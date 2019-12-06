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ການ​ນັດ​ຢຸດ​ງານ ເພື່ອ​ຄັດ​ຄ້ານ ການ​ປະ​ຕິ​ຮູບ ລ​ະ​ບົບ​ເບ້ຍບຳ​ນານໃນ​ຝ​ຣັ່ງ ຍ່າງ​ເຂົ້າ​ມື້ ທີ 2 ແລ້ວ

ຄົນ​ໂດຍ​ສານ​ຍ່າງ​ຜ່ານ​ບ່ອນ​ລໍ​ຖ້າ​ລົດ​ໄຟ​ໃນ​ສະຖາ​ນີ​ລົດ​ໄຟ Gare de Lyon ໃນ​ປາ​ຣີ Paris ໃນ​ຂະ​ນ​ະ​ທີ່​ພະ​ນັກ​ງານ​ລົດ​ໄຟ (SNCF) ແລະພະ​ນັກ​ງານ​ດ້ານ​ການ​ຂົນ​ສົ່ງ​ຂອງ​ຝ​ຣັ່ງສືບ​ຕໍ່​ປະ​ທ້ວງແຜນການ​ປະ​ຕິ​ຮູບລະ​ບົບ​ເບ້ຍ​ບຳ​ນານຂອງ​ຝ​ຣັ່ງ ຢູ່​ນັ້ນ ໃນ​ວັນ​ທີ 6 ທັນ​ວາ, 2019

ການ​ນັດ​ຢຸດ​ງານ​ຢູ່​ທົ່ວ​ປະ​ເທດ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ປະ​ຕິ​ຮູບລະ​ບົບ​ເງິນ​ເບ້ຍບຳ​ນານ​ທີ່​ໄດ້​ວາງ​ແຜນ​ໄວ້ ທີ່​ໄດ້​ເຮັດ​ໃຫ້​ປະ​ເທດ​ຝ​ຣັ່ງ​ຕົກຢູ່​ໃນ​ສະ​ພາບ ​ທີ່ບໍ່​ສ​ມາດເຄື່ອນ​ໄຫວ​ໄດ້ຢ່າງ​ແຮງ​ທີ່​ສຸດນັ້ນ ໄດ້​ກ້າວ​ເຂົ້າ​ສູ່​ມື້​ທີ 2 ແລ້ວ​ ໃນ​ວັນ​ສຸກມື້ນີ້.

ຄວາ​ມ​ເປັນ​ຫ່ວງວ່າການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ລະ​ບົບເບ້ຍບຳນານຢ່າງ​ສິ້ນ​ເຊີງ ທີ່​ໄດ້​ຖືກ​ສະ​ເໜີນັ້ນ ຈະ​ບັງ​ຄັບ​ໃຫ້​ຫລາຍ​ລ້ານ​ຄົນ​ເຮັດ​ວຽກດົນ​ຂຶ້ນ ຫລື ຈະ​ປະ​ເຊີນ​ກັບ​ການ​ໄດ້​ຮັບ​ຜົນ​ປະ​ໂຫຍດໜ້ອຍລົງນັ້ນ ໄດ້​ພາ​ໃຫ້​ເກີດ​ການ​ເດີນ​ຂະ​ບວນ​ປະ​ທ້ວງ, ຊຶ່ງ​ເຮັດ​ໃຫ້​ສ່ວນ​ໃຫຍ່​ຂອງ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວໃນປະ​ເທດ​ຢຸດສະ​ງັກ​ໄວ້.

ກຳ​ມະ​ກອນ​ຫລາຍ​ສິບ​ພັນ​ຄົນ​ຢູ່​ໃນ​ຝ​ຣັ່ງ ພາ​ກັນຍ່າງ​ອອກ​ຈາກວຽກ​ໄປ​ໃນ​ວັນ​ພະ​ຫັດ​ວານນີ້ ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່ສະ​ຫະ​ພັນ​ກຳ​ມະ​ບານ​ທຳ​ການ​ເດີນ​ຂະ​ບວນ​ຢູ່​ທົ່ວ​ປະ​ເທດ ເພື່ອ​ຄັດ​ຄ້ານ​ແຜນ​ການ​ຂອງ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ເອມ​ມາ​ນູ​ແອ​ລ ມາກ​ຣົງ (Emmanuel Macron) ໃນ​ການ​ປະ​ຕິ​ຮູບ​ລະ​ບົບເບ້ຍບຳນານຂອງ​ປະ​ເທດ ຢູ່ນັ້ນ.

ການ​ເດີນ​ຂະ​ບວນ​ໄດ້​ເຮັດ​ໃຫ້​ການ​ຂົນ​ສົ່ງຢຸດ​ສະ​ງັກ​ລົງ, ບັງ​ຄັບ​ໃຫ້​ໂຮງ​ຮຽນ​ເກືອບ​ໝົດ​ທຸກ​ແຫ່ງ​ຕ້ອງ​ປິດ​ໄວ້ ແລະ​ເຮັດ​ໃຫ້​ໂຮງ​ໝໍ​ຂາດເຂີນພະ​ນັກ​ງານ ແລະ​ການ​ບໍ​ລິ​ການ​ແບບ​ພື້ນ​ຖານຂອງ​ລັດ​ຖະ​ບານບໍ່​ເຮັດ​ໄດ້​ຢ່າງ​ເຕັມ​ເມັດ​ເຕັມ​ໜ່ວຍ.

ໂດຍ​ສ່ວນ​ໃຫຍ່​ແລ້ວ ການ​ເດີນ​ຂະ​ບວນ​ແບບ​ສັນ​ຕິແມ່ນຈັດ​ຂຶ້ນ​ຢູ່​ໃນນະ​ຄອນ​ຫລວງ​ປາ​ຣີ ແລະ​ຢູ່ໃນສິບ​ປາຍ​ຕົວ​ເມືອງ​ອື່ນໆ ໃນທົ່ວ​ປະ​ເທດ.

ແຕ່​ຢ່າງ​ໃດ​ກຳ​ຕາມ, ມີ​ການກໍ່​ຄວາມ​ຮຸນ​ແຮງ​ຂຶ້ນຢູ່​ໃກ້​ກັບຈະ​ຕຸ​ລັດ​ສາ​ທາ​ລະນະ
ລັດ ຫລື Place de la Republique ຢູ່​ໃນ​ພາກ​ຕາ​ເວັນ​ອອກ​ຂອງ​ນະ​ຄອນ​ປາ​ຣີ ບ່ອນ​ທີ່​ພວ​ກ​ປະ​ທ້ວງຫລາຍ​ພັນ​ຄົນ​ໄປ​ເຕົ້າ​ໂຮມ​ກັນ​ຢູ່ນັ້ນ. ພວກ​ປະ​ທ້ວງ​ຈຳ​ນວນ​ນຶ່ງໄດ້​ຈູດ​ລົດ​ບັນ​ທຸກ​ເປັນ​ພ້ວງ​ຂອງ​ບໍ​ລິ​ສັດ​ກໍ່ສ້າງຄັນ​ນຶ່ງ ແລະ​ຕຳ​ຫລວດ​ໄດ້​ຍິງ​ແກັ​ສ​ນ້ຳ​ຕາ​ໃສ່ເຂົາ​ເຈົ້າ, ຕາມ​ການບອກ​ເລົ່າ​ຂອງ​ຜູ້​ເຫັນ​ເຫດ​ການ.

ຕຳ​ຫລວດ​ຍັງ​ໄດ້​ໃຊ້​ແກັ​ສ​ນ້ຳ​ຕາ​ຍິງໃສ່ພວກ​ປະ​ທ້ວງ​ໃນເມືອງນັງທ໌ (Nantes) ໃນ​ພາກ​ຕາ​ເວັນ​ຕົກ​ສຽງ​ເໜືອ ແລະ​ເມືອງລີ​ອອງ (Lyon), ຢູ່ພາກ​ຕາ​ເວັນ​ອອກ​ສຽງ​ໃຕ້​ຂອງ​ປະ​ເທດອີກ​ດ້ວຍ.

​ພວກ​ຜູ້​ນຳ​ຂອງສະ​ຫະ​ພັນ​ກຳ​ມະ​ບານໃຫ້​ສັນ​ຍາ​ວ່າ​ຈະ​ສືບ​ຕໍ່ທຳ​ການ​ປະ​ທ້ວງ ເວັ້ນ​ເສຍ​ແຕ່​ວ່າ ທ່ານ​ມາກ​ຣົງ​ຈະ​ຍົກ​ເລີກ​ການປ່ຽນ​ແປງລະ​ບົບເບ້ຍບຳນານຢ່າງ ສິ້ນ​ເຊີງທີ່​ໄດ້​ສະ​ເໜີ​ໄປ​ ຊຶ່ງບັນ​ດາ​ເຈົ້າ​ໜ້າທີ່ທັງ​ຫລາຍຍອມ​ຮັບ​ວ່າ ມັນຈະ​ບັງ​ຄັບ​ໃຫ້​ພະ​ນັກ​ງານ​ຕ້ອງໄດ້​ເຮັດ​ວຽກນັບ​ມື້ຫລາຍ​ຂຶ້ນ​ເປັນ​ກ້າວໆ​ໄປນັ້ນ.

ພວກ​ເຈົ້າ​ໜ້າທີ່ເຫລົ່າ​ນັ້ນ ບໍ່​ໄດ້​ໃຫ້​ລາຍ​ລະ​ອຽດ​ອັນ​ໃດ​ຫລາຍກ່ຽວ​ກັບ​ແຜນ​ການ​ດັ່ງ​ກ່າວ ແຕ່​ວ່າຫ້ອງ​ການ​ຂອງ​ທ່ານມາກ​ຣົງກ່າວ​ໃນ​ວັນ​ພະ​ຫັດ​ວານນີ້ວ່າ ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີເອີ​ດວາດ ຟີ​ລິບ (Edouard Philippe) ຈະ​ເປີດ​ເຜີຍ​ໂຄງ​ຮ່າງ ຂອງ​ມັນ​ໃນ​ອາ​ທິດ​ໜ້ານີ້ ຫລັງ​ຈາກ​ໄດ້​ທຳ​ການ​ເຈ​ລະ​ຈາ​ກັບ​ສະ​ຫະ​ພັນ​ກຳ​ມະ​ບານ​ແລ້ວ.

ການ​ເດີນ​ຂະ​ບວນ​ປະ​ທ້ວງ​ເປັນ​ການ​ທົດສອບຄວາມ​ກ້າ​ຫານ​ຂອງ​ທ່ານ​ມາກ​ຣົງ, ອະ​ດີດ​ນັກ​ທະ​ນາ​ຄານ​ດ້ານ​ການ​ລົງ​ທຶນ ທີ່ຊະ​ນະ​ເລືອກ​ຕັ້ງ​ເປັນ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ຍ້ອນໃຫ້​ສັນ​ຍາວ່າ ຈະ​ຫັນ​ປ່ຽນປະ​ເທດ​ຝ​ຣັ່ງນັ້ນ.

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ເພີ້ມ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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