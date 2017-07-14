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ປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ຮ່ວມສະຫຼອງ ວັນຊາດຝຣັ່ງ ທີ່ນະຄອນ ປາຣີ

ປະທານາທິບໍດີຝຣັ່ງ ທ່ານເອັມມານູແອລ ມາກຣົງ (ຂວາ) ແລະ ປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ ທ່ານດໍໂນລ ທຣຳ ຊົມການສວນສະໜາມ ຂອງກອງທັບ ຮວມທັງ ການບິນຜ່ານ ຂອງເຮືອບິນລົບອາຍພົ່ນ. (14 ກໍລະກົດ 2017)

ປະທານາທິບໍດີ​ສະຫະລັດ ທ່ານ​ດໍ​ໂນ​ລ ທຣຳ ​ເປັນ​ແຂກ​ຜູ້​ມີ​ກຽດ ເຂົ້າຮ່ວມໃນ​ໂອກາດ
​ການ​ສະຫຼອງ​ວັນຊາດ​ຂອງຝຣັ່ງທີ່​ມີ​ການສະ​ແດງ​ທີ່​ສຳຄັນຮວມທັງໜ່ວຍ​ດຸລິ​ຢາງ​ຂອງ
​ກອງທັບ ​ແລະ​ການບິນ​ຜ່ານ ຂອງ​ເຮືອບິນ​ລົບ​ອາຍ​ພົ່ນ ​ສະຫະລັດ ພ້ອມ​ທັງ​ການ​ເດີນ​ສວນສະໜາມ​ຂະໜາດ​ໃຫຍ່ ​ເພື່ອ​ສະ​ເຫຼີມສະຫລອງ ວັນຄົບຮອບ​ນຶ່ງ​ຮ້ອຍ​ປີ ​ໃນ​ການ
​ເຂົ້າຮ່ວມ​ສົງຄາມ​ໂລກ​ຄັ້ງທີ 1 ຂອງ​ສະຫະລັດ.

ທຸງຊາດ​ຂອງຝຣັ່ງ ​ແລະ​ອາ​ເມຣິກັນ ​ໄດ້​ປິວ​ສະ​ບັດ​ຢູ່​ຕາມ​ຖະໜົນ Champs Elysees
ບ່ອນ​ທີ່​ທະຫານ​ອາ​ເມຣິກັນ ມີ​ກຳນົດ​ທີ່​ຈະ​ນຳໜ້າການ​ເດີນ​ສວນສະໜາມ​ຮ່ວມ​ກັບ​ທະ
ຫານ​ຝຣັ່ງບຫຼາຍພັນ​ຄົນ.

ມີ​ຕຳຫຼວດ ຫຼາຍກວ່າ 3,500 ຄົນ ​ເຂົ້າປະຈຳການ ​ຢູ່​ຕາມ​ຈຸດ​ຕ່າງໆ​ ໃນ​ເສັ້ນທາງ​ເດີນ​
ສວນສະໜາມ ​ເພື່ອ​ປ້ອງ​ກັນ​ການ​ໂຈມ​ຕີ​ຂອງພວກ​ກໍ່​ການ​ຮ້າຍ​ທີ່​ອາດຈະ​ມີ​ຂຶ້ນ.

ສ່ວນນຶ່ງ ຂອງກຳລັງທະຫານ ເທິງຫຼັງມ້າ ຂອງຝຣັ່ງ ເດີນສວນສະໜາມ ຜ່ານປະຕູໄຊ ສະຫຼອງຄົບຮອບ 100 ປີ ໃນການເຂົ້າສູ່ ສົງຄາມໂລກ ຄັ້ງທີ 1 ຂອງສະຫະລັດ
ສ່ວນນຶ່ງ ຂອງກຳລັງທະຫານ ເທິງຫຼັງມ້າ ຂອງຝຣັ່ງ ເດີນສວນສະໜາມ ຜ່ານປະຕູໄຊ ສະຫຼອງຄົບຮອບ 100 ປີ ໃນການເຂົ້າສູ່ ສົງຄາມໂລກ ຄັ້ງທີ 1 ຂອງສະຫະລັດ

​ການສະ​ເຫຼີມສະຫຼອງດັ່ງກ່າວ ມີ​ຂຶ້ນນຶ່ງ​ປີ ຫລັງ​ຈາກ​ໄດ້​ມີ​ການ​ໂຈມ​ຕີ​ດ້ວຍ​ລົດບັນທຸກ
ຢູ່​ທີ່​ເມືອງ​ນິສຊຶ່ງ​ເປັນ​ຫົວ​ເມືອງ​ແຄມ​ຝັ່ງ​ທະ​ເລ​ເມ​ດີ​ແຕ​ເຣນຽນ​ຂອງຝຣັ່ງທີ່​ເຮັດ​ໃຫ້​ມີ​ຜູ້​
ເສຍ​ຊີວິດ 86 ຄົນ. ລັດ​ອິສລາມໄດ້​ອ້າງ​ເອົາ​ຄວາມ​ຮັບຜິດຊອບ​ໃນ​ການ​ໂຈມ​ຕີ​ນີ້.

ການ​ຕໍ່ຕ້ານ​ການ​ກໍ່​ການ​ຮ້າຍ​ແມ່ນ​ຈຸດ​ສຳຄັນ​ສຸດ ​ເວລາ​ທ່ານ​ທຣຳ ພົບ​ປະ​ກັບປະທາ
ນາ​ທິບໍດີ​ຝຣັ່ງ ທ່ານ​ເອັມມາ​ນູ​ແອ​ລ ມາ​ກຣົງ ​ໃນ​ວັນ​ພະຫັດ​ວານ​ນີ້​ໃນ​ການປະຊຸມ​ຊຶ່ງ
​ນອກເໜືອ​ໄປ​ຈາກ​ນັ້ນ​ແລ້ວ ​ແມ່ນ​ມີ​ຄວາມ​ເຫັນທີ່​ຍັງ​ແຕກ​ຕ່າງ​ກັນ​ຢູ່ ຮວມທັງ​ບັນຫາ
​ການ​ປ່ຽນ​ແປ​ງຂອງ​ດິນ​ຟ້າ​ອາກາດ.

ປະທານາທິບໍດີ ສຫລ ທ່ານດໍໂນລ ທຣຳ ແລະສະຕີ ໝາຍເລກນຶ່ງ ທ່ານນາງ ມາເລເນຍ ທຣຳ ປະທານາທິບໍດີຝຣັ່ງ ທ່ານເອັມມານູແອລ ມາກຣົງ ແລະພັນລະຍາ ທ່ານນາງ ບຣິກິດ ມາກຣົງ ໄປຊົມ ຂຸມຝັ່ງສົບ ທ່ານນະໂປລຽນ ໂບນາປາກ
ປະທານາທິບໍດີ ສຫລ ທ່ານດໍໂນລ ທຣຳ ແລະສະຕີ ໝາຍເລກນຶ່ງ ທ່ານນາງ ມາເລເນຍ ທຣຳ ປະທານາທິບໍດີຝຣັ່ງ ທ່ານເອັມມານູແອລ ມາກຣົງ ແລະພັນລະຍາ ທ່ານນາງ ບຣິກິດ ມາກຣົງ ໄປຊົມ ຂຸມຝັ່ງສົບ ທ່ານນະໂປລຽນ ໂບນາປາກ

​ພາຍ​ໃຕ້​ບັນຍາກາດ​ບ່ອນ​ທີ່​ຜູ້ນຳ​ຂອງຝຣັ່ງ​ແລະ​ຢູ​ໂຣບຕາ​ເວັນ​ຕົກ​ອື່ນໆ​ຮູ້ສຶກ​ຕື່ນ​ຕົກ​
ໃຈ​ຕໍ່​ອັນ​ທີ່​ພວກ​ທ່ານ​ມອງ​ເຫັນ​ວ່າ​ເປັນ​ທ່າ​ອຽງ​ໃນ​ການ​ຢູ່​ຢ່າງ​ໂດດດ່ຽວ​ແລະປົກ​ປ້ອງ​
ສິນຄ້າ​ພາຍ​ໃນ​ປະ​ເທດ​ ແຕ່​ທ່ານ​ມາ​ກຣົງກໍ​ໄດ້​ເຮັດ​ວຽກ​ເພື່ອ​ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ກ່ຽວ​ກັບ
​ບັນຫາ​ຕ່າງໆ​ທີ່​ທ່ານ​ເອງ​ແລະ​ປະທານາທິບໍດີ​ທຣຳ ມີ​ຮ່ວມ​ກັນນັ້ນ. ການ​ຕໍ່ສູ້​ກັບ​ພວກ
​ກໍ່​ການ​ຮ້າຍ ​ແມ່ນ​ຫົວ​ຂໍ້​ທີ່​ສຳຄັນ​ສຸດ.

ຫລັງ​ຈາກ​ການ​ຫາລື​ກັນ​ ໃນ​ວັນ​ພະຫັດ​ວານ​ນີ້​ແລ້ວ ຜູ້ນຳ​ຂອງຝຣັ່ງກ່າວ​ວ່າ ຄຳ​ຕອບ
​ທີ່​ເໝາະ​ສົມ​ສຳລັບ​ພວກ​ກໍ່​ການ​ຮ້າຍ ກໍ​ແມ່ນ​ເສີມ​ຂະຫຍາຍ​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ລະຫວ່າງ​ປະ
​ເທດ​ທັງ​ສອງ​ແລະ​ການ​ຕໍ່ສູ້​ແບບ​ຍືນ​ຍົງ “​ບໍ່​ຮູ້ຈັກ​ຈົບ​ສິ້ນກັບ​ພວກ​ກໍ່​ການຮ້າຍບໍ່​ສຳຄັນ
​ວ່າ​ພວກ​ເຂົາແມ່ນ​ໃຜ.”

ກ່ຽວ​ກັບ​ເລື່ອງ​ນີ້ ທ່ານ​ມາກຣົງ ເວົ້າວ່າ “ບໍ່​ມີ​ຄວາມ​ເຫັນ ​ທີ່​ແຕກ​ຕ່າງ​ກັນ​ເລີຍ ແລະ
ຊ່ອງ​ຫວ່າງ ລະຫວ່າງ​ທ່າ​ທີ​ຂອງຝຣັ່ງ​ແລະ​ຂອງ​ອາ​ເມຣິກັນ.”

ການ​ມີ​ປະທານາທິບໍດີ​ທຣຳ​ເປັນ​ແຂກ​ຜູ້​ມີ​ກຽດທີ່​ສຳຄັນ​ເຂົ້າຮ່ວມ​ສະຫຼອ​ງວັນຊາດ​
ຂອງຝຣັ່ງນັ້ນ ​ແມ່ນ​ເປັນ​ສັນຍາ​ລັກ​ອັນ​ເລິກ​ເຊິ່ງ​ແລະ​ຮ່ອງຮອຍ​ທີ່​ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ
ວ່າ ຝຣັ່ງ​ແລະ​ຢູ​ໂຣບຕ້ອງການ​ການ​ພົວພັນ​ຂອງ​ອາ​ເມຣິກາຫຼາຍກວ່າ​ໃນ​ເວລາອື່ນ
​ໃດ​ທັງ​ໝົດ.

​ໃນ​ວັນ​ທີ 14 ກໍລະກົດ​ມື້ນີ້ ຝຣັ່ງ​ໄດ້​ສະ​ເຫຼີມສະຫຼອງ ການ​ບຸກ​ເຂົ້າ​ໄປ ​ໃນ​ຄຸກ​ໃຫຍ່
Bastille ທີ່​ນະຄອນ​ປາຣີ ໂດຍ​ພວກ​ກະບົດ​ ໃນ​ປີ 1789 ຊຶ່ງ​ເປັນ​ເຫດການ ທີ່​ໃຫ້
ສັນຍານ ​ໃນ​ການ​ເລີ້ມຕົ້ນການ​ປະຕິວັດ​ຂອງຝຣັ່ງ.

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