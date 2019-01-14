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ທ່ານ ມາກ​ຣົງ ​ເຊີນປະ​ຊາ​ຊົນ​ ເຂົ້າ​ຮ່ວມ ກ​ອງ​ປະ​ຊຸມ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ ແຫ່ງ​ຊາດ

ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ຝ​ຣັ່ງ ທ່ານ ເອັມ​ມາ​ນູ​ແອ​ລ ມາກ​ຣົງ ກ່າວ​ຄຳ​ປາ​ໄສ ໃນ​ລະ​ຫວ່າງ ພິ​ທີ​ສະຫຼອງ​ເທດ​ສະ​ການ​ຂອງ​ຊາວ ຄ​ຣິ​ສ​ຕຽນ ຢູ່​ທຳ​ນຽບ ເອ​ລີ​ເຊ, ນະ​ຄອນຫຼວງ ປາ​ຣີ, ຝ​ຣັ່ງ. 11 ມັງ​ກອນ, 2019.

ເບິ່ງຄວາມເຫັນ

ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ຝ​ຣັ່ງ ທ່ານ ເອັມ​ມາ​ນູ​ແອ​ລ ມາກ​ຣົງ ໄດ້​ເປີດ​ເຜີຍ​ສິ່ງ​ທີ່​ທ່ານ​ເອີ້ນ​ວ່າ​
ເປັນ “ຈົດໝາຍເຖິງປະຊາຊົນ ຝຣັ່ງ,” ສະໜັບສະໜູນໃຫ້ທຳການປຶກສາຫາລືກັນ ກ່ຽວ
ກັບ ບັນຫາຕ່າງໆທີ່ໄດ້ນຳໄປສູ່ການປະທ້ວງຕໍ່ຕ້ານລັດຖະບານດົນເຖິງສອງເດືອນ.

ທ່ານ ມາກ​ຣົງ ໄດ້​ກ່າວ​ໃນ​ວັນ​ອາ​ທິດ​ວານນີ້​ວ່າ “ນີ້​ແມ່ນ​ວິ​ທີ​ທີ່​ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ຈະ​ປ່ຽນ​ຄວາມ
ໂມໂຫ ໃຫ້ເປັນການແກ້ໄຂບັນຫາ, ຂໍ້ສະເໜີຕ່າງໆຂອງທ່ານ ຈະຊ່ວຍໃນການສ້າງສັນ
ຍາ ສະບັບໃໝ່ສຳລັບປະເທດ, ຈັດແຈງການປະຕິບັດການຕ່າງໆ ຂອງລັດຖະບານ
ແລະ ສະພາແຫ່ງຊາດ, ແຕ່ພ້ອມກັບຖານະຂອງ ຝ​ຣັ່ງ ໃນ​ລະ​ດັບ​ຕ່າງໆ​ຂອງ ຢູ​ໂຣບ
ແລະ ສາກົນດ້ວຍ.”

ທ່ານ ມາກ​ຣົງ ມີ​ແຜນທີ່​ຈະ​ຈັດ​ກອງ​ປະ​ຊຸມສາ​ລາ​ກາງຫຼາຍ​ຄັ້ງ​ ໃນ​ທົ່ວ​ປະ​ເທດ ໃນ​ແປດ​
ອາທິດຂ້າງໜ້າ.

ໃນ​ຄຳ​ຖາມ​ທັງຫຼາຍ​ທີ່​ວ່າທ່ານຈະ​ເປີດ​ສຳ​ລັບ​ການ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລືນັ້ນ​ມີ ພາ​ສີ​ຕ່າງໆ​ຄວນ​
ຖືກຕັດລົງ, ການໃຊ້ຈ່າຍສາທາລະນະອັນໃດ ທີ່ຄວນຖືເປັນບູລິມະສິດສູງສຸດ, ມັນມີ
ການເມືອງຫຼາຍຊັ້ນໂພດບໍ, ແລະ ຄຳຖາມຕ່າງໆ ກ່ຽວກັບ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ຄົນ
ເຂົ້າເມືອງ.

ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ທ່ານ ມາ​ກ​ຣົງ ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ ຈະ​ບໍ່​ມີ​ຫົວ​ຂໍ້​ໃດ ທີ່ຈະບໍ່ຖືກ​ນຳ​ມາ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ
ນັ້ນແຕ່ເລື້ອງສິດທິຂອງປະຊາຊົນທີ່ພະຍາຍາມຂໍລີ້ໄພໃນ ຝຣັ່ງ ນັ້ນກໍແມ່ນຈະບໍ່ໄດ້
ຖືກຍົກຂຶ້ນມາປຶກສາຫາລື.

ທ່ານ​ໄດ້​ເວົ້າ​ວ່າ “ພວກ​ເຮົາ​ຈະ​ບໍ່​ຕົກ​ລົງ​ກັນ​ກ່ຽວ​ກັ​ບ​ທຸກ​ຢ່າງ, ເຊິ່ງ​ແມ່ນ​ເລື່ອງ​ປົກ​ກະ​ຕິ​
ໃນລະບອບປະຊາທິປະໄຕ. ແຕ່ຢ່າງໜ້ອຍພວກເຮົາຈະສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ພວກເຮົາ
ແມ່ນປະຊາຊົນ ເຊິ່ງບໍ່ຢ້ານທີ່ຈະເວົ້າ, ແລກປ່ຽນ ແລະ ປຶກສາຫາລື.”

ການ​ເດີນ​ຂະ​ບວນ​ທີ່​ເອີ້ນ​ວ່າ “ເສື້ອ​ກັກ​ສີ​ເຫຼືອງ” ໄດ້​ເກີດ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ ຝ​ຣັ່ງ ເມື່ອ​ເດືອນ​ພະ​ຈິກ
ປີກາຍນີ້ ເພື່ອຕໍ່ຕ້ານກັບພານ້ຳມັນເຊື້ອໄຟທີ່ຕອນນີ້ໄດ້ຖືກຍົກເລີກແລ້ວ. ນັບຕັ້ງແຕ່
ນັ້ນມາເຂົາເຈົ້າໄດ້ຂະຫຍາຍໄປເປັນການປະທ້ວງຕໍ່ຕ້ານລັດຖະບານທົ່ວໄປ, ໂດຍສະ
ເພາະໃນເຂດຊົນນະບົດຂອງ ຝຣັ່ງ, ບ່ອນທີ່ຫຼາຍຄົນເຫັນວ່າ ທ່ານ ມາກຣົງ ເປັນຄົນ
ທີ່ມີຄວາມສົນໃຈໃນຄວາມຮັ່ງມີ ຫຼາຍກວ່າບັນຫາຕ່າງໆຂອງເຂົາເຈົ້າ.

ການ​ເດີນ​ຂະ​ບວນ​ບາງ​ແຫ່ງ​ໄດ້​ກາຍ​ເປັນ​ຄວາມ​ຮຸນ​ແຮງ, ເຮັດ​ໃຫ້​ລັດ​ຖະ​ບານ​ສະ​ເໜີ​
ການຫ້າມບໍ່ໃຫ້ຜູ້ໃດທີ່ໃສ່ໜ້າກາກ ຈາກການເຂົ້າຮ່ວມ ຫຼື ເລີ່ມການເດີນຂະບວນຂອງ
ເຂົາເຈົ້າຂຶ້ນມາເອງ.

ກຸ່ມ​ເສລີ​ໃນ​ການ​ປາກ​ເວົ້າ​ຊື່​ວ່າ ນັກ​ຂ່າວບໍ່​ມີ​ພົມ​ແດນ ໄດ້​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ໃຫ້​ພວກ​ຜູ້​ຈັດ​ການ​
ປະທ້ວງ ປະນາມຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວ ທີ່ເຮັດຂ່າວກ່ຽວກັບການເດີນຂະ
ບວນນັ້ນ.

ກຸ່ມ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ເວົ້າ​ວ່າ ນັກ​ຂ່າວຫຼາຍ​ຄົນ​ໄດ້​ຖືກ​ທຸບ​ຕີ, ເຕະ ແລະ ຖືກ​ຂູ່​ຈະ​ຂົ່ມ​ຂືນ.

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ຕື່ມ​ເປັນ​ພາ​ສ​າ​ອັງ​ກິດ

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