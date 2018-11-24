ຝຣັ່ງ ກ່າວວ່າ ພວກນັກລົບຈີຮາດ ຫົວຮຸນແຮງ 30 ຄົນ ຖືກສັງຫານ ໃນ ປະເທດ ມາລີ

ຜູ້ນຳຂອງກຸ່ມຫົວຮຸນແຮງຈັດ ທີ່ເປັນເຄືອຂ່າຍຂອງ ກຸ່ມ ອາລ-ກາອີດາ ຢູ່ໃນ ພາກກາງ
ຂອງມາລີ ອາດຈະລວມຢູ່ໃນ ກຸ່ມພວກນັກລົບຫົວຮຸນແຮງ 30 ຄົນ ທີ່ໄດ້ຖືກສັງຫານ
ໂດຍກຳລັງທະຫານຂອງຝຣັ່ງ ອີງຕາມການກ່າວໃນວັນສຸກ ວານນີ້ ຂອງກະຊວງຮັບຜິດ
ຊອບ ໃນເລື້ອງກອງທັບຂອງຝຣັ່ງ.
ລັດຖະມົນຕີ ຟລໍເຣັນສ໌ ປາຣລີ ໄດ້ກ່າວໃນທວີດເຕີວ່າ ທ້າວຮາມາດູນ ຄຸຟຟາ ອາດໄດ້
ຖືກສັງຫານ ໃນການປະຕິບັດການ ຂ້າມຄືນທີ່ໄດ້ເລີ້ມຕົ້ນຂຶ້ນ ໃນວັນ ພະຫັດມື້ກ່ອນ ຢູ່
ໃນຂົງເຂດມັອປຕີ ແລະລວມທັງ ການໂຈມຕີທາງອາກາດ ພ້ອມທັງການໃຊ້ເຮລີຄອບເຕີ
ແລະກຳລັງທະຫານທາງພາກພື້ນດິນ.
ທ້າວ ຄຸຟຟາ ນັກສອນສາສະໜາຫົວຮຸນແຮງ ເປັນຫົວໜ້າຂອງກຸ່ມ ຄາຕີບັດ ມາຊີນາ
ຊຶ່ງເປັນພາກສ່ວນນຶ່ງຂອງກຸ່ມໃຫຍ່ ທີ່ຮູ້ຈັກກັນດີໃນຊື່ຫຍໍ້ວ່າ JNIM ທີ່ເປັນເຄືອຂ່າຍ
ຂອງກຸ່ມຫົວຮຸນແຮງ ອາລ-ກາອີດາ ນັ້ນ.
ຖະແຫລງການສະບັບນຶ່ງຂອງກອງທັບຝຣັ່ງ ກ່າວວ່າ “ໃນຂັ້ນຕອນ ຂອງການປະເມີນ
ຜົນການປະຕິບັດງານນັ້ນ ແມ່ນປາກົດວ່າ ມີພວກກໍ່ການຮ້າຍປະມານ 30 ຄົນ ໄດ້
ຖືກກຳຈັດເປັນທີ່ຮຽບຮ້ອຍ.” ທ້າວຄຸຟຟາ ພ້ອມດ້ວຍ ພວກຫົວຮຸນ ແຮງລະດັບສູງຄົນ
ອື່ນໆ ມີທ່າທາງວ່າ ຈະລວມ ຢູ່ໃນຈຳນວນພວກທີ່ເສຍຊີວິດ.
ໃນປັດຈຸບັນນີ້ ຝຣັ່ງ ມີກຳລັງທະຫານ ຫຼາຍກວ່າ 3,000 ຄົນ ກຳລັງປະຕິບັດງານ ໃນ
ຄວາມພະຍາຍາມ ຕໍ່ຕ້ານພວກກໍ່ການຮ້າຍ ທີ່ເອີ້ນວ່າ ປະຕິບັດການ ບາຣຄານ ຫຼື
Operation Barkhane ເພື່ອຕໍ່ຕ້ານ ພວກຫົວຮຸນແຮງອິສລາມ ຢູ່ໃນຂົງເຂດ ຊາແຮລ
ຊຶ່ງລວມທັງ ປະເທດມາລີ ນຳດ້ວຍ.
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