ປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ຮ່ວມສະຫຼອງ ວັນຊາດຝຣັ່ງ ທີ່ນະຄອນ ປາຣີ

ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານດໍໂນລ ທຣຳ ເປັນແຂກຜູ້ມີກຽດ ເຂົ້າຮ່ວມໃນໂອກາດ
ການສະຫຼອງວັນຊາດຂອງຝຣັ່ງທີ່ມີການສະແດງທີ່ສຳຄັນຮວມທັງໜ່ວຍດຸລິຢາງຂອງ
ກອງທັບ ແລະການບິນຜ່ານ ຂອງເຮືອບິນລົບອາຍພົ່ນ ສະຫະລັດ ພ້ອມທັງການເດີນສວນສະໜາມຂະໜາດໃຫຍ່ ເພື່ອສະເຫຼີມສະຫລອງ ວັນຄົບຮອບນຶ່ງຮ້ອຍປີ ໃນການ
ເຂົ້າຮ່ວມສົງຄາມໂລກຄັ້ງທີ 1 ຂອງສະຫະລັດ.
ທຸງຊາດຂອງຝຣັ່ງ ແລະອາເມຣິກັນ ໄດ້ປິວສະບັດຢູ່ຕາມຖະໜົນ Champs Elysees
ບ່ອນທີ່ທະຫານອາເມຣິກັນ ມີກຳນົດທີ່ຈະນຳໜ້າການເດີນສວນສະໜາມຮ່ວມກັບທະ
ຫານຝຣັ່ງບຫຼາຍພັນຄົນ.
ມີຕຳຫຼວດ ຫຼາຍກວ່າ 3,500 ຄົນ ເຂົ້າປະຈຳການ ຢູ່ຕາມຈຸດຕ່າງໆ ໃນເສັ້ນທາງເດີນ
ສວນສະໜາມ ເພື່ອປ້ອງກັນການໂຈມຕີຂອງພວກກໍ່ການຮ້າຍທີ່ອາດຈະມີຂຶ້ນ.
ການສະເຫຼີມສະຫຼອງດັ່ງກ່າວ ມີຂຶ້ນນຶ່ງປີ ຫລັງຈາກໄດ້ມີການໂຈມຕີດ້ວຍລົດບັນທຸກ
ຢູ່ທີ່ເມືອງນິສຊຶ່ງເປັນຫົວເມືອງແຄມຝັ່ງທະເລເມດີແຕເຣນຽນຂອງຝຣັ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ມີຜູ້
ເສຍຊີວິດ 86 ຄົນ. ລັດອິສລາມໄດ້ອ້າງເອົາຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການໂຈມຕີນີ້.
ການຕໍ່ຕ້ານການກໍ່ການຮ້າຍແມ່ນຈຸດສຳຄັນສຸດ ເວລາທ່ານທຣຳ ພົບປະກັບປະທາ
ນາທິບໍດີຝຣັ່ງ ທ່ານເອັມມານູແອລ ມາກຣົງ ໃນວັນພະຫັດວານນີ້ໃນການປະຊຸມຊຶ່ງ
ນອກເໜືອໄປຈາກນັ້ນແລ້ວ ແມ່ນມີຄວາມເຫັນທີ່ຍັງແຕກຕ່າງກັນຢູ່ ຮວມທັງບັນຫາ
ການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ.
ພາຍໃຕ້ບັນຍາກາດບ່ອນທີ່ຜູ້ນຳຂອງຝຣັ່ງແລະຢູໂຣບຕາເວັນຕົກອື່ນໆຮູ້ສຶກຕື່ນຕົກ
ໃຈຕໍ່ອັນທີ່ພວກທ່ານມອງເຫັນວ່າເປັນທ່າອຽງໃນການຢູ່ຢ່າງໂດດດ່ຽວແລະປົກປ້ອງ
ສິນຄ້າພາຍໃນປະເທດ ແຕ່ທ່ານມາກຣົງກໍໄດ້ເຮັດວຽກເພື່ອສະແດງໃຫ້ເຫັນກ່ຽວກັບ
ບັນຫາຕ່າງໆທີ່ທ່ານເອງແລະປະທານາທິບໍດີທຣຳ ມີຮ່ວມກັນນັ້ນ. ການຕໍ່ສູ້ກັບພວກ
ກໍ່ການຮ້າຍ ແມ່ນຫົວຂໍ້ທີ່ສຳຄັນສຸດ.
ຫລັງຈາກການຫາລືກັນ ໃນວັນພະຫັດວານນີ້ແລ້ວ ຜູ້ນຳຂອງຝຣັ່ງກ່າວວ່າ ຄຳຕອບ
ທີ່ເໝາະສົມສຳລັບພວກກໍ່ການຮ້າຍ ກໍແມ່ນເສີມຂະຫຍາຍການຮ່ວມມືລະຫວ່າງປະ
ເທດທັງສອງແລະການຕໍ່ສູ້ແບບຍືນຍົງ “ບໍ່ຮູ້ຈັກຈົບສິ້ນກັບພວກກໍ່ການຮ້າຍບໍ່ສຳຄັນ
ວ່າພວກເຂົາແມ່ນໃຜ.”
ກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້ ທ່ານມາກຣົງ ເວົ້າວ່າ “ບໍ່ມີຄວາມເຫັນ ທີ່ແຕກຕ່າງກັນເລີຍ ແລະ
ຊ່ອງຫວ່າງ ລະຫວ່າງທ່າທີຂອງຝຣັ່ງແລະຂອງອາເມຣິກັນ.”
ການມີປະທານາທິບໍດີທຣຳເປັນແຂກຜູ້ມີກຽດທີ່ສຳຄັນເຂົ້າຮ່ວມສະຫຼອງວັນຊາດ
ຂອງຝຣັ່ງນັ້ນ ແມ່ນເປັນສັນຍາລັກອັນເລິກເຊິ່ງແລະຮ່ອງຮອຍທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນ
ວ່າ ຝຣັ່ງແລະຢູໂຣບຕ້ອງການການພົວພັນຂອງອາເມຣິກາຫຼາຍກວ່າໃນເວລາອື່ນ
ໃດທັງໝົດ.
ໃນວັນທີ 14 ກໍລະກົດມື້ນີ້ ຝຣັ່ງໄດ້ສະເຫຼີມສະຫຼອງ ການບຸກເຂົ້າໄປ ໃນຄຸກໃຫຍ່
Bastille ທີ່ນະຄອນປາຣີ ໂດຍພວກກະບົດ ໃນປີ 1789 ຊຶ່ງເປັນເຫດການ ທີ່ໃຫ້
ສັນຍານ ໃນການເລີ້ມຕົ້ນການປະຕິວັດຂອງຝຣັ່ງ.
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