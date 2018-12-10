ປະທານາທິບໍດີຝຣັ່ງ ທ່ານເອມານູແອລ ມາຄຣົງ ຈະກ່າວຕໍ່ປະເທດຊາດໃນວັນຈັນມື້ນີ້ ໃນການຕອບຮັບ ການປະທ້ວງ “ເສື້ອກັນໜາວສີເຫຼືອງ” ທີ່ໄດ້ພາກັນເດີນຂະບວນຢ່າງໃຫຍ່ໃນທົ່ວປະເທດ ໃນຮອບ 4 ທ້າຍສັບປະດາມາແລ້ວ.
ກ່ອນການກ່າວຄຳປາໄສ ໃນແລງວັນຈັນວານມື້ນີ້ ທ່ານມາຄຣົງວາງແຜນວ່າຈະພົບປະກັບເຈົ້າໜ້າທີ່ສະຫະພັນ, ພວກນັກກົດໝາຍທ້ອງຖິ່ນ ແລະຜູ້ນຳທາງດ້ານທຸລະກິດ ເພື່ອໂອ້ລົມສົນທະນາ ເພື່ອວາງແຜນຮັບມືກັບການປະທ້ວງທີ່ບາງຄັ້ງ ກໍຮຸນແຮງ ທີ່ໄດ້ກໍ່ຄວາມວຸ້ນວາຍ ໃນຊ່ວງເທດສະການບຸນນີ້.
ພວກພະນັກງານ ໃນທົ່ວປະເທດຝຣັ່ງ ໄດ້ພາກັນ ປັດກວາດມ້ຽນມັດຊາກຫັກພັງ ສິ່ງຂອງເສດເຫຼືອຕ່າງໆຈາກພວກປະທ້ວງ ທີ່ໄດ້ພາກັນແກ່ວງກ້ອນຫີນ, ຈູດເຜົາລົດ ແລະທັບມ້າງຫ້າງຮ້ານທຸລະກິດອື່ນໆ ໃນຊ່ວງທ້າຍສັບປະດາຜ່ານມານີ້.
ໃນເຊົ້າວັນອາທິດວານນີ້, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດຝຣັ່ງ ໄດ້ຊຸກຍູ້ໃຫ້ ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານດໍໂນລ ທຣຳ ບໍ່ໃຫ້ເຂົ້າໄປແຊກແຊງການເມືອງໃນຝຣັ່ງ, ຊຶ່ງມີຂຶ້ນຫຼັງຈາກທີ່ທ່ານທຣຳ ໄດ້ຂຽນລົງໃນທລິດເຕີຣ໌ ໃນສັບປະດາທີ່ມີການປະທ້ວງໃນປາຣີນັ້ນ.
“ພວກເຮົາບໍ່ຖືເອົາຕາມການເມືອງອາເມຣິກັນ ເຂົ້າມາໃນລະບົບຂອງພວກເຮົາ ແລະພວກເຮົາກໍຢາກໃຫ້ມັນເປັນເຊັ່ນນັ້ນຕອບແທນ,” ຊຶ່ງທ່ານ ຈີນ-ອີຟ ເລີ ໄດຣອັນ ໄດ້ບອກກັບ ໂທລະພາບ LCI ໄປ.
“ຂ້າພະເຈົ້າເວົ້າຕໍ່ທ່ານທຣຳ ແລະ ປະທານາທິບໍດີຝຣັ່ງ ກໍກ່າວເຊັ່ນນີ້ ເຊັ່ນກັນວ່າ: ປ່ອຍໃຫ້ປະເທດຂອງພວກເປັນໄປເອງ.”
ທ່ານເລີ ໄດຣອັນ ໄດ້ໂຕ້ຕອບຂໍ້ຂຽນຂອງປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທີ່ໄດ້ຂຽນລົງໃນທສິດເຕີຣ໌ ໃນວັນເສົາຜ່ານມານີ້.
“ມັນເປັນວັນແລະຄ່ຳຄືນທີ່ໂສກເສົ້າຫຼາຍໃນປາຣີ. ບາງທີ່ ມັນອາດເຖິງເວລາແລ້ວທີ່ຈະເສັດສິ້ນຂໍ້ຕົກລົງປາຣີ ທີ່ແພງແລະຂີ້ຮ້າຍທີ່ສຸດ ແລະສົ່ງເງິນຄືນໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນຝຣັ່ງ ໃນຮູບແບບຂອງການເກັບພາສີຕ່ຳລົງ ບໍໍໍ?” ຊຶ່ງທ່ານທຣຳໄດ້ຂຽນລົງໄປ.
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