ຝຣັ່ງ ໄດ້ກ່າວວວ່າເຂົາເຈົ້າຈະເລີ່ມການປະຕິບັດການອົບພະຍົບປະຊາຊົນຂອງເຂົາເຈົ້າ ແລະ ປະຊາຊົນຂອງປະເທດຢູໂຣບອື່ນໆອອກຈາກ ໄນເຈີ ໃນວັນອັງຄານມື້ນີ້, ເກືອບນຶ່ງອາທິດຫຼັງຈາກລັດຖະບານທະຫານໄດ້ຍຶດອຳນາດ.
ກະຊວງການຕ່າງປະເທດຂອງ ຝຣັ່ງ ໄດ້ກ່າວໃນຖະແຫຼງການສະບັບນຶ່ງວ່າການຕັດສິນໃຈທີ່ຈະດຳເນີນການອົບພະຍົບແມ່ນຖືກກະຕຸ້ນໂດຍຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ສະຖານທູດ ຝຣັ່ງ ໃນນະຄອນຫຼວງ ເນຍເມ ແລະ ການປິດນ່ານຟ້າຂອງ ໄນເຈີ. ກະຊວງໄດ້ກ່າວວ່າປະຊາຊົນ ຝຣັ່ງ ແມ່ນບໍ່ສາມາດເດີນທາງອອກຈາກປະເທດດັ່ງກ່າວດ້ວຍຕົນເອງ.
ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ອິຕາລີ ທ່ານ ແອນໂຕນີໂອ ຕາຈານີ ໄດ້ກ່າວໃນສື່ສັງຄົມເມື່ອວັນອັງຄານວານນີ້ວ່າ ອິຕາລີ ກໍຈະສະໜອງຖ້ຽວບິນອົບພະຍົບພິເສດໃນນະຄອນຫຼວງ ເນຍເມ ໃຫ້ປະຊາຊົນຂອງເຂົາເຈົ້າເຊັ່ນກັນ.
ກຸ່ມ ECOWAS ຂອງພາກພື້ນໄດ້ວາງມາດຕະການລົງໂທດຕໍ່ພວກຜູ້ນຳພາການກໍ່ລັດຖະປະຫານ ແລະ ໄດ້ກ່າວວ່າເຂົາເຈົ້າອາດໃຊ້ກຳລັງເພື່ອນຳເອົາປະທານາທິບໍດີ ໂມຮາເມັດ ບາຊູ ກັບຄືນສູ່ຕຳແໜ່ງ ຖ້າທ່ານບໍ່ໄດ້ກັບຄືນມາກຳອຳນາດ.
ສະຫະລັດ ແລະ ສະຫະພາບ ຢູໂຣບ ຍັງໄດ້ຮຽກຮ້ອງລັດຖະບານຂອງທ່ານ ບາຊູ ຖືກນຳກັບມາສູ່ອຳນາດໃນທັນທີ.
ປະເທດ ເບີກິນາ ຟາໂຊ ແລະ ມາລີ, ສອງປະເທດທີ່ຢູ່ໃກ້ຄຽງຂອງ ໄນເຈີ ທີ່ປະຕິບັດການພາຍໃຕ້ລັດຖະບານທະຫານ, ໄດ້ອອກຖະແຫຼງການຮ່ວມເມື່ອວັນຈັນວານນີ້ວ່າການດຳເນີນການທາງທະຫານໃດໆຕໍ່ ໄນເຈີ ຈະຖືກພິຈາລະນາເປັນ “ການປະກາດສົງຄາມຕໍ່ ເບີກິນາ ຟາໂຊ ແລະ ມາລີ.”
ປະເທດ ກີເນຍ, ເຊິ່ງແມ່ນປະເທດທີ່ຖືກນຳພາໂດຍລັດຖະບານທະຫານອີກປະເທດນຶ່ງທີ່ຢູ່ໃກ້ຄຽງ, ໄດ້ສະແດງການຄັດຄ້ານຂອງເຂົາເຈົ້າຕໍ່ມາດຕະການລົງໂທດຂອງ ECOWAS ແລະ ຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງການແຊກແຊງດ້ວຍທະຫານ.