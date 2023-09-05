ຝຣັ່ງ ໃນວັນຈັນວານນີ້ ມີກຳນົດທີ່ຈະຮັບເອົາແມ່ຍິງອັຟການິສຖານ 5 ຄົນ “ທີ່ຖືກຂົ່ມຂູ່ໂດຍກຸ່ມຕາລີບານ” ຫຼັງຈາກໄດ້ມີການຮ້ອງຂໍຊ້ຳແລ້ວຊ້ຳອີກ ໃຫ້ຝຣັ່ງສ້າງຕັ້ງເສັ້ນທາງມະນຸດສະທຳ ສຳລັບພວກແມ່ຍິງທີ່ຖືກປິດຈາກຊີວິດສາທາລະນະຢູ່ໃນອັຟການິສຖານ ເຈົ້າໜ້າທີ່ກ່າວ ອີງຕາມລາຍງານ ຂອງອົງການຂ່າວ AFP.
ນັບແຕ່ໄດ້ກັບຄືນເຂົ້າກຳອຳນາດໃນປີ 2021 ເຈົ້າໜ້າທີ່ຕາລີບານໄດ້ນຳໃຊ້ກົດໝາຍສາສະໜາອິສລາມ ທີ່ມີການຕີຄວາມໝາຍຢ່າງເຄັ່ງຄັດ ໂດຍທີ່ພວກແມ່ຍິງໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຢ່າງເຕັມທີ່ຈາກກົດໝາຍເຫຼົ່ານີ້ທີ່ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ລະບຸວ່າ ເປັນ “ການແບ່ງແຍກທາງເພດ.”
ພວກແມ່ຍິງແລະເດັກນ້ອຍແມ່ຍິງໄດ້ຖືກຫ້າມບໍ່ໃຫ້ເຂົ້າໂຮງຮຽນມັດທະຍົມແລະມະຫາວິທະຍາໄລ ຕະຫຼອດທັງຖືກຫ້າມ ບໍ່ໃຫ້ໄປຢ້ຽມຢາມ ສວນສາທາລະນະ ງານອອກຮ້ານຕະຫຼາດນັດ ແລະບ່ອນອອກກຳລັງກາຍ.
ນອກນັ້ນ ພວກເຂົາເຈົ້າຍັງໄດ້ຖືກຂັດຂວາງບໍ່ໃຫ້ເຮັດໃຫ້ແກ່ອົງການຕ່າງໆຂອງສະຫະປະຊາຊາດແລະບັນດາອົງການທີ່ບໍ່ຂຶ້ນກັບລັດຖະບານ ຊຶ່ງໃນຂະນະດຽວກັນກໍມີພວກແມ່ຍິງຫຼາຍພັນຄົນ ຖືກປົດອອກຈາກວຽກການຂອງລັດຖະບານຫລືຖືກຈ້າງໃຫ້ຢູ່ກັບບ້ານກັບເຮືອນ.
ຫົວໜ້າ ເຈົ້າໜ້າທີ່ກວດຄົນເຂົ້າເມືອງ ຂອງຝຣັ່ງ ທ່ານດີດີເອ ເລສຊີ (Didier Leschi) ກ່າວຕໍ່ອົງການຂ່າວ AFP ວ່າ ດຳລັດຂອງປະທານາທິບໍດີ “ໃຫ້ເອົາໃຈໃສ່ເປັນພິເສດແກ່ພວກແມ່ຍິງ ຊຶ່ງໃນຕົ້ນຕໍແລ້ວ ຖືກຂົ່ມຂູ່ໂດຍກຸ່ມຕາລີບານ ຍ້ອນພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ກຳຕຳແໜ່ງສຳຄັນ ໃນສັງຄົມອັຟການິສຖານ… ຫຼືບໍ່ກໍມີການຕິດຕໍ່ທີ່ໃກ້ຊິດກັບພວກຊາວຕາເວັນຕົກ.”