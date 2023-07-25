ປະທານາທິບໍດີຂອງຝຣັ່ງ ພວມຢ້ຽມຢາມ ເຂດມະຫາສະໝຸດປາຊີຟິກຕອນໃຕ້ເພື່ອໃຫ້ນ້ຳສຽງຂອງຝຣັ່ງໄດ້ຍິນກັນຢູ່ໃນຂົງເຂດ ໃນການກະກຽມເພື່ອຮັບມືກັບສະໜາມລົບທາງພູມີສາດການເມືອງທີ່ສຳຄັນ ລະຫວ່າງຈີນ ກັບສະຫະລັດ ອີງຕາມລາຍງານຂອງອົງການຂ່າວເອພີ.
ການເດີນທາງໄປຢ້ຽມຢາມ ປາປົວນິວກີນີ ອານູອາຕູ ແລະ ນິວຄາເລໂດເນຍ ຂອງປະທານາທິບໍດີເອັມມານູແອລ ມາກຣົງ ມີຂຶ້ນໃນຂະນະທີ່ກຳລັງຂອງຝຣັ່ງ ເຂົ້າຮ່ວມການຊ້ອມລົບຂະໜາດໃຫຍ່ ພາຍໃຕ້ການນຳພາຂອງສະຫະລັດແລະອອສເຕຣເລຍ ຢູ່ໃນຂົງເຂດ.
ຝຣັ່ງມີທະຫານ ປະຊາຊົນ ແລະຊັບພະຍາກອນ ຢັ່ງຢາຍຢູ່ຕາມດິນແດນຕ່າງໆ ໃນມະຫາສະໝຸດປາຊີຟິກ ແລະຕ້ອງການຢາກປົກປ້ອງຜົນປະໂຫຍດ ແລະສະແດງກຳລັງຂອງຕົນ. ບ່ອນຢຸດແວ່ ທີ່ມີຄວາມສຳຄັນສຸດ ທາງດ້ານຍຸດທະສາດຂອງປະທານາທິບໍດີມາກຣົງ ແມ່ນປາປົວນິວກີນີ ຊຶ່ງເປັນບ່ອນ ທີ່ພວມປະເຊີນໜ້າກັບການເຕີບໂຕຂອງອິດທິພົນຈີນ ແລະໄດ້ລົງນາມໃນສັນຍາການຮ່ວມມືສະບັບໃໝ່ ກັບສະຫະລັດ ເມື່ອເດືອນພຶດສະພາທີ່ຜ່ານມານີ້.