) ນັກຂ່າວຂອງວີໂອເອ ລາຍງານວ່າ ຜູ້ນໍາສອງທ່ານນີ້ ບໍ່ໄດ້ໃຫ້ຄວາມສໍາຄັນ ຕໍ່ສິ່ງທີ່ພວກເພິ່ນບໍ່ເຫັນພ້ອມນໍາກັນ ແລະໄດ້ເນັ້ນໃຫ້ເຫັນ ເຖິງສາຍພົວພັນອັນໃກ້ຊິດ ຢ່າງເປັນປະຫວັດການ ຂອງສອງປະເທດ ພ້ອມທັງຄວາມເປັນເພື່ອນມິດກັນ ແບບສະໜິດແໜ້ນ ໃນນາມສ່ວນຕົວຂອງພວກທ່ານອີກດ້ວຍ ຊຶ່ງບົວສະຫວັນ ຈະມີ
ລາຍລະອຽດ ມາສະເໜີທ່ານໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.
ໃນຂະນະທີ່ໄດ້ພາກັນສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມອົບອຸ່ນດ້ວຍການໃຊ້ຖ້ອຍຄໍາ ແລະທ່າ
ທາງຕ່າງໆນັ້ນ, ທັງທ່ານທຣໍາ ແລະທ່ານມາກຣົງ ຕ່າງກໍຮັບຮູ້ວ່າ ພວກເພິ່ນ ຕ້ອງໄດ້ດໍາ
ເນີນງານຮ່ວມກັນ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ຄວາມເຫັນທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ເຊັ່ນເລືອງການປ່ຽນແປງ
ຂອງດິນຟ້າອາກາດ ແລະຂໍ້ຕົກລົງກ່ຽວກັບອາວຸດນີວເຄລຍກັບອີຣ່ານ ຖືກແກ້ໄຂໄປ.
ທ່ານດໍໂນລ ທຣໍາ, ຜູ້ນໍາຂອງສະຫະລັດໃຫ້ຄໍາເຫັນວ່າ ອັນນີ້ເປັນຂໍ້ຕົກລົງບົນພື້ນຖານ
ທີ່ມີຄວາມເນົ່າເປື່ອຍ. ມັນເປັນຂໍ້ຕົກລົງທີ່ຂີ້ຮ້າຍຫລາຍ. ມັນເປັນຂໍ້ຕົກລົງທີ່ມີໂຄງ
ຮ່າງບໍ່ດີ. ມັນກໍາລັງຈະພັງລົງ, ທີ່ຈິງແທ້ ມັນບໍ່ຄວນຈະເຮັດຂຶ້ນມາເລີຍ. ຂ້າພະເຈົ້າ
ຂໍຕໍາໜິລັດຖະສະພາ. ຂ້າພະເຈົ້າຕ້ອງຕິຕຽນຫລາຍໆຄົນ ທີ່ປ່ອຍໃຫ້ມີຂໍ້ຕົກລົງອັນ
ນີ້ເກີດຂຶ້ນ. ແຕ່ວ່າ ມັນບໍ່ຄວນຈະມີຂຶ້ນເລີຍ. ແລະພວກເຮົາຈະໄດ້ຮູ້ດອກວ່າ ຈະມີ
ຫຍັງເກີດຂຶ້ນໃນວັນທີ 12 ນີ້."
ທ່ານທຣໍາເວົ້າວ່າ ທ່ານຈະບໍ່ໃຫ້ການຢັ້ງຢືນຄືນຕໍ່ຂໍ້ຕົກລົງນີ້ ພາຍໃນວັນທີ 12 ພຶດສະ
ພາ ເມື່ອມັນຮອດກໍານົດ ເວັ້ນເສຍແຕ່ວ່າ ຂໍ້ຕົກລົງນັ້ນ ຈະຖືກ “ດັດແກ້” ໃຫ້ລວມເອົາ
ຄໍາໝັ້ນສັນຍາຂອງອີຣ່ານວ່າ ປະເທດດັ່ງກ່າວຈະຍຸຕິໂຄງການລູກສອນໄຟຂີປະນາວຸດ
ອັນຮ້າຍແຮງຂອງຕົນ ແລະຢຸດເຊົາ ທໍາການແຊກແຊງເຂົ້າໃນ ກິດຈະການຂອງປະເທດ
ຢູ່ໃນຂົງເຂດພາກພື້ນນັ້ນ ເຂົ້າຢູ່ນໍາ. ສ່ວນທ່ານ ມາກຣົງ (Macron) ນັ້ນກໍໄດ້ເຫັນດີວ່າ
ບັນຫາເຫລົ່ານີ້ ຕ້ອງໄດ້ຖືກແກ້ໄຂໃນໄລຍະຍາວ.
ທ່ານມາກຣົງໄດ້ເວົ້າວ່າ "ກໍຄືດັ່ງທີ່ປະທານາທິບໍດີທຣໍາໄດ້ກ່າວໄປນັ້ນແລ້ວ. ພວກເຮົາ
ມີເລື່ອງອາວຸດນີວເຄລຍ ໃນໄລຍະສັ້ນ. ພວກເຮົາມີເລື່ອງອາວຸດນີວເຄລຍຢູ່ໃນ
ໄລຍະຍາວ. ພວກເຮົາມີການເຄື່ອນໄຫວດ້ານຂີປະນາວຸດ. ພວກເຮົາມີເລື່ອງການ
ມີໜ້າຂອງອີຣ່ານ ຢູ່ໃນຂົງເຂດພາກພື້ນນັ້ນ. ພວກເຮົາຢາກແກ້ໄຂສະພາບການນີ້."
ແຕ່ວ່າຝຣັ່ງ, ເຢຍຣະມັນ, ແລະອັງກິດເວົ້າວ່າ ອີຣ່ານໄດ້ປະຕິບັດໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບສັນ
ຍາທີ່ມີຢູ່ໃນປັດຈຸບັນນີ້ແລ້ວ ແລະຝ່າຍອື່ນໆຂອງສັນຍາຕ້ອງໄດ້ປະຕິບັດຕາມຂໍ້ຜູກພັນ
ຂອງຕົນໃຫ້ໄດ້. ອີງຕາມນັກວິເຄາະເຫດການ ຈອນ ແກລສເຊີ (John Glasser) ຈາກສະຖາບັນຄາໂຕ (CATO) ແມ່ນວ່າ, ທ່ານມາກຣົງຂ້ອນຂ້າງຢາກຈະເຕືອນໃຫ້
ທ່ານທຣໍາຮູ້ວ່າ ຖ້າຫາກສະຫະລັດຖອນໂຕ ອອກຈາກສັນຍານັ້ນມັນກໍຈະເຮັດໃຫ້
ຄວາມເຊື່ອຖື ຂອງປະເທດນີ້ເຊື່ອມລົງ. ທ່ານໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດດັ່ງນີ້
“ທ່ານທຣໍາສາມາດທີ່ຈະທໍາການກົດດັນຕໍ່ປະເທດຢູໂຣບ ໃຫ້ເຮັດຂໍ້ຕົກລົງຕິດແນບ
ຊຶ່ງເປັນຂໍ້ຕົກລົງເພີ້ມເຕີມຂອງຂໍ້ຕົກລົງເລື່ອງນີວເຄລຍ, ແຕ່ວ່າ ກໍຕ້ອງມີການແກ້ໄຂ
ບັນຫາ ທີ່ບໍ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບນີວເຄລຍ ເຊັ່ນລູກສອນໄຟຂີປະນາວຸດ ຫລື ການປະພຶດ
ຂອງອີຣ່ານຢູ່ໃນພາກພື້ນແລະການສະໜັບສະໜຸນແກ່ກຸ່ມທີ່ເຮັດວຽກໃຫ້ແກ່ອີຣ່ານ
ນັ້ນ. ແລະບັນດາປະເທດຢູໂຣບ ກໍາລັງດໍາເນີນງານຮ່ວມກັນ ກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້ ເພື່ອ
ພະຍາຍາມເຮັດໃຫ້ຄວາມກັງວົນໃຈ ຂອງທ່ານທຣໍາງຽບລົງ ແຕ່ວ່າ ພວກປະເທດດັ່ງ
ກ່າວຈະເຫັນດີເຮັດເຊັ່ນນັ້ນ ກໍຕໍ່ເມື່ອວ່າ ທ່ານທຣໍາຈະຕົກລົງ ທີ່ຈະບໍ່ຍົກເລີກສັນ
ຍານີວເຄລຍດັ່ງກ່າວເທົ່ານັ້ນ.”
ນັກວິເຄາະເຫດການ ແມັດຕີວ ໂຄຣນິກ (Matthew Kroenig) ຈາກສະພາວ່າດ້ວຍ
ມະຫາສະໝຸດແອັດລັງຕິກເວົ້າວ່າ, ຖ້າຫາກທ່ານທຣໍາຫັນມາທໍາຄວາມເຂົ້າໃຈ ກັບບັນ
ດາປະເທດພັນທະມິດໃນຢູໂຣບ ມັນກໍຈະເປັນໄປໄດ້ຫລາຍຢູ່ ທີ່ວ່າບັນດາປະເທດດັ່ງ
ກ່າວ ຈະພະຍາຍາມນຳເອົາຣັດເຊຍ ແລະຈີນເຂົ້າມາຮ່ວມ ໃນສັນຍາແນບຕິດນີ້ ກ່ອນ
ຈະກ້າວໄປລົມກັບອີຣ່ານ. ທ່ານ ໂຄຣນິກ (Kroenig) ກ່າວດັ່ງນີ້
"ແລະຣັດເຊຍ ທີ່ຈິງແທ້ ອາດຈະໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ ທາງດ້ານເສດຖະກິດ ໃນການ
ດັດແກ້ຂໍ້ຕົກລົງດັ່ງກ່າວແບບນີ້ ອີກດ້ວຍ ເພາະວ່າປະເທດດັ່ງກ່າວ ກໍາລັງສະໜອງ
ເທັກໂນໂລຈີນີວເຄລຍໃນທາງສັນຕິ ໃຫ້ແກ່ອີຣ່ານຢູ່."
ສ່ວນທາງອີຣ່ານນັ້ນ ແມ່ນບໍ່ໄດ້ສົນໃຈ ກັບການເຈລະຈາຄືນ ສຳລັບຂໍ້ຕົກລົງດັ່ງກ່າວ
ທັງຂູ່ວ່າ ຈະທໍາການຕອບໂຕ້ຄືນ ຖ້າຫາກວໍຊິງຕັນຖອນໂຕອອກຈາກຂໍ້ຕົກລົງທີ່ວ່ານັ້ນ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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