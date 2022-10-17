ຝຣັ່ງ ໃນວັນອາທິດວານນີ້ ໄດ້ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາວ່າ ຈະສົ່ງລະບົບປ້ອງກັນໄພ ທາງອາກາດໄປໃຫ້ ເພື່ອປົກປ້ອງບັນດາເມືອງຕ່າງໆ ຂອງຢູເຄຣນບໍ່ໃຫ້ຖືກໂຈມຕີ ດ້ວຍເຮືອບິນບໍ່ມີຄົນຂັບ ພ້ອມກັບໂຄງການຝຶກຊ້ອມທີ່ຂະຫຍາຍອອກໄປ ສຳລັບທະຫານຢູເຄຣນ ໃນຂະນະທີ່ຝຣັ່ງ ພະຍາຍາມທຳລາຍແນວຄວາມຄິດທີ່ວ່າ ລັດຖະບານຂອງປະທານາທິບໍດີຝຣັ່ງ, ທ່ານເອມມານູແອລ ມາກຣົງ ມີຄວາມຊັກຊ້າ ໃນການສະໜັບສະໜູນທາງທະຫານແກ່ຢູເຄຣນ ເພື່ອຕໍ່ຕ້ານ ການຮຸກຮານຂອງຣັດເຊຍ, ອີງຕາມອົງການຂ່າວເອພີ. (AP)
ທະຫານຢູເຄຣນ 2,000 ຄົນ ຈະຖືກເອົາມາປົນຢູ່ກັບບັນດາຫົວໜ່ວຍທະຫານຢູ່ຝຣັ່ງ, ໂດຍຈະໝູນວຽນໄປຢູ່ໜ່ວຍຕ່າງໆ ເປັນເວລາຫຼາຍອາທິດໃນການຊ້ອມລົບ, ການຝຶກອົບຮົມວິຊາສະເພາະດ້ານການຂົນສົ່ງ ແລະຄວາມຕ້ອງການດ້ານອື່ນໆ, ແລະການຝຶກອົບຮົມການໃຊ້ອຸປະກອນທີ່ສະໜອງໃຫ້ໂດຍຝຣັ່ງ, ອີງຕາມທ່ານເຊບັສຕຽນ ເລີກໍນູ (Sébastien Lecornu), ລັດຖະມົນຕີປ້ອງກັນປະເທດຝຣັ່ງ ກ່າວຢູ່ໃນການໃຫ້ສຳພາດທີ່ຂຽນຢູ່ໃນໜັງສືພິ Le Parisien.
"ອະນິຈາ, ພວກເຮົາໄດ້ເຫັນຄວາມເປັນຈິງທີ່ວ່າ ສົງຄາມຈະແກ່ຍາວອອກໄປອີກ." "ທະຫານລຸ້ນໃຫມ່ຍັງຕ້ອງໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມ, ເພື່ອຈະໃຫ້ຢູ່ລອດໄປໄດ້ອີກໄກ," ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງທ່ານລັດຖະມົນຕີ ທີ່ຖືກກ່າວເຖິງຢູ່ໃນຫນັງສືພິມ ນັ້ນ.
ກ່ອນໜ້ານີ້ຝຣັ່ງໄດ້ຝຶກທະຫານປືນໃຫຍ່ຂອງຢູເຄຣນເພື່ອນຳໃຊ້ລະບົບປືນໃຫຍ່ ຊີຊາ (Caesar) ທີ່ຕົນເອງສະໜອງໃຫ້.
ທ່ານລັດຖະມົນຕີກ່າວວ່າ ການຝຶກອົບຮົມທີ່ຂະຫຍາຍອອກໄປ ທີ່ຝຣັ່ງກຳລັງສະໜອງໃຫ້ດຽວນີ້ແມ່ນ "ບາດກ້າວທີ່ສຳຄັນຫຼາຍ," "ພວກເຮົາກໍາລັງປ່ຽນແປງ ຂະຫນາດຂອງມັນ."
ທ່ານລັດຖະມົນຕີກ່າວອີກວ່າ ລະບົບລູກສອນໄຟປ້ອງກັນໄພທາງອາກາດ ໂຄຣຕາລ (Crotale) ທີ່ຝຣັ່ງກໍາລັງກະກຽມສົ່ງໄປຢູເຄຣນ "ຈະເປັນປະໂຫຍດ ສະເພາະ ໃນການຕໍ່ສູ້ຕ້ານກັບເຮືອບິນບໍ່ມີຄົນຂັບ ແລະຕໍ່ຕ້ານການຖິ້ມລະເບີດທາງອາກາດ."
ທ່ານກ່າວຕໍ່ໄປປະເທດຝຣັ່ງ ມີລະບົບດັ່ງກ່າວທັງໝົດ 12 ລະບົບ. ທ່ານບໍ່ໄດ້ລະບຸວ່າຈະສົ່ງພວກມັນຈັກລະບົບໄປໃຫ້ຢູເຄຣນ ແຕ່ກໍກ່າວວ່າ "ມັນຈະເປັນສິ່ງສຳຄັນທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ເຂົາເຈົ້າສາມາດປ້ອງກັນທ້ອງຟ້າຂອງເຂົາເຈົ້າໄດ້."
ທ່ານລັດຖະມົນຕີກ່າວວ່າ ຈຸດປະສົງກໍແມ່ນເພື່ອໃຫ້ຢູເຄຣນສາມາດນຳໃຊ້ພວກ ມັນໄດ້ພາຍໃນສອງເດືອນ, ເຊິ່ງລວມທັງເວລາໃນການຝຶກອົບຮົມເພື່ອໃຫ້ຊາວຢູເຄຣນສາມາດໃຊ້ພວກມັນ.