ເຮືອບິນ ຝຣັ່ງ ສາມລຳທີ່ຂົນສົ່ງການຊ່ວຍເຫຼືອໜັກ 54 ໂຕນສຳລັບເຂດກາຊາ ໄດ້ເດີນທາງຮອດປະເທດ ອີຈິບ ໃນທ້າຍອາທິດທີ່ຜ່ານມາ ແລະ ຝຣັ່ງ ມີກຳປັ່ນນາວິກະໂຍທິນສາມລຳ ໃນພາກຕາເວັນອອກຂອງທະເລເມດີເທີເຣນຽນ ທີ່ກຽມພ້ອມຈະຕອບສະໜອງຕໍ່ສະຖານະການທີ່ກຳລັງຮຸນແຮງຂຶ້ນ, ອີງຕາມການກ່າວຂອງບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ອາວຸໂສໃນວັນອາທິດວານນີ້.
ການປະກາດດັ່ງກ່າວໄດ້ມີຂຶ້ນໃນຂະນະທີ່ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ຝຣັ່ງ ທ່ານນາງ ກາເຕຣີນ ໂຄລົນນາ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງສຳລັບ “ການສະຫງົບເສິກດ້ານມະນຸດສະທຳໃນທັນທີ,” ໃນລະຫວ່າງການເດີນທາງໄປນະຄອນຫຼວງ ໂດຮາ, ປະເທດ ກາຕ້າ, ແລະ ໄດ້ເຕືອນຕໍ່ການອະນຸຍາດໃຫ້ຄວາມຂັດແຍ້ງແຜ່ນລາມໃນພາກພື້ນ.
ອິສຣາແອລ ໄດ້ປະຕິເສດການຮຽກຮ້ອງຢ່າງຊ້ຳແລ້ວຊ້ຳອີກຂອງສາກົນ ສຳລັບການຢຸດຍິງ ເປັນເວລາສີ່ອາທິດ ນັບຕັ້ງແຕ່ພວກນັກລົບຈາກກຸ່ມຮາມາສ, ເຊິ່ງຄວບຄຸມເຂດກາຊາ, ໄດ້ບຸກຂ້າມເຂດຊາຍແດນ, ຂ້າປະຊາຊົນ 1,400 ຄົນ ແລະ ໄດ້ຈັບຫຼາຍກວ່າ 240 ຄົນເປັນຕົວປະກັນ.
ອິສຣາແອລ ນັບຕັ້ງແຕ່ນັ້ນມາໄດ້ໂຈມຕີເຂດກາຊາຈາກອາກາດ, ທຳການປິດລ້ອມ ແລະ ເປີດການໂຈມຕີຢູ່ພາກພື້ນດິນ, ກໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມເປັນຫ່ວງທົ່ວໂລກກ່ຽວກັບ ສະຖານະການດ້ານມະນຸດສະທຳໃນດິນແດນທີ່ຖືກປິດລ້ອມນັ້ນ ແລະ ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ ກາຊາ ໄດ້ກ່າວໃນວັນອາທິດວານນີ້ວ່າ, ໄດ້ສັງຫານຊາວປາແລັສໄຕນ໌ ຫຼາຍກວ່າ 9,770 ຄົນ.