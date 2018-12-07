ນາຍົກລັດຖະມົນຕີຝຣັ່ງ, ທ່ານ ເອດວາດ ຟີລິບ (Edouard Philippe) ເວົ້າວ່າ ຈະ
ມີການເກນເອົາຕຳຫລວດຫລາຍກວ່າ 89,000 ຄົນ ໄປຍາມປ້ອງກັນ ການກໍ່ຄວາມ
ຮຸນແຮງທີ່ຈະເກີດຂຶ້ນອີກຢູ່ໃນການປະທ້ວງທີ່ຈະມາເຖິງນີ້.
ຍັງມີການປະກາດເລື້ອງດັ່ງກ່າວຢູ່ ເຖິງແມ່ນວ່າຈະມີການຕັດສິນໃຈຂອງປະທານາທິບໍ
ດີເອັມມານູແອລ ມາກຣົງໃນວັນພຸດຜ່ານມາວ່າ ໃຫ້ຍົກເລີກການຂຶ້ນພາສີເຊື້ອໄຟ ທີ່ພາ
ໃຫ້ເກີດຄວາມວຸ້ນວາຍທີ່ດຳເນີນໄປເປັນເວລາຫລາຍອາທິດນັ້ນແລ້ວກໍຕາມ.
ໃນວັນເສົາຜ່ານມານັ້ນ, ການກໍ່ຄວາມອໍລະຫົນທີ່ຮ້າຍແຮງທີ່ສຸດຢູ່ໃນນະຄອນ ປາຣີ ໃນ
ຮອບຫລາຍທົດສະວັດໄດ້ເກີດຂຶ້ນ ໂດຍທີ່ພວກກໍ່ຄວາມວຸ້ນວາຍ ຈູດລົດ ແລະປຸ້ນສະ
ດົມຮ້ານຄ້າຕ່າງໆ ຢູ່ຕາມຖະໜົນຫລວງ Champs Elysees ທີ່ມີຊື່ສຽງໃນປາຣີນັ້ນ.
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