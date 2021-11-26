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​ຝ​ຣັ່ງ​ຮ້ອງ​ຂໍ​ຄວາມ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ ຫຼັງ​ຈາກ​ພວກ​ຍົກ​ຍ້າຍ​ຖິ່ນ​ຖານ 27 ເສຍ​ຊີ​ວິດ ໃນ​ທະ​ເລ

ຂຸມຝັງ​ສົບ​ພວກ​ຍົກ​ຍ້າຍ​ຖິ່ນ​ຖານ ທີ່​ພະ​ຍາ​ຍາມ​ຈະ​ຂ້າມ​ຊ່ອງ​ແຄບ​ອັງ​ກິດ ທີ່​ສຸ​ສານ​ໃນ​ເມືອງກ​າ​ແລ ປະ​ເທດ​ຝ​ຣັ່ງ ເມ​ື່ອ​ວັນ​ທີ 25 ພະ​ຈິກ 2021.

ເຮ​ລີ​ຄອບ​ເຕີ້​ໄດ້​ບິນ​ເວີ່ນ​ໄປ​ມາ​ຢູ່​ເໜືອ​ຄື້ນ​ຟອງ ແລະ​ເຮືອໄດ້​ຊອກ​ຄົ້ນ​ຫາ​ຢູ່​ຕາມ​ໜ້າ​ນ້ຳ ເວ​ລາ​ອາ​ສາ​ສະ​ໝັກ​ກູ້​ໄພ​ທາງ​ທະ​ເລ ​ຊາ​ລ​ສ໌ ເດ​ໂວ ຂອງ​ຝ​ຣັ່ງ ໄດ້​ສົ່ງເຮືອ​ຂອງ​ທ່ານ​ໄປ​ສົມ​ທົບ​ໃນ​ການ​ຊອກ​ຄົ້ນ​ຫາ ​ເຮືອ​ທີ່​ບໍ່​ແຂງ​ແຮງ​ຂອງ​ພວກ​ຍົກ​ຍ້າຍ​ຖິ່ນ​ຖານຫຼົ້ມ​ ໃນ​ບໍ​ລິ​ເວນ​ຊ່ອງ​ແຄບ​ອັງ​ກິດ ຊຶ່ງ​ເຮັດ​ໃຫ້​ຢ່າງ​ໜ້ອຍ 27 ຄົນ​ເສຍ​ຊີ​ວິດ.

ສິ່ງ​ທີ່​ທ່ານ​ເດ​ໂວ​ໄດ້​ພົບ​ເຫັນ​ນັ້ນ​ແມ່ນ​ເປັນ​ຕາ​ໜ້າຢ້ານ ແຕ່ກໍ​ບໍ່​ໄດ້ ຊຶ່ງ​ທ່ານ​ຮັບ​ຮູ້​ດ້ວຍ​ຄວາມ​ເສຍ​ໃຈ​ໃນ​ເວ​ລາ​ຕໍ່​ມາ​ວ່າ ​ບໍ່​ແມ່ນ​ສິ່ງ​ທັງ​ໝົດ​ນີ້​ເປັນ​ເລື້ອງ​ທີ່​ບໍ່​ຄາດ​ວ່າ​ມັນ​ຈະ​າ​ບໍ່ເກີ​ດ​ຂຶ້ນ. ໂດຍ​ທີ່​ພວກ ​ຍົກ​ຍ້າຍ​ຖິ່ນ​ຖານ​ມັກ​ຈະ​ອອກ​ເດີນ​ທາງ​ດ້ວຍ​ເຮືອທີ່​ບໍ່​ແຂງ​ແຮງ​ແລະ​ກໍ​ບັນ​ທຸກ​ຜູ້​ຄົນ​ຫຼາຍ​ເກີນ​ຂອບ​ເຂດ​ແລ່ນ​ໄປ​ຕາມ​ເສັ້ນ​ທາງ​ເດີນເຮືອ​ທີ່​ຂົນ​ເຄື່ອງ​ຂອງ​ໄປ​ມາ ໂດຍ​ກຳ​ປັ່ນ​ບັນ​ທຸກ​ສິນ​ຄ້າ​ຂະ​ໜາດ​ໃຫຍ່​ແລະ​ມັກ​ຈະມີ​ສະ​ພາບອາ​ກາດ​ ຄື້ນ​ຟອງຫຼື​ກະ​ແສ​ນ້ຳ​ທີ່​ປັ່ນ​ປ່ວນ ​ຊຶ່ງ​ທ່ານ​ເດ​ໂວ​ກ່າວ​ວ່າ ເປັນສິ່ງ​ທີ່​ທ່ານ​ມີ​ຄວາມ​ຢ້ານ​ກົວ​ມາ​ດົນ​ນານ​ແລ້ວ​ວ່າ​ຈະ​ເກີດ​ເຫດ​ຮ້າຍ.

ສິ່ງ​ເຫຼົ່າ​ນັ້ນ​ໄດ້​ເກີດ​ຂື້ຶ້ນ​ໃນ​ອາ​ທິດນີ້ ຊຶ່ງ​ເປັນ​ອຸ​ບັດ​ຕິ​ເຫດ​ ຂອງ​ພວກ​ຍົກ​ຍ້າຍ​ຖິ່ນ​ຖານທີ່​ຮ້າຍ​ແຮງ​ສຸດ​ມາ​ຮອດ​ປັດ​ຈຸ​ບັນ ຢູ່​ໃນ​ເຂດ​ທະ​ເລ​ທີ່​ເປັນ​ອັນ​ຕະ​ລາຍ ແບ່ງແບ່ງ​ຝ​ຣັ່ງ​ອອກ​ຈາກ​ອັງ​ກິດ.

ທ່ານ​ເດ​ໂວ ກ່າວ​ຕໍ່​ພວກ​ນັກ​ຂ່າວ​ວ່າ “ພວກ​ເຮົາ​ໄດ້​ກູ້​ເອົາ 6 ສົບ​ທີ່​ລ່ອງ​ລອຍ​ຢູ່. ພວກ​ເຮົາ​ໄດ້​ພົບ​ເຫັນ​ເຮືອ​ຢາງ​ທີ່​ບໍ່​ມີ​ລົມ​ແລ້ວ. ມີ​ອາ​ກາດເຫຼືອ​ຢູ່​ໜ້ອຍ​ນຶ່ງ​ທີ່​ເຮັດໃຫ້​ມັນ​ຍັງ​ຟູ​ຢູ່​ເທິງ​ນ້ຳ​ໄດ້.”

ທ່ານ​ກ່າວ​ຕື່ມ​ວ່າ “ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ກໍ​ຄາດ​ຫວັງ​ວ່າ​ຍ້ອນ​ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ເວົ້າ​ໄປ​ນັ້ນ​ ມັນ​ຈະ​ຈົບ​ລົງ​ດ້ວຍ​ຄວາມ​ເສົ້າ​ໃຈ.”

ຝ​ຣັ່ງ​ແລະ​ອັງ​ກິດ​ໄດ້​ຮ້ອງ​ຂໍ​ຄວາມ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອໃນ​ວັນ​ພະ​ຫັດ​ວານນີ້ຈາກ​ປະ​ເທດ​ຢູ​ໂຣບໂດຍ​ໃຫ້​ຄຳ​ໝັ້ນ​ສັນ​ຍາ​ວ່າຈະ​ເລີ້ມ​ທຳ​ການ​ປາບ​ປາມ​ຕາ​ໜ່າງ​ພວກ​ລັກ​ລອບຂົນ​ສົ່ງ​ມະ​ນຸດ ແລະ​ກໍ​ໄດ້​ຖິ້ມ​ໂທດ ​ຫຼັງ​ຈາກ​ທີ່​ໄດ້​ເກີດ​ເຮືອ​ຫຼົ້ມ​ຮ້າຍ​ແຮງ​ໃນ​ມື້​ວັນ​ພຸດ​ຜ່ານ​ມາທີ່​ສ່ອງ​ແສງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ເຖິງ​ຂອບ​ເຂດ​ແລະ​ຄວາ​ມ​ຊັບ​ຊ້ອນ​ຂອງ​ບັນ​ຫາ​ພວກ​ຍົກ​ຍ້າຍ​ຖິ່ນ​ຖານ​ໃນ​ຢູ​ໂຣບ.

ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ເອັມ​ມາ​ນູ​ແອ​ລ ມາ​ກົງ ຂອງ​ຝ​ຣັ່ງ ໄດ້​ຮ້ອງ​ຂໍ​ໃຫ້​ບັນ​ດາ​ປະ​ເທດ​ເພື່ອນ​ບ້ານ​ໃນ​ຢູ​ໂຣບ​ດຳ​ເນີນ​ການ​ເພີ້ມ​ຕື່ມ ເພື່ອ​ຍຸ​ຕິ​ການ​ຫຼັ່ງ​ໄຫຼ​ຂອງ​ພວກ​ຍົກຍ້າຍ​ຖິ່ນ​ຖານ​ຜິດ​ກົດ​ໝາຍ​ເຂົ້າ​ໄປ​ໃນ​ປະ​ເທດ​ຝ​ຣັ່ງ ໂດຍ​ເວົ້າ​ວ່າ ເວ​ລາ​ພວກ​ຍົກຍ້າຍ​ຖິ່ນ​ຖານ​ໄປ​ເຖິງ​ຝັ່ງ​ຂອງ​ປະ​ເທດ​ຝ​ຣັ່ງ​ ໂດຍ​ມີ​ຄວາມ​ຫວັງ​ທີ່​ເດີນ​ທາງ​ໄປ​ອັງກິດ​ຕໍ່​ນັ້ນ “ມັນ​ຊ້າ​ເກີນ​ໄປ​ແລ້ວ.”

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ຕື່ມ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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