ບັນດາຫົວໜ້າກອງທັບຈາກກຸ່ມປະຊາຄົມເສດຖະກິດຂອງບັນດາປະເທດ ອາຟຣິກາຕາເວັນຕົກ (ECOWAS) ໄດ້ຕຽມພ້ອມທີ່ຈະເຈລະຈາໃນວັນພຸດມື້ນີ້ ຢູ່ອາບູຈາ ນະຄອນ ຫລວງໄນຈີເຣຍ ກ່ຽວກັບ ການກໍ່ລັດຖະປະຫານອາທິດ ແລ້ວນີ້ຢູ່ໃນປະເທດ ໄນເຈີ ໃນຂະນະທີ່ຫລາຍປະເທດໃນຢູໂຣບ ກຳລັງປະຕິ ບັດງານຍົກຍ້າຍປະຊາຊົນເຂົາເຈົ້າອອກຈາກ ໄນເຈີ.
ກຸ່ມ ECOWAS ໄດ້ກ່າວຢູ່ໃນຖະແຫລງການສັ້ນວ່າ ບັນດາຫົວໜ້າປ້ອງກັນ ປະເທດ ຈະສົນທະນາ ກ່ຽວກັບ “ສະພາບການເມືອງຢູ່ໃນສາທາລະນະລັດ ໄນເຈີ” ໃນການປະຊຸມເຂົາເຈົ້າຈົນຮອດວັນສຸກຈະມາເຖິງນີ້.
ຝຣັ່ງໄດ້ມີແຜນທີ່ຈະສືບຕໍ່ດຳເນີນຖ້ຽວບິນອົບພະຍົບໃນວັນພຸດມື້ນີ້ ຫລັງຈາກ ເຮືອບິນຂົນສົ່ງຜູ້ອົບພະຍົບໄດ້ເດີນທາງຮອດນະຄອນຫຼວງ ປາຣີ ໃນຕອນເຊົ້າ ວັນພຸດມື້ນີ້.
ລັດຖະມົນຕີຕ່າງປະເທດຝຣັ່ງ ທ່ານນາງແຄເທີຣິນ ໂກລົນນາ ກ່າວວ່າ 262 ຄົນໄດ້ຂຶ້ນເຮືອບິນສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນຄົນສັນຊາດຝຣ່ັງ. ກະຊວງຕ່າງປະເທດກ່າວ ຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວວ່າ ບັນດາຜູ້ໂດຍສານຍັງຮວມມີ ຊາວໄນເຈເຣຍ, ປອກຕຸຍການ, ແບລຢ້ຽມ, ເອທິໂອເປຍ ແລະ ເລບານອນ.
ລັດຖະມົນຕີຕ່າງປະເທດອີຕາລີ ທ່ານແອນໂຕນິໂອ ຕາຈານີ ໄດ້ເຜີຍແຜ່ ຮູບພາບເຮືອບິນກອງທັບອາກາດອິຕາລີລໍານຶ່ງ ທີ່ທ່ານກ່າວວ່າ ໄດ້ລົງຈອດ ເດີ່ນບິນໃນຕອນເຊົ້າວັນພຸດມື້ນີ້ ພ້ອມດ້ວຍຊາວອິຕາລີ ຜູ້ໄດ້ໜີອອກຈາກ ໄນເຈີ.
ອົງການຂ່າວຣອຍເຕີ ລາຍງານຖ້ຽວບິນດັ່ງກ່າວໄດ້ນຳພາຊາວອິຕາລີ 36 ຄົນ ຄົນອາເມຣິກາ 21 ຄົນ, ບູລກາເຣຍ ສີ່ຄົນ, ອອສເຕຣເລຍ ສອງຄົນ ແລະ ແຕ່ລະຄົນຈາກ ອັງກິດ, ໄນເຈີ, ຮັງກາຣີ, ເຊເນການ ແລະໄນຈີເຣຍ.
ສເປນ ຍັງກ່າວວ່າຕົນໄດ້ວາງແຜນຖ້ຽວບິນອົບພະຍົບສຳລັບຄົນຂອງເຂົາເຈົ້າ.